（圖／AI協作生成）

AI摘要 文章摘要整理： 文章以R2AK阿拉斯加競賽為主軸，描寫參賽者在無引擎、無後援的冷峻海域中，以風、槳與意志完成從維多利亞到凱奇坎的艱難航程。

一隻疲憊的手，伸向懸掛在木樁上的銅鈴。「噹——」鈴聲從凱奇坎（Ketchikan）的碼頭盪開，穿過夜色，穿過海面。那些多年來漫長航程裡的風、雨、潮汐和黑夜，彷彿所有的記憶都在這一聲裡重疊起來。而記憶中最清晰的，是那隻銅鈴。

每年的六月，夏日裡的維多利亞港，清晨的霧還沒有散盡。

東方的天光剛從海面下滲出來，把雲層染成淡淡的金色。港內的水靜得像一塊舊銀毯，只在纜繩邊偶爾蕩開一圈細紋，慢悠悠地散向遠處。

碼頭已經醒了。

有人收緊繩索，有人整理船帆，有人蹲在船尾，做最後一次舵的檢查。各式各樣的船擠在一起，高大的單體帆船，亮得幾乎能照出人影的三體船，船幫上布滿海水與歲月磕痕的老木船，輕巧的皮划艇，以及單人站立板。

它們不像是整齊的船隊，倒像是一群來自不同年代的船，恰好在霧濛濛的早晨聚到了一起。

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汽笛聲撕開了晨霧，第一條船開始移動，白帆在風裡抖了一下，慢慢鼓起來。船頭切開水面，拖出一道白色的水痕。緊接著，一條又一條船離開碼頭，風帆在晨光裡次第升起。站在單人站立浮板上的人，揮動長槳，朝岸邊的人群招手。晨光的金色落在參賽者的臉上，船隻一艘接一艘，乘風破浪而去。

親人們排立在碼頭上揮手道別，有人笑著揮手，有人沉默地望著遠去的船影。他們都知道，這一別，要等很久才能再見。

這是R2AK——阿拉斯加競賽（Race to Alaska，R2AK）。阿拉斯加競賽是北美最大、最艱難且最具傳奇色彩的無動力航行挑戰賽，這項賽事由美國西北海事中心（Northwest Maritime Center）主辦，其最大特色在於「禁止使用任何發動機或引擎」與「全程無後援補給」。參賽者只能完全依靠風力（帆船）或人力（划槳、腳踏推進），在極端殘酷的冷水海域中航行。

一場從加拿大維多利亞到阿拉斯加凱奇坎的長距離比賽，全程七百多英里。參賽者來自世界各地，以及美國各州。

凡是參加過競賽的人們都知道，所有的船沒有發動機，沒有支援船，也沒有維修隊。風來了，揚帆；風停了，划槳，蹬腳踏板; 航道，由船員自己決定。

華盛頓州的Port Townsend是集合地點，每條船需要航行約四十英里，抵達加拿大維多利亞島，那裡才是正式比賽的起點。有些船甚至還沒有到達起點，就已經在途中退出。

賽前的安全會上，負責救援的人站在台上，高聲提醒所有參賽者：「記住，我們只搜尋倖存者，不撈屍體。」

會場安靜了下來。比賽負責人隨即問台下的人：「你們確定嗎？ 還要繼續嗎？ 」

屋內突然爆發出巨大的吼聲，沒有人退出。

他們都明白接下來面對的是大海，是對自身的挑戰。

多年的競賽歷程裡，在海風停下來時，帆失去了意義，船員們開始蹬腳踏板，拿起船槳。

「嘩啦——嘩啦——」

一下，又一下。船速慢得驚人，一小時只能前進一兩英里。遠遠看去，這已經不像一場比賽，倒像是一群人在海面上緩慢地漂流。

藍色的海面向四周鋪展開去，一直延伸到附近的島嶼。偶爾有海豹探出頭來，睜著圓圓的眼睛，安詳地看著這些勇敢而有些瘋狂的人。船上的所有人知道，終點還在幾百英里之外。風不來的時候，沒有人替你前行。

可是海風總會來，一面又一面的帆升了起來，重新鼓滿。船開始向前快速行駛，海岸線也漸漸變得壯麗。一座座島嶼從霧氣中顯現出來，海灣連著海灣，島嶼連著島嶼。偶爾有鯨出現在船邊，巨大的背脊緩緩拱出海面，噴出一柱白霧，沉重的呼吸聲從海面上傳來，又沉入深藍的水中。

景色美得讓賽手們幾乎忘記，這依然是一場危險的比賽。

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海上的天空從來無法預測。厚厚雲層突如其來，雨點連成一片，最後整片海都被雨幕籠罩。浪開始翻騰，船被高高托起，又重重摔下。船員們在甲板上協力忙碌，船艙裡幾乎沒有一處乾燥的地方。衣服濕了，睡袋濕了，食物濕了。人從頭到腳，也是濕的。

有的船翻了。有的船撞上漂來的原木，船殼裂開，海水一點點滲進來。穿著救生衣的人被救援直升機吊起，他懸在空中的身體瑟瑟發抖，悲傷地望著海水中散落的船體。

夜晚來臨，白天的山、森林和島嶼，全被黑暗吞沒。有人裹著濕漉漉的睡袋閉上眼睛，有人坐在甲板上，看著漆黑的海面。島上群山中傳來野狼的嚎叫，船的旁邊，是鯨的呼吸聲。

「呼——」

那聲音沉甸甸地穿過黑夜，在海面上蕩開。誰也不知道下一刻會發生什麼。一些人在這樣的夜裡停下來，而一些人仍然選擇繼續。

西摩海峽（Seymour Narrows）是途中最令人屏息的一段。

海峽夾在溫哥華島和誇德拉島之間，兩岸山峰陡峭，森林一直延伸到水邊。海面驟然收窄，海水被擠進狹窄的水道，形成巨大而湍急的水流。遠遠望去，漩渦一個接一個地在海面上翻滾，彷彿海面下有什麼巨大的東西正在緩慢翻身。

船員們不敢貿然進入。他們只能等潮，等待一個合適的通行窗口。

船隻停在那裡，靜靜地等待著。沒有人催促，因為在這裡，快一步可能就是危險，慢一步反而可能平安。低潮的時機終於到了，船隊開始進入海峽，水流在船邊奔湧，漩渦就在幾米之外打轉。船底不停震動著，槳葉被水流擰住，船身會突然橫過來、突然傾斜。船員們齊心合力穩住船體，在這種時刻，經驗比勇氣更重要。

穿過海峽之後，每條船開始重新選擇不同的航道，更快的或是更安全的。這些選擇依據他們的經驗、船的裝備和自信心。

貝拉貝拉是途中的補給點。但比賽的規矩依舊沒有改變：船壞了，自己修；裝備出了問題，自己想辦法；累了，就休息，休息完了，接著走。沒有人能替你完成這場比賽。

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這些比賽留下的許多故事裡，有一艘價值百萬的帆船一直讓我記得。它裝備精良，船員經驗豐富。從出發那天起，他們就盯準了冠軍。為了爭取時間，他們選擇了一條狹窄的海道，希望借助那裡的風力贏得比賽。

那是一個徹底陷入黑暗的夜晚。四周什麼也看不見，他們只能依靠導航器和經驗向前摸索。突然，一個令人心驚的聲音傳來。船體撕裂了。

那一刻，他們知道，冠軍已經變得遙不可及。

天快亮的時候，他們看見了一條小木船。

船頭坐著一位老人，留著長鬚，手裡握著一支槳。晨霧浮在山腰，太陽從雲層後面慢慢透出來。老人不緊不慢地划著，彷彿這一片海並沒有七百多英里那麼遠。

帆船上的人有些不敢相信。他們揉了揉眼睛，這次清晰地看見，真的只是一條小木船。沒有帆，沒有腳踏板，沒有導航螢幕，只有一個老人，一支槳。

他們朝老人喊：「你現在是第二名了。 」

老人慢慢轉過頭，朝他們笑了笑。笑容裡沒有驚訝。

他們遞過去一個軟墊，又送些威士忌。老人接過來，喝了一小口，點點頭，說了聲謝謝。然後他重新握住槳，繼續一下、一下地划。

價值百萬的帆船停在原地。他們目送著那條不起眼的小木船，在晨光裡慢慢遠去。

從加拿大的維多利亞到阿拉斯加的凱奇坎，每年都有大約一半的船無法抵達終點。有人輸給風暴，有人輸給潮汐，有人輸給船，也有人在某一時刻覺得自己已經承受了足夠的挑戰，無需繼續。

年復一年，銅鈴掛在凱奇坎的碼頭上，安安靜靜地等待著每一個願意繼續的人。

我記得一對夫婦，兩個人，一條皮艇，航行了十七天。他們靠划槳完成最後的五十英里，終於抵達凱奇坎碼頭。上岸後，他們搖響了銅鈴。然後，暢快地喝起早已準備好的冰涼啤酒。

還有一個人，在他得知還沒有單人站立浮板參賽記錄時，決定去創一個先例。噹他終於出現在凱奇坎碼頭時，人們幾乎不敢相信自己的眼睛。他用三個星期，站立在浮板上，靠雙臂一下一下地划完了這段海路。他不是最快的，但當他出現的那一刻，碼頭上的所有人都在為他歡呼。

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第一名會得到一萬美元，鈔票被鐵釘釘在一塊柴木上。第二名會得到一個木箱，裡面是一套閃亮的牛排餐具。而那些經歷過十幾天甚至幾個星期，體驗過大海風浪的人，終於站在碼頭上時，那一刻，他們臉上的疲憊、自豪和釋然，比任何獎品都更加珍貴。

銅鈴被敲響，整個碼頭都會知道：又有一個人到達終點。

我記得最清楚的，是一個夜幕降臨的碼頭。燈一盞接一盞地亮起。海面漸漸靜下來，白天翻湧的浪到了夜裡，只在木樁邊輕輕拍打。遠山沉入夜色。比賽還沒有結束，仍有人陸續到來。

終於，一個疲憊的老人出現在碼頭。他走得很慢，一步，又一步，身體已經疲憊到了極點，可他還是朝著那隻銅鈴走去。四周的掌聲響了起來，歡呼聲也隨之響起。有人喊：「你做到了。」

老人卻有些不好意思。他環顧簇擁在身邊的人，說：「抱歉，我划得太慢了。」

人們大聲告訴他：「你是勝利者。 」

有人問：「要不要吃點東西？ 」

老人抬起頭，昏黃的燈光落在他的臉上。那雙累得幾乎睜不開的眼睛，突然亮了。他問：「你們有吃的嗎？ 」

夜色中，眾人的笑聲在碼頭上散開。

老人走到銅鈴前，伸出疲憊的手。

「噹——」

鈴聲清脆而悠長，穿過夜色，傳向平靜的海面。

多年的比賽中，有人三天抵達，有人十七天，有人用了三個星期。有人乘著風，有人踩著踏板，有人划著槳，一點一點穿過這片漫長的海。海從沒有因為誰的船更貴，就多給他一點風。也沒有因為誰的船很小，就對他更加仁慈。他們從同一個地方出發，用完全不同的方式來到凱奇坎的碼頭。

來到那隻安靜等待的銅鈴面前。

它在告訴每一個經歷過這段航程的人：你到了，你擁有了被大海洗刷過的平靜和自豪。（寄自華盛頓州）