休休有容·自強不息的張作錦先生

聯合報顧問張作錦。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 作者追憶張作錦長年深耕新聞與寫作，肯定他提攜人才、關懷時局、終身好學的品格，並祝賀其獲得君子社會貢獻獎。

張作錦先生是我五十多年的老朋友了。我初識作錦兄於1972年，那時候他是《聯合報》的採訪主任，有一天，他和《聯合報》的副總編輯劉潔兄到舟山路台大 學人宿舍來看我。他們不知在哪裡讀到我的一篇文章，覺得這個人心腸不錯，有善念，邀請我給《聯合報》寫文章。我從此成為《聯合報》的作者。

1975年，作錦兄升任《聯合報》總編輯，他在《聯合報》開闢專欄，廣邀海內外學者寫文章，為學術界的專業知識分子提供發表意見的園地，也提高了報紙的知識含量。他說：「辦報應如金字塔，要能博大要能高。」

中國自古說「文人相輕」，又說「文章是自己的好」，吝於稱讚別人。可是作錦兄不是，他總是說別人的學問好，文章好，而努力加以推廣，讓社會得到好處。《尚書‧秦誓》說：「如有一介臣，斷斷猗無他技，其心休休焉，其如有容。人之有技，若己有之。人之彥聖，其心好之，不啻若自其口出。是能容之，以保我子孫黎民，亦職有利哉！」這段話也見於《大學》。當年秦穆公口中那位休休有容，看到別人有本事就像自己有本事，看到別人有才華，就從心裡佩服，想找來服務百姓，不正是我們的好朋友張作錦嗎！

我那個時候還不知道作錦兄的學識淵博，文章寫得好。從1987年到2014年，作錦兄在《聯合報．副刊》有個專欄「感時篇」，一寫二十七年；每周一篇，最後幾年改為每兩周一篇，廣受讀者喜愛。著名的歷史學家中央研究院院士許倬雲先生評論說：近代中國報業史上有兩大巨人，一個是梁啟超，一個是張季鸞，張作錦介於他們二人之間，而接近張季鸞。又說：作錦兄的「感時篇」寫於台灣經濟建設趨於停滯、政治與社會走向敗壞之際，所以「憂以思」！

另外一位名作家，為作錦兄主編回憶錄《姑念該生》和《今文觀止》的沈珮君說：「初讀他的著作時，還不認識他，忍不住驚嘆，這是什麼先知先覺的高人，台灣現在的問題，他在二、三十年前，就直接指出了。」「感時篇」讓我想到杜甫的〈春望〉：

國破山河在，

城春草木深。

感時花濺淚，

恨別鳥驚心。

不過作錦兄關心的是當下的台灣，說到台灣當前的處境，作錦兄引晚清名臣李鴻章的主張：「外需和戎，內需變法。」兩岸要和平交流，內部要戮力建設。

作老一生只有一個職業，就是新聞記者，只服務過一個機構，就是《聯合報》。他在《聯合報》服務將近四十年，從地方記者做到社長。退休時董事長王必成先生說他：「樹立了新聞人的標竿，也豐富了《聯合報》的報史。」他的老搭檔《聯合報》社長黃年代表同仁致詞說：「有些人上司怎麼看他，和同事怎麼看他，未必一樣，但作老這個人，從他的上司來看他，和他的部屬來看他，可以說都是一樣的。」又說：「不只是上司看他，和部屬看他，沒有兩樣，而且報社裡面的人看他，和報社外面的人看他，也沒有兩樣。」

不論立德、立言、立功和做人，作錦兄都可以無憾了。他於2000年得「中山文藝獎」散文獎，2011年得星雲真善美新聞獎「終身成就獎」，2015年得總統文化獎，現在又得到這座「君子社會貢獻獎」（編按，2025年），可以說實至名歸，當之無愧；也顯示台灣的主流文化，雖然經過多年敗壞，終究是真誠公正的！

作錦兄少小失學，他總覺得自己學問不夠，一生努力追求。他派駐紐約時，到哥倫比亞大學進修英文，到洛杉磯克萊蒙學院讀政治學和國際關係學。2003年退休後，又於2005-2008年在北京大學歷史系「中國歷史文化高級研修班」進修四年。這個研修班，師資來自北大、清華、人大和社科院；課程內容包括中華文明的源流、新儒學與儒學的現代化、世界三大宗教與當代文明衝突、中西文化交流、中美關係、中國政治傳統、中國近代思想、基督新教倫理與西方文明、中西商業倫理……等。授課的時間為每月最後一周的星期六和星期日。作錦兄嫂在北京買了一套房子，聽說鄰近高希均兄在北京的住宅，作老或住北京，或搭飛機往來於台北和北京之間，樂在求知，不知老之將至。

南宋大儒朱熹有一首〈觀書有感〉：

半畝方塘一鑑開，

天光雲影共徘徊；

問渠哪得清如許？

為有源頭活水來。

作錦兄好學不倦，他的源頭活水泉湧而來，所以「感時篇」一寫二十七年，「今文觀止」繼續在聯副發表，為廣大的華文讀者服務。我恭喜作錦兄獲遠見‧天下文化「君子社會貢獻獎」，祝福作錦兄嫂身體健康，幸福美滿！