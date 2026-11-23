斷頭台 – Paul Delaroche（1797-1856）畫作。（取材自Wikipedia）

AI摘要 文章摘要整理： 本文以1794年16位加爾默羅修女的殉道為核心，回顧其歷史、文學改編與普朗克歌劇《加爾默羅修女的對話》的震撼力量。

這是一個真實的歷史故事。

1794年，十六位修女走上了巴黎的斷頭台。她們原屬康潘城（Campiegne）的一個加爾默羅（Discalced Carmelites）修道院，（discalced 意為「赤足」，並非不穿鞋，而是只穿粗繩製作的涼鞋）。這個苦修派與世隔絕，保持緘默，除了工作（如清潔，烘焙聖餅，縫製祭司衣服等），長時間祈禱和唱聖詩，近半年的節食，除了信德外，並恪守謙卑、服從、守貞、博愛，以及極端守貧的教規。在運往斷頭台的無篷囚車上，她們唱著聖詩，在鴉雀無聲的民眾圍觀下平靜地走向死亡。

那是法國大革命的恐怖統治時期（1793-1794），正值羅伯斯比爾（Maximilien Robespierre, 1758-1794）為首的激進派掌權。先是保皇黨遭全面剷除，隨後展開大清洗，稍有嫌疑者一個不留，連溫和派的革命黨人也遭殃。各地的「革命法庭」濫補人民定罪，短短一年左右，就有一萬六千多人喪命。但沒有人會料到屠刀會指向一群無辜，與世無爭的修女頭上。

這些修女的院長是林端（Lidoine）。因為修女工作收入有限，「唱經」修女（choral sisters，受過良好教育，能用拉丁文唱聖詩的正式修女）出家時她們的家庭需捐出一筆「嫁妝」，所以修院中，尤其是院長，不乏貴族女子。林端卻只是一位巴黎低階職員的女兒，雖然受過良好教育，有文才，能寫詩，作聖歌歌詞，也擅繪畫，父母卻無力負擔她的「嫁妝」。此事被另一修院長知曉，安排付了她的費用。這位院長乃是國王路易十五的么女Mm. Louise of France。幾年後，林端因最孚眾望被推舉為院長。

革命政府滅教的法令在恐怖統治前就開始了。教會財產充公（1789），明令禁止公民入神職，神父須還俗（1790），修道院被關閉（1792），這群修女也被掃地出門，不准許穿制服。她們雖離開修院，卻仍然保持她們的修道規範。林端提出和四位唱經修女殉道，後來所有修女贊同奉獻她們的犧牲，以獲得天主的恩典而終止這個恐怖統治。

1794六月底修女們被捕，很快就被轉送到巴黎的監獄Conciergerie。七月十七日出庭受審。審判官最初無意處死她們，說只要她們棄絕信仰，就能馬上獲得自由，可是所有十六位修女都堅定拒絕了。結果的判決是：「人民公敵」 ，全部死刑。院長力陳願負全責，但求放過其他人，尤其是兩位不識字的外務修女（未發誓願「不出外」，擔任採買和送貨），但遭駁回。

次日，修女們被趕上囚車，運往斷頭台。但是她們並無懼色，一路唱著聖詩。以往囚車經過時，路旁的民眾會喊叫、咒駡、吐口水，甚至往車上扔石頭，可是這次所有路人只是沉默地仰望她們，眼中只有尊重和同情。

在斷頭台前，第一個就刑的是年輕的見習修女康絲坦絲。她走到院長面前跪下接受祝福，院長立刻晉級她為正式修女。康絲坦絲親吻聖像後問道：「母親，准許我死嗎？」院長答：「去吧！我的女兒。」康絲坦絲起立後唱起讚美詩，全體應聲合唱，歌聲中修女逐個跪下求院長祝福後，平靜地走上斷頭台。應院長要求，她自己最後一個上路，因為眼看親愛的姐妹們赴死後仍能保持平靜需極大的勇氣。歌聲隨著修女的死亡漸漸變弱而寂靜。圍觀的群眾從始至終一片死寂。

有三位修女在政府逮捕修女時不在場，故未加入殉道行列。其中一位瑪麗（Sister Marie de Incarnation，俗名菲力培）是菲利普王子的私生女，錦衣玉食，養尊處優，23歲一場大病後決意摒棄世俗繁華出家。她原來並不贊成殉道，在其他修女被捕時，她正巧在巴黎處理父親遺產事件，最後輾轉逃到了瑞士。她一生自責缺乏勇氣加入殉道的姐妹，悔恨之餘記錄下這段事蹟《Relation》（意為「陳述」），其內容後被其他目擊者證實。

一個半世紀後，德國作家Gertrud von le Fort根據瑪麗修女的記錄，寫了一篇中篇小說《斷頭台上最後的女子》（Die Letzte am Schafott，1931），添加了許多人物，其中最重要的是主角，虛擬的實習修女勃朗希（Blanche）。一位法國神父（Raymond Brukberger）讀此書後想將它拍成電影，請法國作家伯那諾斯Georges Bernanos （1888-1948）編寫劇本，故事大致根據小說，只是變動了前任院長病逝的部分和布朗希之死。可惜初稿寫就後作者就病故了，劇本最終只被搬上舞台，劇名《加爾默羅修女的對話》（Dialogues of the Carmelites）。

法國作曲家普朗克（Francis Poulenc, 1899-1963）在一次義大利旅行時（1953）讀到了伯那諾斯的劇本，深受震撼，立刻著手編寫歌劇，劇名與舞台劇同。1957年在斯卡拉劇院和法國首演，都獲得相當成功。許多樂評家認為為它是20世紀最偉大的歌劇。芝加哥歌劇院指揮Sir Andrew Davis（1944-2024）曾高度讚揚此劇並說他常被其最後一幕感動到落淚。歌劇故事大致根據伯那諾斯的劇本，只略去一些次要人物。劇情如下：

法國大革命初期。佛斯侯爵和其子很擔心侯爵之女勃朗希。她一向膽小，外面的暴民更讓她十分恐懼和焦慮。她告訴父親她已決心出家為尼。

在康潘的加爾默羅修道院，老院長勸告勃朗希，說修道院不是個庇護所而是祈禱的場所。勃朗希告訴年輕的見習修女康斯坦絲她對死亡的恐懼，後者卻說她不怕死，並說她有預感兩人會同日死亡。老院長病重瀕死，肉體和精神都受到很大的折磨。

第二幕：勃朗希和康斯坦絲討論為何一位如此虔誠有德行的人，會死得那麼痛苦。康斯坦絲說也許老院長不是為她自己受苦而是為別人；那個人將來會發現死亡會變得相當容易。

林端被推選為新院長。她安慰並鼓勵其他修女。勃朗希的哥哥來訪說他將出逃國外，並催促她也離開修院但被拒。政府人員上場，宣布驅逐修女出院。

第三幕：院長外出時，瑪麗道長提議大家發誓殉道，全票通過。恐懼驅使勃朗希逃離。兵士進入帶走修女。

勃朗希在毀壞的家園成為新主人的女僕，她的父親已被處死。瑪麗道長找到她，試圖勸她回修院未果。

修女們被捕，進入巴黎監獄。林端也發誓殉道。康斯坦絲說她夢到勃朗希將回歸。獄吏進入宣布了眾修女的死刑判決。

斷頭台前群眾聚集，修女們唱著讚美聖母的聖詩，魚貫走上斷頭台。一聲聲冰冷的屠刀聲漸漸切斷了修女的歌聲，最後只剩下康斯坦絲站在台上。此時勃朗希跑來，登上斷頭台，跟隨她一同就義。

勃朗希先前幾乎被恐懼癱瘓，最後卻自動走向死亡。她的勇氣由何而來？答案和老院長之死有關。全劇最令人不安的一幕，不是最後崇高，莊嚴而寧靜的殉道，而是老院長的死亡。像她那樣年高德劭又信仰堅定的模範修女，一般的小說戲劇都會給她一個讓讀者滿意的善終，然而她卻在痛苦，恐懼中掙扎，懷疑被天主遺棄。伯那諾斯為何如此寫？

這就牽涉到天主教文學中一個特別的論點，即「替代性受苦」（vicarious suffering）或「神祕的替代」（mystic substitution）。意思是教徒的靈魂彼此鏈接，一個人的受苦可以換取另一個人得到恩典。這個論點起於耶穌上十字架是為了減輕人類的苦難。老院長臨終的恐懼和懷疑，也類似耶穌死前怕被上帝遺棄的感覺。而因她的苦難而受惠的正是勃朗希，使她最後能平靜而容易地走向死亡。這個論點在第二幕中曾被康斯坦絲點破。她對勃朗希說：「我們不只為自己而死，我們為彼此而死，甚至代替彼此而死......」 事實上，這十六位修女的自我犧牲也是基於同一道理。

我一向不懂現代音樂，而偏愛旋律優美的傳統歌劇。但是《加爾默羅修女的對話》則屬另種類型。這部歌劇有異於其他歌劇的是沒有愛情、英雄、陰謀，只有恐懼、勇氣和信仰。音樂缺乏悅耳的旋律，而是描繪心理狀態，尤其是恐懼和孤獨感，它成功地把音樂、文字、心理，殘酷的場景，宗教意象都融合成了一首史詩。一般悲劇的結尾只是一兩個主角的被殺或自殺，此劇卻是一群無辜的修女一個接一個安詳地走向死亡的利刃，它的震撼力極強，甚至接近宗教儀式。觀眾離開劇院後，也許不記得任何旋律，卻很難忘記最後一幕。

最後提句近乎奇蹟的事，不知是天意還是巧合，修女殉道後十天，恐怖統治就垮台了。此外還有一個事件也很神奇，被驅逐出院的修女依法必須穿世俗服裝，然而去巴黎時因衣服剛洗未乾，只能穿修女袍，因此在囚車上和斷頭台上她們都是穿著黑色修女服外罩白色外氅，（大都會的演出是穿俗世服裝受刑，不合史實），這是不是天意讓她們的殉道更莊嚴，更聖潔呢？（寄自伊利諾州）

巴黎Saint-Honoré d'Eylau教堂的彩繪窗。（取材自Wikipedia）

十六位修女的共葬墓 （巴黎Picpus墓園）。（圖／作者薛維提供）