圖／陳完玲

AI摘要 文章摘要整理： 文章以多段旅行經驗串起人情觀察，從機場送行、郵輪底艙、布拉格失竊到親子同遊，寫出旅行中關係、階層與情感的細微變化。

我對旅行從不抱持知性的探求，不管山川壯麗或歷史淵源，我都興致缺缺，導遊口沫橫飛導覽時，我總是關起耳朵，在一旁閒晃，管他金碧輝煌的皇宮，曾經歷多少滄桑；管他肅穆幽深的教堂有過什麼驚奇的動靜，地理、歷史早在高中聯考後，就在我腦袋裡自動撤退，我羞愧自己似乎一點求知慾也沒有。

旅行對我的意義，毋寧說是跟家人做更密切的互動或找機會跟朋友輕鬆聚首聊天；甚或只是圖個清靜，徹底遠離家務與工作，而更明確的意義也許是在人群中發現驚奇。所以，我的旅遊記憶，往往是一逕迤邐鋪展的世態人情。

▋一場錯置的送行

就讓我從出發時的送行談起吧。

1993年暑假，十幾位教授相偕到對岸的大學進行學術交流。那是我首度獨自離家出國，外子怕我糊塗，搞不定登機手續，趕在上班前，開車先送我去桃園機場。當年，正開放大陸探親，機場裡人馬雜沓，許多思念故鄉的老伯伯攜帶龐大的行李上路。外子從停車的地下樓層，搭電梯上到辦手續的大廳那刻，先進到大廳的我，遠遠看見他被一位老先生攔去。過了些時間，才氣喘吁吁跑過來說：「有位老兵不會填資料，央我幫忙。現在資料填好了，但他行李超重，我得帶他去補繳費用。」我還來不及回話，他已飛奔而去。

我眼看自家男人不可靠，趕緊自力更生，摸索著自辦手續。沒過多久，又見他拉著那位老先生過來，抱歉地說：「手續全辦完了，但老人家不知道要如何過海關，我得帶他上去。」我正要開口，他又一手幫忙拉登機箱、一手護著老人家走了。

我一方面和旅伴打招呼，一方面兵荒馬亂辦完手續，並不時張望外子的下落。總算見到他大跨步下樓，我想跟他交代幾句，他卻慌忙說：「糟了，上班要遲到了。我得走了。」他向旅伴們頷首為禮，就一溜煙跑了，我一句話也沒說上，但朋友都羨慕地跟我說：「妳先生對妳真好，還特別來機場給妳送行。」我也跟著笑了，只是心裡隱隱覺得，那場送行，似乎在某個轉彎處，悄悄改了方向。

▋盛宴與底艙

那趟旅行，細節多已模糊，唯有兩個場景歷歷在目。一是S教授，他一踏上彼岸，不顧眾人勸阻，就在蘇州書肆中瘋狂採購，不到三天，狂掃少說六、七十公斤的書，讓人看了頭皮直發麻。果然！從蘇州移師去大運河搭乘郵輪時，悲劇就發生了。黃昏時分，他和地陪臉部幾乎抽筋似地負重從旅館艱難移步到門外時，猛然一陣傾盆大雨從天而降；走避不及的兩人，只能濕淋淋棄書躲進遊覽車內。滿臉不捨呆坐車上的S，喃喃寬慰自己：「行李袋應該不會浸水吧？」我也替他著急著，悲涼之感陡升，煩惱他接續下來的五天，該如何處置那些可能膨脹到不可收拾的書群，我充分見識了書蠹的憨癡可愛。

接著，我們被安排優先登船，安置妥當後，走到甲板憑欄遠望。所謂的江南水色尚未入眼，先映入眼簾的，是一群衣著襤褸、神情疲憊的工人，被驅趕著魚貫進入底艙。工作人員不時高聲呵斥，動輒用力推擠，聲音在空氣中顯得格外刺耳。

我與藍采風教授被安排在「豪華郵輪」的雙人房內。房間狹小，冷氣無法運作，上下鋪位之外僅容一人立足。然而晚餐卻極為豐盛──六菜一湯，分量足供十餘人。我們只得將碗盤分置於水槽、床沿與膝上，堪稱另類奇觀。

藍教授低頭動著筷子，許久未語。再抬頭時，眼眶已微微泛紅。上層的鋪張與底艙的擁擠，在此刻形成難以忽視的對照，研究社會學的藍教授想必格外有感。我們何德何能，承受這樣的款待？而那些被擠壓在底艙的人，又憑什麼只能這般委屈地存在？那一餐的滋味，我其實已記不清，但那種說不出口的失衡與不安，卻長期在心裡發酵。

▋失去與獲得共生

1996年，我任教的學校，糾集同仁一起去東歐旅行，標榜是「文化之旅」，言明謝絕所有俗氣的購物行程，我們邀約母親同行。一路在動輒六百年的古建築中穿行……終於走到近乎尾聲的布拉格老鎮。那日，在當地洗手間外頭，母親躡手躡腳指引我看一位吉普賽人正下手行竊。在驚愕掩嘴之際，母親不經意低頭，竟發現自己的皮包早被割裂並洗劫一空，當場目瞪口呆。

證件及錢財悉數被扒走。當天，母親反覆向同行者描述事發經過，語氣激昂，彷彿在說一件離奇的見聞。第二天，一早起床時，見母親愣坐床頭。我催促她漱洗，她忽然淚盈於睫，悄聲跟我說：

「半暝起床，突然間，想起予剪綹仔（扒手）偷提去的錢，足毋甘（捨不得）咧！煞按怎也睏袂去矣。昨昏，錢拄拍毋見去（剛丟掉）的時，猶無感覺……半暝雄雄去予我想著，毋但（不但）美金，連厝跤（房客）拄交予我、我猶未去存的台票（台幣）租金，也囥（放）佇內底。遮爾仔濟的錢，是幾若個月的生活費哪！……」她越說，頭越低、聲音越小。那樣的清晨，陽光透過窗簾的隙縫投射在母親因低泣而微微晃動的灰白頭髮上，我一直記到現在。

為了報警並重辦證件，領隊帶著我們夫妻及母親多去了兩個景點──當地的警察局及我國駐捷克經濟辦事處。出發前，領隊跟宣言不購物的教授們致歉，請他們就委屈地先在布拉格的專賣水晶飾物的觀光街道上坐馬車、逛街及購物。

多日來飽覽歐洲巴洛克時期建築、哥德式教堂、羅馬式大圓柱、皇宮、音樂廳的教授們，彷彿得到釋放，紛紛從疲累中醒轉過來，眼睛賊亮。等我們辦完手續回來，整條街的水晶飾品聽說已差不多被一掃而空。從擺設的水晶小天鵝到龐大的水晶吊燈，甚至連地窖餐廳內拉琴師傅賴以維生的小提琴都被音樂教授高價蒐購了……從那刻起，先前被「文化」綁架的靈魂，都被廖媽媽拯救了。他們歡天喜地地開始報復式大撒幣。有人說：「我就說嘛！不shopping的旅行，哪算旅行！」那一刻，我忽然覺得有些恍惚。母親在清晨為失去而低聲啜泣，而這裡，人們正為擁有而歡欣鼓舞。

▋親密中的縫隙

2019年一月，COVID-19尚未爆發。兒子和女兒共同策畫一家七口二十一天的西班牙與倫敦的自助旅行。返台後，我在臉書上情致纏綿宣告：「這必將成為我今生最美麗的回憶。」兒子卻在閒聊時陰陰笑問：「妳確定嗎？是誰在旅途中鬧著要提前回來？」

說起這件事，真是啼笑皆非。二十一天不算短，七口人早晚綁在一起，要西線無戰事，確實有難度。一日，回到整棟包租下來的民宿，兒子自告奮勇，攬下烹調晚餐的活兒，我當然為他的勤於服務高興；但畢竟我主中饋多年，不免在他料理時偷覷幾眼。發現他在一個中鍋內放進七人份的麵條和配料，明顯過度擁擠，必然影響風味。我婉轉表達意見，他卻相應不理，我只好無趣走開。

沒一會兒，彷彿聽見水滾溢出的聲音，我按捺不住，又進去進言：「要不要分成兩鍋煮？這樣麵條才不會糊掉？」他回嘴：「媽！妳可以不要管我嗎？」我理直氣壯說：「但是，明知不對的事，為什麼不聽別人的意見？」就為了一鍋麵，兩人爭吵了起來。最後，兒子提高聲量說：「為什麼妳就不能讓我一個人安靜地完成一鍋麵？」我默默走出廚房，跟外子說：「我明天就去改機票先回去，為什麼要看他的臉色！」

這當然是笑話一則，就為了一鍋麵，母子反目成仇。兒子事後解釋：「我一個人要戰戰兢兢開車、要扛行李、要照顧小的、關照老的，還要臨時應變偶發事件，其實很緊張的。回到旅館，只想一個人在廚房裡安安靜靜做一鍋麵來釋放壓力，那刻，我最不需要的就是建言……」其後，做母親的，當然也知恥近乎勇，深自反省。我坦然承認，這件事也許是我略略有失節制，但更大的疏失，應是從小教子不嚴，我是咎由自取。（上）

一逕迤邐的世態人情(下)