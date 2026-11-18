角川武藏野博物館挑高五樓的壯觀書牆，每隔二十分鐘，就在書牆上展演一次光雕秀。（圖／廖玉蕙提供）

AI摘要 文章摘要整理： 作者一家造訪日本所澤，經歷交通不適、夜晚覓食困難與身體驚險後，卻在博物館與書牆展演中，體會歷史悲憫、城市冷清與旅行作為自我對話的意義。

▋歷史的回聲

今年三月，外子從電視上看到有人大力推薦日本 的新興旅遊景點──所澤，說有個巨大的礦石建造的「角川武藏野博物館」，台灣遊客鮮少知曉。女兒一查，博物館旁居然有一家名為「IN THE LIBRARY hotel and books」的旅店，感覺非常新鮮，我請教了幾位旅遊達人，果然都沒有人聽說過。我一下子就被吸引，我不喜歡遊客太多的地方。

很快的，就啟程前往。下飛機，在寒風中，我們轉搭公車。經過標示和台北相似的「板橋」和「文化大學」的招牌，一路看到遠處灰撲撲的櫻花，像用過的抹布，無精打采的。我們穿越一條比宜蘭雪隧還長的隧道。因為嚴重堵車，隧道內充滿濃濁的瓦斯味。我難受極了，覺得可能要中毒了。幸得女兒機警，過來幫我按摩、捶拍，適度緩解，終於把我救活，恩同再造。

晚上，出門吃飯。暗黑中，不辨方向。往前走，沒餐館；往後走，沒商店；往左走，沒房子；往右走，出現一棵變色樹矗立閃光。就這樣，在雨中撐傘走了好多冤枉路，問了好幾個提燈站路邊的守夜人。好不容易才看到一家生鮮食品鋪，買了冷冰冰的涼麵、壽司、炒飯和生力麵，跛著腳回旅館。

旅館倒是不錯的，寬敞、素雅，我們真的被書包圍；而全天候供應冷熱咖啡、茶飲和果汁，也很能滿足我們的提神需求。年輕的櫃台小姐笑點很低，很熱情，才跟女兒交談沒幾句，就開始勾肩搭背起來。路途中遇到的守夜人也都彬彬有禮，其中一位，還為我們沒能找到吃食的不便，深致抱歉說：「今天禮拜二，商店都歇業。」我們回到旅館，邊向櫃台商借碗筷，邊自嘲來得不是時候，逢上店休日。櫃台小姐推心置腹坦承：「那倒未必，其實，每天都是這樣，整個城市的商家從沒興旺過。」

夜半，外子起身，我沒睡，還躲在洗手間看書。發現他慢吞吞地扶牆行走，說是頭暈。母女倆大吃一驚，不知如何是好，一夜輾轉反側。好不容易捱到天亮，說是好些了，但唯恐是血壓飆升所致，女兒半跑著到遠處買回一台血壓機。我們後悔來到這鳥不生蛋的地方，直到血壓機宣告外子血壓無恙，才鬆一口氣，我判斷如果不是隧道裡積存的瓦斯作祟，就是天氣又太濕冷，也走太遠的路。

虛驚一場。出到陽台外，陽光璀璨，雨後的清新空氣，讓大地嶄露全新的風情：遠處隱隱可見富士山安穩靜臥薄雲內，近觀淡粉的櫻花，居然一改昨晚的色衰，而是柔美的花朵繾綣在深黑的枝幹上，顯示驚人的亮麗。昨夜的荒涼，竟像一場誤會，原來境由心生。

隨後，走進一旁偉壯的博物館。我在紀念品店拿起一本繪本，打開第一頁，居然瞬間警鈴大作，嚇得我把書丟回架上，以為觸犯了什麼禁忌。原來是地震預報，我只好當它是歡迎儀式的一環。巨大的礦石博物館裡展示的是南非鉑金礦的馬里卡納大屠殺抗議活動。一群沒頭、沒手的雕像，迥異於傳統英雄昂首挺立的姿態，人體雕塑與地面緊密接觸，或蹲或跪，如同「幽靈」一般，靜靜存在空間裡，傳達一種「失去身分」和「尊嚴被剝奪」的意象。

遊客就在犧牲的礦工雕塑身邊逡巡徘徊，耳裡迴盪的是他們在被警察槍殺前五分鐘所唱的‘Senzeni Na?’（〈我們做了什麼？〉）是啊，他們做了什麼，必須被槍斃？說來也不過是為了爭取活著而已。我蹲下身子，讓女兒幫我和其中的一位鬥士合影，心中百感交集。這才深刻體會：我並非對山川、歷史無感，而是從小的教育裡，只要求我們記誦無聊的知識，並沒有教會我們真正同理歷史的悲憫情懷。

展場另一邊，是挑高到五樓的壯觀書牆。每隔二十分鐘，就在書牆上展演一次光雕秀。其中，不時傳出語焉不詳的聲音，夾雜著深深的嘆息。我四處好奇探問：「為何嘆息？」每個櫃台人員與解說員，回覆卻都是不知的茫然與道歉。回台後，我鍥而不捨請教AI，AI說：「那些聲音模仿的是『紙張翻動的沙沙聲，創作者在寫作時的沉思與吐息』，象徵著這座圖書館裡的書靈正在與觀眾對話。」

是的，就是對話！我豁然開朗。旅行也就是一種對話。透過種種管道，觀察、思考、反省，來跟內在的自己說說話，也設法跟外在的人、事、物握手言和。（下）

一逕迤邐的世態人情(上)