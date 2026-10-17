讓時間停止— 安妮．卡森的詩歌、愛情與哲學

在法蘭克福書展上，展示一張祝賀加拿大作家安妮・卡森獲得2026年諾貝爾文學獎的海報。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 本文介紹諾貝爾文學獎得主安妮·卡森，從翻譯、改寫神話到哲學思辨，展現她如何以跨媒材與古典對話，重塑詩歌的情感與形式。

今年的諾貝爾文學獎頒給了加拿大 作家安妮·卡森。得獎理由之一是：以靈動而富有創造性的方式與古典傳統對話，為當代文學開闢了全新的形式。

亙古永恆的共通悲傷

安妮·卡森是古典文學專業出身，在大學教希臘語，翻譯古希臘詩歌是她的長項。看她在《Nox》（《夜》）裡的翻譯：

Many the peoples many the oceans

I crossed -

I arrive at these poor, brother, burials

so I could give you the last gift owed

to death

and talk(why?) with mute ash.

《夜》是古羅馬詩人卡圖盧斯的詩，俗稱第101首詩，是他為悼念死去的兄弟而作。安妮·卡森透過翻譯這首詩，來探索面對和接受親人離世的苦痛。卡圖盧斯的詩歌篇幅不長，極其個人化，描述極具個人色彩的情感、記憶和內心矛盾，對後世的抒情詩發展影響深遠。看他這首《夜》裡的描述，讀兩句已經痛徹心扉，催人淚下：

穿越許多民族的土地，橫渡無數海洋——

我來到這裡，兄弟，參加這悲哀的葬祭

卡森的翻譯更是字字滴血：

只為向你獻上死亡所要求的最後一份禮物，

並且對著沉默的骨灰說話——（為什麼呢？）

括弧裡的「為什麼呢？」是安妮·卡森自己加進去的，就像讀《紅樓夢》的脂硯齋邊讀邊加批註。安妮·卡森透過這樣的詢問彷彿在跟古詩人對話。因此翻譯別具一格，情感的意識流動，古往今來，所有的悲傷有著亙古永恆的共通。

於是《夜》成了一本以書籍形式呈現的墓誌銘。除了這種特別的對話，她還在書頁裡黏貼從前的信件、舊照片、自己畫的素描，再把她的詩句融入書中。於是創作出一本圖文並茂的手工書，50幅黑白和彩色圖版。帶給人一種全新的、令人驚嘆的視覺感與閱讀體驗，更是啟發了人們對詩歌藝術的理解和詩歌形式的想像。

安妮·卡森的哥哥叫麥考爾，少年時離家出走，一直生活在歐洲和印度，與家人很少聯繫。直到二十多年後的某天，他突然聯繫安妮，邀請她去哥本哈根看望自己。然而，就在她準備動身的時候，他卻去世了。等她收到消息時，葬禮已經舉行，骨灰也已經撒入大海。

用感覺去理解感情

諾貝爾文學獎頒給女作家時，總會特別提到她們對愛情的描述、情感的細膩和敏銳。看看安妮·卡森在《紅的自傳》裡的描述。故事取材於古希臘著名的抒情詩人斯特西克魯斯的長篇敘事詩《格瑞昂之歌》。斯特西克魯斯出生在現今的義大利西西里，他以宏大的敘事詩歌描寫古希臘神話故事，題材多為人物，比如海格力斯、格瑞昂。

大力士海格力斯是希臘神話裡最著名的英雄之一，因為贖罪要完成12偉績。格瑞昂呢，住在遙遠的西方，三頭六臂，長著紅色的翅膀，有一群紅色的牛群，本來跟海格力斯不相干。但是海格力斯贖罪要完成的任務之一就是要奪取這群紅牛。

斯特西克魯斯的詩歌只剩下碎片，安妮·卡森於是在翻譯的同時，來了個再創作，她讓格瑞昂成了主角，把他從三頭六臂的怪物變成長著紅色翅膀的少年，自說自話，也就是《紅的自傳》，並愛上了來殺自己的海格力斯。

這反轉的情節夠顛覆，簡直可以是現代版「我親愛的殺手」，卻非常符合小說的衝突性，特別是愛情小說，更特別是斷背愛情。

描寫愛情衝突的情感躍然，那就是當你愛的人不能以同一方式回報你，你該怎樣繼續成為自己。愛情成了死結，而生活依然要繼續，所謂世紀永恆的主題。

如今安妮·卡森成為第19位獲得諾貝爾文學獎的女子。愛情是永恆的主題，不論你在古希臘，還是在加拿大。話說安妮·卡森的丈夫羅伯特·柯里也是她的堅固後盾。他是一位視覺藝術家，是安妮·卡森數十年來親密的創作夥伴。他參與了詩集《夜》的設計。兩個人還共同舉辦研討會，課程側重協作藝術和多媒體或跨學科項目設計。

哲學思辨

這就要提到作為學者的安妮·卡森具有極其睿智的思辨。看她演講有脫口秀抖包袱的效果。一次她提到笛卡爾的那句名言：我思故我在。但是在這句話之前還有一句，她淡然道：我懷疑。也就是：我懷疑，故我思考，故我存在。

如果從前那句話如雷貫耳，後一句則醍醐灌頂。所有的一切源於懷疑，源於你的質疑、不確定，或者說好奇心。如果你不質疑，那麼你是否真正思考過，真正存在過？

我們靠挖掘隧道而活，因為我們是一群被活埋的人。在我看來，挖掘隧道會顯得莫名其妙、漫無目的，就像被連根拔起的蘭花。然後，花香卻永不消逝。

很深奧又很明亮。像隧道一樣，不挖就被活埋，不寫就活不了，寫作不是為了證明什麼，而是為自己開闢一條通道。

如今安妮·卡森的蘭花可以說是見了天光，雖然她似乎並不在意，在冰島林中散步聽風似乎更隨意。願時間停止，花香一直瀰漫。（寄自德州）