AI摘要 文章摘要整理： 主角獨自登山遠望加州城市燈火，因母親的問候與夜色中的萬家燈火，體會到忙碌生活裡回應親情的遲鈍與孤獨。

登上山脊時，天還沒有完全暗下來。

最後一段路很窄，碎石被鞋底踢到坡下，滾一會兒，便沒了聲息。我數著自己的呼吸，數到第幾百次已經記不清——這是我這個月第三次一個人上山，也是第三次，沒有告訴任何人。風忽然大了，吹得衣角貼在身上。我抬起頭，城市就在山下鋪開。

白日裡逼仄的樓群，從這裡看不過是一片灰色。我找了很久，才認出樓頂那個歪斜的水箱。原來每天進出的地方，遠看時與別處並無不同。

手機在口袋裡震了一下，我知道是誰。這半年，母親每天六點會準時發來一句「吃飯了嗎」，我通常在電梯裡，隨手回一個「嗯」字，快得像甩掉一件麻煩事。這一次我沒有點開，任由它在口袋裡又震了一下，然後安靜下來。風穿過草叢，帶來一點潮濕的土腥味，我忽然想，她此刻大概也在等一盞燈——她那間屋子的燈，我從這裡當然看不見，隔著三百公里，隔著一整片我認不出的城市。

太陽落得很快。玻璃幕牆先是淺金色，像有人把傍晚最後的光擦在上面；後來光一點點往樓頂退去，河也暗下來。山頂沒有人說話。我一個人站在這裡，忽然覺得這種「一個人」和平時的「一個人」不太一樣——平時是身在人群中卻無人問我，此刻是天地遼闊，無須回應任何人。

天色再暗些，山下便開始亮燈。先亮的是商業區那幾棟高樓，接著是沿街的店鋪、路口的信號燈，還有一扇又一扇被窗簾隔開的住家窗戶。燈並不同時亮起，有的明，有的暗，有的忽然熄滅，又在另一棟樓裡亮起——像無數個人，在互不知情的時刻，各自決定了要不要回應點什麼。

我把手機拿出來，點開那條消息。「吃飯了嗎」，還是這四個字。這一次我打了很多字，說了今天爬的山，說了山頂的風，刪掉，又打，最後還是刪成了原來的樣子：「吃了，媽妳也早點休息。」發出去的一瞬間，我看見山下某處的燈，不知道是不是恰好亮了一下。我知道大概率不是，可我願意相信是。

夜徹底落下時，城市反而顯得比白天更有輪廓。我忽然明白，白天讓我感到疲憊的，不是那些高樓和道路本身，而是我總在其中，來不及回應任何一句「吃飯了嗎」。站在山上，這個念頭並沒有讓我輕鬆多少——她依舊在三百公里外等著，我依舊要下山，回到那條每天讓我皺眉的路上。這一點，風吹不散，夜色也遮不住。

下山時，石階已看不太清了。我打開手機的手電筒，光只照亮腳邊兩三級台階。身後的山頂越來越遠，前方的城市越來越近，那扇我看不見、卻始終亮著的窗戶，也不再那麼遙遠。

萬里之外是一個人的晚燈，咫尺之內是一座城的萬家燈火——而我要走的，不過是中間這一段，看不清腳下的路。（寄自加州）