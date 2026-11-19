AI摘要 文章摘要整理： 眾人坐在大榕樹下為阿嬌慶生，藉著閒談回望大學歲月與青春舊事，讓散落的記憶在樹蔭與笑聲中重新聚攏。

那天，我們坐在大榕樹下。樹很老了，氣根從枝葉深處一縷一縷垂落。風穿過枝葉，滿樹的綠輕輕翻動，陽光也在葉隙間流轉。午後還很長，我們就坐在那片樹蔭裡。

小蛋糕是為阿嬌 準備的，閒談還在繼續，蛋糕上已多了幾根蠟燭。我們唱起生日歌。歌聲停歇，燭光映著她低垂的眉眼。切好的水果盛在盒裡，餅乾也已拆封，誰也不必招呼誰，話題也是。

記憶漸漸回到大學時代，那些教室、走廊，還有當時以為過不去的事。笑聲不時傳開，有時因為某個細節，有時只是因為記憶在某處重合。許多日子流過，多數已經模糊，能被幾個人同時說出口的，便像是從時間裡撿回來的小石子，放在掌心，仍帶著當年的溫度。

大一那年，全班圍坐在校園的草地上，同學抱著吉他，教大家唱班歌「沒有月亮的晚上」。記不住歌詞的，跟不上拍子的，唱錯了便笑著重來。吉他聲時續時歇，遠處的蟲鳴貼著草地響起。抬頭時，星子稀稀落落。

我們幾個室友常一起去看信箱，家書、朋友的來信、校內捎來的紙條，長長短短，都是惦念。考試將近，有些祝福裝進紙袋，成了糖果、餅乾；有些是幾句打氣的話，寫在紙條上。

阿嬌提起晚歸的事，那天玩得盡興，回到學校時已過宿舍門禁，她在校園裡繞了一圈，最後從少數人才知道的「狗洞」鑽了回去。那個洞口或許早已不復存在，或被修整得看不出痕跡，如今卻仍會在記憶裡露出來，低低矮矮，容得下一個年輕的身影俯身穿過。

往事說得遠了，話又折回眼前，每回相聚，各自的生活又添了幾筆。其間的那些時日，到了桌邊，也不過幾句話的距離；樹影移過桌面，水果盒已見了底，桌角散著餅乾碎屑。

當年圍坐在草地上學唱班歌的我們，而今聚在大榕樹下，偶見學弟妹結伴經過，交談聲漸漸遠去。榕樹的氣根垂落，枝葉早已舒展開來，將整個午後都收進樹蔭裡。（寄自基隆）