（圖／陳昭淵）

AI摘要 文章摘要整理： 文章指出，醜萌貼圖與角色之所以受歡迎，是因為它們打破傳統美感標準，透過反差、盲盒與情感投射，讓人從嫌棄到喜愛。

我身邊有幾個朋友，穿著時髦，品味高級，對美感有自己獨特的眼光，但總是在訊息聊天時，傳極醜的貼圖給我，不論是眼歪嘴斜的謎樣生物，或是線條凌亂、比例粗糙到令人不適的奇怪角色，這些廢到有點好笑的不速之客，常常帶著冒犯的趣味，突襲我的眼睛。

朋友說漂亮的貼圖很無聊，就是要夠醜才會想買，不過實在太醜了，令人無法忽視。但被突襲幾次後，也不知為何，雖然我還是覺得好醜，卻被莫名的吸引，甚至最後自己也淪陷，擁有好幾組珍愛的醜貼圖。

▋不完美，卻更可愛

究竟醜的魅力是如何讓人從「本來有點排斥、好像漸漸看懂、最後開始喜歡」的呢？

《醜：萬物的美學》書裡提到一個有趣的觀點：「美只有一種典型，醜卻千變萬化。」原因是古典美學中，藝術家致力於追求平衡、秩序等構成要素，甚至定義出何謂完美的構圖、黃金比例，美似乎有一種準則、定律，但不知不覺中，這些美感條件變成了規範與制約，讓美呈現自我限縮的窘境。「美」一詞的存在，甚至暗示了階級的優越感，彷彿不合條件的東西都上不了檯面、不值得一提。

因此「醜」的存在，象徵了某種解放與自由，無論是比例破壞、不對稱、粗糙感，各種「走鐘」的形象變成明確的宣言與態度，醜打破了精緻、完美的枷鎖，欣賞醜更提供了全新的審美眼光，以包容的視角，領會各種瑕疵的美好，這與近年來多元價值的興起、自我意識提升的潮流不謀而合，於是，各種「醜萌」風格開始在各大社群平台爆紅，那些與傳統可愛審美反其道而行的IP角色，以獨特、怪異的魔性外表，跨世代的吸引著大批粉絲。

「醜萌」除了醜之外，還加入了「萌」的元素，讓看似不同象限的兩者混搭成新的物種，彼此重新定義，也擴充了各自的可能性，比起齊頭式、平面化的美感，醜萌不但可以說是一種允許錯誤存在的設計語法，甚至帶有一點反叛的精神，它卸下了精緻美學帶來的窒息感與距離感，同時，這類「不完美」也讓緊繃的現代人找到了情緒的出口，有種平起平坐的安全感，使消費者更容易投射自我，進而建立情感連結，也回應了現代人渴望真實、自我解嘲、尋求同好的社交需求。

▋醜怪盲盒成為潮流宣言

放克牙寶（Fuggler）將絨毛布偶結合超真實又驚悚的的凌亂假牙，以鈕釦眼、大眼袋的空洞表情亮相，五官失衡且呆滯，搭配五顏六色、歪七扭八的身體，根本就是個怪物，卻成為街頭潮人包包上的新寵。

光看外表可能無法理解，那看看創作設定？個性迥然不同的牙寶，全名是「Funny-ugly Monsters」，數量種類眼花撩亂，有的害羞內向，有的頑皮搗蛋，也有勇敢無畏的積極角色。除一般選購，透過盲盒機制，讓你永遠不知道會抽到哪一款，得到時就像獨一無二、命中注定，每隻角色的鮮明性格，彷彿專屬於你、與你對應，滿足每個人心中深深的渴望。

尖牙大眼的毛絨絨玩偶拉布布（Labubu），曾在全球各地出現排隊搶購潮，連國際巨星蕾哈娜（Rihanna）、人氣韓團BLACKPINK成員Lisa等明星的包包上，都可見到拉布布的身影。一樣有賭博般的盲盒，讓開箱成為令人上癮的賭注，甚至有外國媒體以「多巴胺經濟」形容拉布布的暢銷現象，在社群影音的推波助瀾下，熱潮一再擴張。明明像是兒童玩具，齜牙咧嘴的招牌表情，卻常常在社群上與精品包同框，這種衝突混搭也成了個性品味與幽默感的時尚宣言，儼然成為時尚界的全新組合。

Crybaby的特徵是臉上那水泡般，永不消失的大眼淚，角色以大大的眼睛、皺眉嘟嘴為特色，搭配粉嫩的配色和可愛服裝，迅速獲得粉絲的喜愛。看似愛哭的外表，卻蘊含著深刻的意義，藝術家Molly Yllom認為，有太多人從小被教育「不能哭」而長期壓抑自己的情緒，透過Crybaby她想告訴大家，想哭的時候就應該哭，悲傷情緒是可以被理解與釋放的。

2025年大阪・關西世界博覽會的官方吉祥物「脈脈」（ミャクミャク）也走一樣的醜萌設定，這隻以紅藍色球體構成、頭頂環狀結構、擁有五顆眼睛的角色，雖然剛推出時被網友戲稱是噩夢系吉祥物，卻在釋出一波波的宣傳和周邊發酵後，成為一開始被嫌棄，到後來人手一隻的超強品牌行銷。脈脈的真實身分不明，是由細胞與水結合而誕生的神祕生物，他不斷在變化，尋找自己想要成為的樣子，這樣開放式的設定，讓每個人能自己找到連結。

▋愛的是那不被理解的靈魂

從心理層面分析，這類「讓人感到衝擊的角色」，初期會引起不安或抗拒，但也就是這股「危機意識」更容易在心中留下印象，隨後透過大量的曝光，當大家多次接觸後，大腦會逐漸習慣這種刺激，此時，若再加上一點情感連結，比如雖然長得詭異但個性溫柔，雖然怪奇邪氣但喜歡作夢幻想，這種外貌與情感的落差，像極了每個人不被理解的靈魂，因而產生熟悉感、療癒感，漸漸轉化成「喜歡」，彷彿有人理解自己的脆弱與不完美。

說到底，我們觀賞任何事物，之所以會產生喜歡的心情，很大部分都是自我的投射，這些既醜又萌，偶爾脆弱、呆呆賤賤的角色，對愛上他們的人而言，愛的不單是「醜」本身，是對嚴肅消解的憧憬，甚至是更本質上的、精神上的連結，觀看者在那樣的不完美中，愛上的是不完美的自己。