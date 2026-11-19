（圖／AI協作生成）

AI摘要 文章摘要整理： 本文以9/11後加拿大甘德接納滯留旅客為主線，並回溯1917年波士頓援助哈利法克斯的往事，寫出美加之間跨越世代的互助與感恩。

有些恩情，在發生的那一刻，不過是一雙伸出去的手；許多年後回首，才明白那雙手曾在一個人最惶恐無助時，托住了即將墜落的世界。

2001年9月11日上午，美國的天空突然變了顏色。恐怖組織蓋達(Al-Qaeda)劫持4架民航客機發動自殺式襲擊，造成2977人喪生。其中兩架客機先後撞擊紐約世界貿易中心雙子星大樓，引發大火並導致兩座大樓相繼倒塌；第3架客機撞擊位於維吉尼亞州的五角大廈 ；第4架聯合航空93號班機原定襲擊華盛頓特區，因機上乘客與機組員奮勇反抗，迫使飛機墜毀於賓州 農地，成功保住了國會大廈或白宮 。

短短一個多小時，一個尋常的星期二早晨被撕裂成美國歷史上難以癒合的傷口。然而當時沒有人知道災難是否已經結束，天空中仍有數千架飛機，沒有人知道其中是否還藏著下一架被劫持的客機。美國聯邦航空管理局下令全國所有民航班機停止起飛，隨後更要求正在美國上空飛行的民用飛機立即尋找最近的機場降落。美國第一次關閉了全國領空。國內航班尚可就近降落，然而大西洋與太平洋上，仍有大批從歐洲、亞洲飛往美國的國際航班。機艙裡成千上萬名旅客不知道紐約究竟發生了什麼，不知道自己的親人是否平安，甚至不知道這趟旅程最後將把自己帶往何方。

就在美國關閉天空的時候，加拿大打開了自己的天空。原本飛往美國的國際航班陸續改道加拿大，200多架飛機、3萬多名旅客分別降落在17座機場。這場史無前例的緊急疏散後來被稱為「黃絲帶行動」（Operation Yellow Ribbon）。在那些接收陌生飛機的城市之中，最令人難忘的不是繁華的大都會，而是加拿大東部紐芬蘭一個人口僅1萬多人的小鎮——甘德（Gander）。38架大型客機突然降落，6千多名旅客與機組人員湧進小鎮，人口幾乎在一夕之間增加了一半。沒有盛大的歡迎儀式，也沒有充裕的準備時間，甘德居民所做的，只是把原本屬於自己日常生活的一切，一件一件讓了出來。

平日接送孩子上下學的黃色校車開往機場，一車又一車將神情疲憊、驚魂未定的陌生人載進鎮裡；學校、教堂、社區中心與禮堂全部開放，行軍床、折疊床和床墊陸續搬了進去。床位不足，便在地板上鋪床；毯子不足，居民便從家中抱來。餐館、超市、教會與無數家庭開始準備食物，沒有人知道這些意外降臨的客人要停留幾天，也沒有人計算究竟需要多少麵包、多少熱湯、多少杯咖啡。他們只知道，在遠方的紐約，兩座大樓正在燃燒；而眼前這些人剛剛從那片恐懼籠罩的天空降落，他們需要一個可以暫時安身的地方。

那時手機尚未普及，滯留旅客最迫切的願望，是設法告訴遠方的家人自己仍然平安。甘德的社區辦公室開放電話，許多居民也把家中的電話交給素不相識的旅客，一通又一通長途電話從這座陌生的小鎮撥向世界各地。有人終於聽見妻子的聲音，有人找到父母，有人在電話接通的一瞬間再也說不出完整的句子。千里之外焦急守候的親人，終於等到那一句最簡單、也最珍貴的消息——平安。在一個充滿死亡消息的日子裡，甘德讓許多家庭重新聽見了親人的聲音。

居民照顧老人與病患，也惦記著被留在飛機上的貓狗；有人送來衣物，有人提供盥洗用品，有人一鍋接一鍋地煮食。那些旅客來自不同國家，說著不同語言，有著不同膚色與信仰，在幾天之前，他們與甘德沒有任何關係，甚至從未聽過這個小鎮的名字。然而災難忽然抹去了陌生人之間的界線。當一個人失去了方向，一張可以躺下的床便是安定；當一個人不知道明天能不能回家，一碗熱湯便足以使他重新相信人間仍有溫度。真正的善意往往沒有驚天動地的姿態，它只存在於一張床墊、一條毛毯、一頓熱飯、一通讓給陌生人的電話之中。這些微不足道的東西，在平常的日子裡不值一提，在世界崩塌的時刻，卻足以支撐一顆惶恐的心。

數日後，美國領空重新開放，滯留的飛機終於可以啟程。那些幾天前迫切盼望離去的旅客，真正到了告別的時候，竟對這個偶然降落的小鎮生出了依依不捨之心。他們與居民合影、擁抱、留下地址。有人流淚，不只是因為終於可以回家，也因為直到那一刻才真正明白：在自己一生最恐懼的幾天裡，曾有一群素昧平生的人，把他們當成了家人。一位女乘客提議成立基金，為當地高中生提供獎學金，其他旅客紛紛響應。吃過的飯無法歸還，睡過的床無法歸還，那些陪伴與安慰更無從計算，於是他們決定把感謝留給甘德的下一代。仇恨留下的是廢墟，而善意留下的，竟是一群孩子未來的人生。

然而，美國與加拿大之間這樣的情義，早在84年前便曾經發生。那一次，伸出手的是美國。 1917年12月6日，加拿大哈利法克斯（Halifax）港一艘載滿炸藥的法國貨船與另一艘船相撞，引發猛烈爆炸。巨大的衝擊波摧毀城市，烈火蔓延，約2千人死亡，數千人受傷。那原本是一個準備迎接聖誕節的12月，窗邊也許已經掛起燈飾，孩子也許正在等待聖誕節的來臨，頃刻之間，一切化為瓦礫。冰雪覆蓋著加拿大的冬天，許多人失去家園，傷者躺在廢墟之間，寒風穿過殘破的城市。

災難的消息傳到數百英里之外的波士頓（Boston）。醫師、護士和救援人員帶著醫療器材與物資，在嚴寒與風雪中搭乘火車北上。漫長的鐵路被大雪阻擋，他們仍然趕往那座與自己隔著國界的城市。抵達哈利法克斯時，眼前是燒焦的街道、倒塌的房屋與遍地傷患。他們在瓦礫之間尋找生命，救治那些與自己素不相識的人。那一年，加拿大人記住了從南方風雪兼程而來的美國人，也記住了在自己最寒冷的冬天裡，曾有人越過國界伸來一雙溫暖的手。

哈利法克斯沒有忘記這份恩情。後來，加拿大開始把一棵巨大的聖誕樹送往波士頓，以感謝當年的援助。歲月流逝，當年的醫師、護士、傷患與救援者早已一一離開人世，那棵聖誕樹卻年復一年來到波士頓。每到歲末，它在Boston Common點亮燈火，成千上萬的人從樹下經過。有人駐足拍照，有人牽著孩子仰頭觀看，也許許多人已不知道那棵樹為何從遙遠的加拿大而來。然而哈利法克斯記得。於是一棵樹不再只是一棵樹，而成為一封寫了100多年、至今仍未停止寄出的感謝信。

歷史常常記錄戰爭、災難、爆炸與死亡，記錄人如何傷害另一群人；然而在那些沉重的篇章之間，也藏著一些容易被忽略的文字，記錄人在最黑暗的時候，曾經如何扶住另一個人。1917年，加拿大遭難，美國人穿過風雪北上；2001年，美國遭難，加拿大打開天空，也打開家門。84年的歲月橫亙其間，兩場災難彼此毫無關聯，兩代人也從未相識，然而一份情義彷彿走了一個漫長的圓，最後又回到了出發的地方。

2026年的今天，美加邊境再次因關稅、貿易與主權爭議而成為新聞焦點。國與國之間，自有利益的衡量，也難免存在摩擦與爭執；然而國界畫在地圖上，恩情卻留在人心。25年前，當美國的天空被恐懼籠罩而不得不關閉時，加拿大的17座機場打開跑道；100多年前，當哈利法克斯在冰雪與烈火中呻吟時，波士頓的救援人員迎著風雪北上。有些往事終究會隨歲月淡去，有些情義卻不必寫進條約，也不需要刻在碑石上，仍會被一代又一代的人記得。

當我站在紐約曼哈頓雙子塔遺址的紀念池畔，低頭望去，那深陷地底的黑色方池，像一口望不見底的巨大深井。水沿著牆壁不停墜落，四周卻靜得令人心悸。那些刻在池畔的一個個名字，在水聲裡沉默著，彷彿所有來不及說完的話，都隨著流水墜入深處。站在那裡，即使陽光照在身上，仍有一股寒意悄悄穿過背脊。那一刻，我才明白，有些傷痛即使經過25年，依然沒有真正離去。

然而到了波士頓，卻是另一番景象。冬夜裡，那棵從加拿大遠道而來的聖誕樹，在Boston Common燈火璀璨，千百盞小燈在枝椏間溫暖地閃爍。紐約的水不斷向黑暗深處墜落，波士頓的燈卻一盞一盞向夜空亮起；一邊記住的是人類曾經造成的傷痛，一邊記住的，卻是災難之中人與人曾經伸出的那雙手。紀念不只是為了記住死亡，也是為了記住善良。

曼哈頓那口深深的池，讓人記得黑暗曾經來過；波士頓那棵閃閃發亮的聖誕樹，卻讓人相信，即使最寒冷的冬夜，人間仍會有人為陌生人留下一盞燈。100多年過去了，風雪來過，烈火來過，恐懼也來過。幸好，那盞燈，還亮著。（寄自加州）