老舍故居的正房及兩棵柿子樹。（取材自Wikipedia）

AI摘要 文章摘要整理： 作者在北京短暫停留時探訪老舍與梁實秋故居，透過丹柿與青棗兩段往事，追憶兩位作家的家國鄉愁與人生悲歡。

在北京只有三天，決定帶兩個女兒去豐富胡同參觀老舍先生的故居。那一片我很早就想去，附近還有內務部街梁實秋家的老房子。雖然去過北京有幾十次，卻從未領略過老北京胡同的味道。腦海裡對胡同的印象都源自這兩位大師的文字。

還在倒時差，趁著天涼快早早出門。出了地鐵 ，發現周圍和我想像的相去甚遠，地圖上標的明明都是胡同，可眼前所見都是一九八、九○年代建造的三、四層樓的水泥房子，哪裡有胡同的影子。拐入一條街，一邊是有歷史斷層感的建築，一邊是舊式低矮的圍牆，有一個像過往門市部一樣的小店，定睛一看，居然是老舍故居的文創商店。故居在拐角，離開門還有半個多小時，我們決定先去看看梁實秋的故居。

走過去大概七、八分鐘，過一條繁華的馬路，我們就拐進內務部街。這個故居比老舍的還要寒酸，因為裡面還住著人，儼然一個大雜院。門口一個牌子明示謝絕參觀，一個宣傳畫貼在牆上，說明梁實秋曾在這裡住過。從畫上的老照片看，院門上「平安」兩字應該還是原裝。幸好院子在拐角，可從側面繞著院牆往裡走一段。

院子不小，裡面有幾棵樹，枝葉很高，我不能分辨哪棵是梁實秋心心念念的棗樹。當年梁實秋的小女兒梁文薔從美國到北京，得以看一看舊時的家，大姊梁文茜折了一支掛著青棗的樹枝，讓妹妹捎給遠方的父親，棗枝輾轉終至台北，梁實秋老淚縱橫，回不去的家，再也見不到的親人。葉子枯了，就夾在書裡；青棗用酒泡在瓶中，一直到離世，那都是來自故園最珍貴的念想。

太陽出來，天一下就熱了，讓我想起《駱駝祥子》裡的「地上已經像下了火」。走回老舍故居，大門剛開，門朝東，設在院子一角，影壁牆上是老舍夫人胡絜青寫的「福」字。院子不大，正屋坐北朝南，門前一邊一棵老舍夫人種下的柿子樹，長得很高，到了秋天柿子紅了，所以又叫丹柿小院。

院子的西南角據說是老舍種下的棗樹，這麼多年還不到碗口粗，也不太高，確實沒有梁實秋家的樹有年頭。樹下一個大水缸，浮滿了水草。當年老舍寫累了，就到院子裡看花，一天要看三遍。院子並不大，不像能放下上百盆花的樣子。後來才了解，花房原來靠著北牆那邊，估計就是現在辦公驗票的地方。

西屋的是展廳，講述老舍的生平。才知道老舍出生的地方就叫小羊圈胡同，他是把自己的家寫進了《四世同堂》。他的父親在八國聯軍進北京時殉職，母親含辛茹苦一輩子，善良又不失旗人的自尊，深深影響了他的一生。

有趣的是他去英國並不是像現在的訪問學者，而是經人舉薦去教中文掙錢的，薪水比國內高多了。錄音裡他的聲音柔和清晰，儼然中文版的「Follow Me」。從北京、倫敦到濟南、青島等等直至美國，每一處都有介紹。轉到正屋，是他待客的地方，窗欞門框處都有豆青色的木框和木板鑲嵌裝飾，透著一絲莫蘭迪灰，非常雅致。想想以前老北京的審美真是優雅。如老舍說，再小的房子也有院子可以種樹，有五月節、八月節，新年的各種講究，日子閒適又有品味。

客廳有老舍夫人胡絜青的畫。中學的時候忽然想讀一讀「反動文人走狗」梁實秋到底寫了什麼，居然買到他的《雅舍懷舊——憶故知》，才知道原來他和與這位「人民藝術家」竟是好朋友。那本書是冰心作的代序，老舍夫人畫的封面，一幅紅梅配著松枝。

胡絜青的畫非常有風骨，畫如其人，生活中也是非常堅毅的女子，一個人帶著三個孩子幾年之久，還給婆母送終，又突破重重難關去重慶找丈夫。展廳的牆上，掛著老舍和夫人當年的大紅婚書，上面仔細地寫著兩人各為何方人士，還有生辰八字，當年朋友的賀禮也保存得完好如初。看著這些，不禁有些唏噓——他們當年是何等登對的璧人，可為什麼最終會成了後來的樣子？命運翻雲覆雨，誰能料到那些在歲月深處埋下的風波與矛盾，最終會讓他們走向那樣悲涼的結局。

展覽的中英文都非常詳盡，兩個ABC女兒也看得認真。讀了那麼多年中文學校，她們竟從來沒聽說過老舍、梁實秋，真是學「夾生」了。轉念一想，我這也是五十步笑百步。之前只知道《龍鬚溝》，《茶館》，也是多年之後才領教了老舍的幽默又有煙火氣，溫柔又自由的文字，他寫讓人捧腹的銀行辦事、考試，令人神往的宜居的北平，還有「小孩是哥倫布，把人帶到新大陸去」的溫暖又有智慧的話語。

大女兒突然問我：「老舍為什麼要投太平湖？」我一愣，才意識到老舍的生平介紹到這裡戛然而止，沒有解釋，似乎大家都很清楚，可是海外長大的孩子們毫不知情。我給她們講那段荒唐的歷史，她們似懂非懂，小女兒望著我：「那，他為什麼要回來？」

我不知道該怎樣回答，事業，家庭，愛情，對故土的眷戀？老舍回來了，意氣風發，鮮花著錦，誰料到後來家破人亡之慘烈；梁實秋走了，偏安於一隅，卻不得不承受幾十年骨肉分離之痛與難以慰藉的鄉愁。無論走與留，他們曾經的家和熱愛的北平，不復存在了。她們理解不了，我也希望，最好，沒有機會讓她們去理解。（寄自北卡州）

1930年代的老舍。（取材自Wikipedia）

梁實秋北京故居。（取材自百度百科）