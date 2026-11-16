我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉美賢被淋了一身綠色黏液 獲頒「最受歡迎女運動員」

查理國王78歲生日 自嘲屹立不搖 但「偶有零件脫落」

銅鈴，等待到達的人

亭瞳
聽新聞
test
0:00 /0:00
（圖／AI協作生成）
（圖／AI協作生成）

AI摘要

文章摘要整理：

文章以R2AK阿拉斯加競賽為主軸，描寫參賽者在無引擎、無後援的冷峻海域中，以風、槳與意志完成從維多利亞到凱奇坎的艱難航程。

一隻疲憊的手，伸向懸掛在木樁上的銅鈴。「噹——」鈴聲從凱奇坎（Ketchikan）的碼頭盪開，穿過夜色，穿過海面。那些多年來漫長航程裡的風、雨、潮汐和黑夜，彷彿所有的記憶都在這一聲裡重疊起來。而記憶中最清晰的，是那隻銅鈴。

每年的六月，夏日裡的維多利亞港，清晨的霧還沒有散盡。

東方的天光剛從海面下滲出來，把雲層染成淡淡的金色。港內的水靜得像一塊舊銀毯，只在纜繩邊偶爾蕩開一圈細紋，慢悠悠地散向遠處。

碼頭已經醒了。

有人收緊繩索，有人整理船帆，有人蹲在船尾，做最後一次舵的檢查。各式各樣的船擠在一起，高大的單體帆船，亮得幾乎能照出人影的三體船，船幫上布滿海水與歲月磕痕的老木船，輕巧的皮划艇，以及單人站立板。

它們不像是整齊的船隊，倒像是一群來自不同年代的船，恰好在霧濛濛的早晨聚到了一起。

汽笛聲撕開了晨霧，第一條船開始移動，白帆在風裡抖了一下，慢慢鼓起來。船頭切開水面，拖出一道白色的水痕。緊接著，一條又一條船離開碼頭，風帆在晨光裡次第升起。站在單人站立浮板上的人，揮動長槳，朝岸邊的人群招手。晨光的金色落在參賽者的臉上，船隻一艘接一艘，乘風破浪而去。

親人們排立在碼頭上揮手道別，有人笑著揮手，有人沉默地望著遠去的船影。他們都知道，這一別，要等很久才能再見。

這是R2AK——阿拉斯加競賽（Race to Alaska，R2AK）。阿拉斯加競賽是北美最大、最艱難且最具傳奇色彩的無動力航行挑戰賽，這項賽事由美國西北海事中心（Northwest Maritime Center）主辦，其最大特色在於「禁止使用任何發動機或引擎」與「全程無後援補給」。參賽者只能完全依靠風力（帆船）或人力（划槳、腳踏推進），在極端殘酷的冷水海域中航行。

一場從加拿大維多利亞到阿拉斯加凱奇坎的長距離比賽，全程七百多英里。參賽者來自世界各地，以及美國各州。

凡是參加過競賽的人們都知道，所有的船沒有發動機，沒有支援船，也沒有維修隊。風來了，揚帆；風停了，划槳，蹬腳踏板; 航道，由船員自己決定。

華盛頓州的Port Townsend是集合地點，每條船需要航行約四十英里，抵達加拿大維多利亞島，那裡才是正式比賽的起點。有些船甚至還沒有到達起點，就已經在途中退出。

賽前的安全會上，負責救援的人站在台上，高聲提醒所有參賽者：「記住，我們只搜尋倖存者，不撈屍體。」

會場安靜了下來。比賽負責人隨即問台下的人：「你們確定嗎？ 還要繼續嗎？ 」

屋內突然爆發出巨大的吼聲，沒有人退出。

他們都明白接下來面對的是大海，是對自身的挑戰。

多年的競賽歷程裡，在海風停下來時，帆失去了意義，船員們開始蹬腳踏板，拿起船槳。

「嘩啦——嘩啦——」

一下，又一下。船速慢得驚人，一小時只能前進一兩英里。遠遠看去，這已經不像一場比賽，倒像是一群人在海面上緩慢地漂流。

藍色的海面向四周鋪展開去，一直延伸到附近的島嶼。偶爾有海豹探出頭來，睜著圓圓的眼睛，安詳地看著這些勇敢而有些瘋狂的人。船上的所有人知道，終點還在幾百英里之外。風不來的時候，沒有人替你前行。

可是海風總會來，一面又一面的帆升了起來，重新鼓滿。船開始向前快速行駛，海岸線也漸漸變得壯麗。一座座島嶼從霧氣中顯現出來，海灣連著海灣，島嶼連著島嶼。偶爾有鯨出現在船邊，巨大的背脊緩緩拱出海面，噴出一柱白霧，沉重的呼吸聲從海面上傳來，又沉入深藍的水中。

景色美得讓賽手們幾乎忘記，這依然是一場危險的比賽。

海上的天空從來無法預測。厚厚雲層突如其來，雨點連成一片，最後整片海都被雨幕籠罩。浪開始翻騰，船被高高托起，又重重摔下。船員們在甲板上協力忙碌，船艙裡幾乎沒有一處乾燥的地方。衣服濕了，睡袋濕了，食物濕了。人從頭到腳，也是濕的。

有的船翻了。有的船撞上漂來的原木，船殼裂開，海水一點點滲進來。穿著救生衣的人被救援直升機吊起，他懸在空中的身體瑟瑟發抖，悲傷地望著海水中散落的船體。

夜晚來臨，白天的山、森林和島嶼，全被黑暗吞沒。有人裹著濕漉漉的睡袋閉上眼睛，有人坐在甲板上，看著漆黑的海面。島上群山中傳來野狼的嚎叫，船的旁邊，是鯨的呼吸聲。

「呼——」

那聲音沉甸甸地穿過黑夜，在海面上蕩開。誰也不知道下一刻會發生什麼。一些人在這樣的夜裡停下來，而一些人仍然選擇繼續。

西摩海峽（Seymour Narrows）是途中最令人屏息的一段。

海峽夾在溫哥華島和誇德拉島之間，兩岸山峰陡峭，森林一直延伸到水邊。海面驟然收窄，海水被擠進狹窄的水道，形成巨大而湍急的水流。遠遠望去，漩渦一個接一個地在海面上翻滾，彷彿海面下有什麼巨大的東西正在緩慢翻身。

船員們不敢貿然進入。他們只能等潮，等待一個合適的通行窗口。

船隻停在那裡，靜靜地等待著。沒有人催促，因為在這裡，快一步可能就是危險，慢一步反而可能平安。低潮的時機終於到了，船隊開始進入海峽，水流在船邊奔湧，漩渦就在幾米之外打轉。船底不停震動著，槳葉被水流擰住，船身會突然橫過來、突然傾斜。船員們齊心合力穩住船體，在這種時刻，經驗比勇氣更重要。

穿過海峽之後，每條船開始重新選擇不同的航道，更快的或是更安全的。這些選擇依據他們的經驗、船的裝備和自信心。

貝拉貝拉是途中的補給點。但比賽的規矩依舊沒有改變：船壞了，自己修；裝備出了問題，自己想辦法；累了，就休息，休息完了，接著走。沒有人能替你完成這場比賽。

這些比賽留下的許多故事裡，有一艘價值百萬的帆船一直讓我記得。它裝備精良，船員經驗豐富。從出發那天起，他們就盯準了冠軍。為了爭取時間，他們選擇了一條狹窄的海道，希望借助那裡的風力贏得比賽。

那是一個徹底陷入黑暗的夜晚。四周什麼也看不見，他們只能依靠導航器和經驗向前摸索。突然，一個令人心驚的聲音傳來。船體撕裂了。

那一刻，他們知道，冠軍已經變得遙不可及。

天快亮的時候，他們看見了一條小木船。

船頭坐著一位老人，留著長鬚，手裡握著一支槳。晨霧浮在山腰，太陽從雲層後面慢慢透出來。老人不緊不慢地划著，彷彿這一片海並沒有七百多英里那麼遠。

帆船上的人有些不敢相信。他們揉了揉眼睛，這次清晰地看見，真的只是一條小木船。沒有帆，沒有腳踏板，沒有導航螢幕，只有一個老人，一支槳。

他們朝老人喊：「你現在是第二名了。 」

老人慢慢轉過頭，朝他們笑了笑。笑容裡沒有驚訝。

他們遞過去一個軟墊，又送些威士忌。老人接過來，喝了一小口，點點頭，說了聲謝謝。然後他重新握住槳，繼續一下、一下地划。

價值百萬的帆船停在原地。他們目送著那條不起眼的小木船，在晨光裡慢慢遠去。

從加拿大的維多利亞到阿拉斯加的凱奇坎，每年都有大約一半的船無法抵達終點。有人輸給風暴，有人輸給潮汐，有人輸給船，也有人在某一時刻覺得自己已經承受了足夠的挑戰，無需繼續。

年復一年，銅鈴掛在凱奇坎的碼頭上，安安靜靜地等待著每一個願意繼續的人。

我記得一對夫婦，兩個人，一條皮艇，航行了十七天。他們靠划槳完成最後的五十英里，終於抵達凱奇坎碼頭。上岸後，他們搖響了銅鈴。然後，暢快地喝起早已準備好的冰涼啤酒。

還有一個人，在他得知還沒有單人站立浮板參賽記錄時，決定去創一個先例。噹他終於出現在凱奇坎碼頭時，人們幾乎不敢相信自己的眼睛。他用三個星期，站立在浮板上，靠雙臂一下一下地划完了這段海路。他不是最快的，但當他出現的那一刻，碼頭上的所有人都在為他歡呼。

第一名會得到一萬美元，鈔票被鐵釘釘在一塊柴木上。第二名會得到一個木箱，裡面是一套閃亮的牛排餐具。而那些經歷過十幾天甚至幾個星期，體驗過大海風浪的人，終於站在碼頭上時，那一刻，他們臉上的疲憊、自豪和釋然，比任何獎品都更加珍貴。

銅鈴被敲響，整個碼頭都會知道：又有一個人到達終點。

我記得最清楚的，是一個夜幕降臨的碼頭。燈一盞接一盞地亮起。海面漸漸靜下來，白天翻湧的浪到了夜裡，只在木樁邊輕輕拍打。遠山沉入夜色。比賽還沒有結束，仍有人陸續到來。

終於，一個疲憊的老人出現在碼頭。他走得很慢，一步，又一步，身體已經疲憊到了極點，可他還是朝著那隻銅鈴走去。四周的掌聲響了起來，歡呼聲也隨之響起。有人喊：「你做到了。」

老人卻有些不好意思。他環顧簇擁在身邊的人，說：「抱歉，我划得太慢了。」

人們大聲告訴他：「你是勝利者。 」

有人問：「要不要吃點東西？ 」

老人抬起頭，昏黃的燈光落在他的臉上。那雙累得幾乎睜不開的眼睛，突然亮了。他問：「你們有吃的嗎？ 」

夜色中，眾人的笑聲在碼頭上散開。

老人走到銅鈴前，伸出疲憊的手。

「噹——」

鈴聲清脆而悠長，穿過夜色，傳向平靜的海面。

多年的比賽中，有人三天抵達，有人十七天，有人用了三個星期。有人乘著風，有人踩著踏板，有人划著槳，一點一點穿過這片漫長的海。海從沒有因為誰的船更貴，就多給他一點風。也沒有因為誰的船很小，就對他更加仁慈。他們從同一個地方出發，用完全不同的方式來到凱奇坎的碼頭。

來到那隻安靜等待的銅鈴面前。

它在告訴每一個經歷過這段航程的人：你到了，你擁有了被大海洗刷過的平靜和自豪。（寄自華盛頓州）

精華 FAQ

  • 這場比賽禁止使用任何發動機或引擎，且全程沒有後援補給，參賽者只能靠風力、划槳或腳踏推進，在冷水、風暴與潮汐中自行完成長達700多英里的航程。

  • 內文寫到無風時只能慢慢划槳，遇上暴雨、巨浪與黑夜又得承受濕冷、翻船和撞擊原木的風險；即使航線美麗，也始終伴隨失溫、迷航與隨時退賽的壓力。

  • 銅鈴是凱奇坎碼頭的終點象徵，當參賽者敲響它，就表示已完成艱難航程。它不只代表抵達，更代表經歷磨難後的自豪、平靜，以及對堅持到底者的敬意。

上一則

中華隊聽障國手吳啟道 在寂靜中投出最閃亮的人生

下一則

韓駐台代表黃載皓與台情牽38年 中文流利

延伸閱讀

第一次看海

第一次看海
洪水來了（三）

洪水來了（三）
金銀花

金銀花
一英里的記憶(上)

一英里的記憶(上)

熱門新聞

我與鄭子太極拳的因緣

2026-11-15 01:00
入伍前的大表姊。（圖／王正方提供）

我們在杭州

2026-11-09 01:00

老的困惑

2026-11-13 01:00
圖為2025年6月9日，日本藝術家奈良美智在英國倫敦海沃德畫廊舉辦的歐洲最大規模的個人回顧展上接受訪問。路透

奈良美智的大眼睛女孩 為何讓億萬富豪與Z世代同時發瘋？

2026-11-09 13:35

想吃就做吧

2026-11-10 01:00

偶遇愛情的見證

2026-11-09 01:00

超人氣

更多 >
開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽

開除黃仁勳的Nvidia董事成員被起底 馬斯克傻眼吐槽
貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要
華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖

華人這寵物意外是「除草幫手」：很能吃、也很會挖
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援

韓國瑜造勢登台摔倒 張麗善、張嘉郡緊急伸手扶住救援