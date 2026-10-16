2026年諾貝爾文學獎得主安妮·卡森；圖為2015年5月，她在瑞典斯德哥爾摩現代美術館朗誦作品《安提戈涅》（Antigonick）。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 本文借諾貝爾文學獎得主安妮·卡森，談名人真正值得借鑑的不是光環，而是淡泊、自持與精神自由，並進一步勉勵普通人以此安頓退休與日常人生。

互聯網時代，關於名人的宣傳，很多時候猶如一陣颶風，排山倒海而來，瞬間喧囂異常，繼而又呼嘯而過。這種其來勢勃、其去也迅的模式，周而復始，如海浪時來時去，幾乎一貫如此。

身為一名長期從事語文教學的教師，我一直有一個習慣：思考應該拿名人的什麼來教育自己和學生。「身正為範，學高為師」，一直是我們每個教師追求的目標，也應該成為生命的底色吧！儘管現在我已退休 ，卻依然想要豐盈自己，以此幸福自己。見賢思齊，也許是一個遙遠的目標，但盡力而為，便無悔；每一天，也就不敢虛度。這樣的充實，本身就是一種幸福。

今年剛剛揭曉的諾貝爾 文學獎，花落加拿大 古典學者、詩人安妮·卡森。了解了她的基本情況後，我又如是要求自己：為什麼而感動？為什麼要拿來？

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安妮·卡森早已在國際文壇享有盛譽，獲得過多項重要文學獎項。今年諾貝爾文學獎授予她，在不少人看來，可謂實至名歸。真正令我肅然起敬的，卻不只是她的文學成就，而是成就之外的三點。

第一，面對豐厚的榮譽與獎金，她表現得十分淡然。諾貝爾文學獎的獎金數額可觀，而她和丈夫早已開始考慮如何妥善捐出這筆錢。對於一位站在文壇高處的人來說，榮譽固然值得珍惜，但如何處置榮譽帶來的財富，更能讓人看到她的價值取向。

第二，面對突如其來的盛名，她依然眷戀尋常生活。諾貝爾文學獎公布時，工作人員怎麼也聯繫不到她；原來她關掉了手機，正在冰島的森林中散步聽風。世人趨之若鶩的榮譽，在她那裡，並沒有擠占日常生活的位置。這樣的反差，令人感慨。

第三，她並不熱衷於名利場中的喧囂。文壇光鮮熱鬧的應酬，她幾乎全部拒絕。所有的大型文學節、作家峰會、行業盛會，她一概不參加。就連頂級奢侈品牌的高端代言邀約，她也毫不猶豫統統推掉了。

她不混圈子，不追流量，不經營名氣，不包裝自己。她更珍視自己的寫作與獨處，不願讓外界的熱鬧支配自己的生活。她早就明白，獎項只是外界授予的榮譽，財富、名望、光環也終會隨著時間流轉；真正值得守護的，是內心的豐盈、生活的安靜和精神的自由。所以當名利、喧囂、讚揚與鮮花像潮水一樣湧來時，她所表現出的，不是沉醉其中，而是仍然能夠回到自己的生活。

了解安妮·卡森的成就與捐贈，我想起司馬遷《史記·孔子世家》中的「高山仰止」；了解她面對獲獎的態度，以及獲獎後仍然珍視尋常生活的選擇，我又想起「景行行止」。這兩句古語，表達了我對她的敬仰，也引出了另一個問題：仰望一座高峰之後，我們究竟應該做些什麼？

魯迅曾經說過：「沒有偉大人物出現的民族是可憐的生物群；有了偉大人物的出現，但不知道見賢思齊的民族，是毫無希望的奴隸之邦。」這段話值得我們反覆思量。

安妮·卡森雖不是中華民族的名人，但她作為一個人所表現出的品格，對中國讀者同樣具有啟發意義。學習一個人，並不以國籍為界；值得借鑑的品格，也不應因為來自遠方就被拒之門外。否則，即使眼前有值得仰望的高峰，我們也可能只是看過、讚嘆過，轉身便忘。

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當下的中國正處於深刻的社會變遷之中。20世紀五、六十年代出生的兩代嬰兒潮，如今陸續進入退休年齡，退休潮洶湧而至。退休之後如何安頓身心、充實精神生活，是一個不容忽視的問題。人們離開工作崗位，並不意味著人生的學習與成長就此結束；恰恰相反，如何度過漫長的退休歲月，如何讓晚年生活有滋有味、有所追求，值得每個人認真思考。

面對安妮·卡森引發的種種議論；有人只是一味叫好；有人滿懷歆羨，感嘆西方的月亮似乎更圓、外國人就是厲害；也有人覺得，一座遙遠的文學高峰，與自己的生活有什麼關係？於是輕描淡寫，不以為然，一掠而過。

對著眾多介紹安妮·卡森的文章，我思索了很久，目光最終落在這樣一句話上：「唯有少數豐盈的靈魂，滿身榮光的人，卻淡泊自持。」這句話觸動了我。我又想起魯迅《拿來主義》中的主張：「放出眼光，運用腦髓，自己來拿。」或許，這正是我們擺脫盲從、不甘於渾渾噩噩的一種學習方式。

於是，我想寫下自己的思考：「安妮·卡森應該成為我們人生道路上的一支鮮紅的路標。」她的成就值得仰望，她的品格值得思量；而我更想追問的是，「甘於淡泊、努力自持，對於我們這些普通人，究竟意味著什麼？」

一、有理想，有愛好，才會甘於淡泊。凡人與名人的日常生活，其實都離不開柴米油鹽，平平淡淡，一如流水。子在川上曰：「逝者如斯夫，不捨晝夜。」日子就這樣一天天流逝，誰也不能例外。

不同的是，有些人能夠安然面對平淡，因為他們心中有自己真正熱愛的事業，有願意長期投入的志向。平淡是真，平淡是福；也正因為能夠安於平淡，他們才有可能把時間和精力用在自己心愛的領域，默默耕耘，持續付出。久而久之，才有望結出與自己的能力和努力相匹配的果實。

甘於淡泊，並不是沒有追求，更不是無所作為。恰恰相反，一個人若心有所愛、志有所向，便不必時時追逐外界的掌聲，也不必事事與人比較。別人眼中的熱鬧，未必就是自己需要的；別人追逐的名利，也未必勝過內心的充實。

厚積薄發，功不唐捐。真正的積累，常常發生在無人注目的日常裡。只要方向值得堅持，今天讀過的書、寫下的文字、做過的努力，便可能在未來的某一天，顯現出它們的價值。

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二、努力自持，是讓平凡的日子開出花來的最基本條件。生活如月，圓圓滿滿只是瞬間，大多數時候都是陰晴圓缺。人生如海，風平浪靜也只是片刻，不平靜才是常態。所謂人生不如意事十之八九，道出的正是生活的常情。

名人要面對的誘惑與考驗，有時甚至多於常人。一個人若不善自持，普通人可能被生活的磨難擊垮，也可能被周而復始的庸常日子消磨意志，漸漸失去向前的力量；而名人若缺乏自持，也可能被安逸的生活、過多的名利和已有的成績所牽絆，反而難以繼續前行。

因此，自持的重要，不言而喻。它像一件護身的利器，使我們的目光不被紛擾牽走，使內心奮鬥的力量始終指向前方。屈原說：「亦余心之所善兮，雖九死其猶未悔。」只要是內心真正認定的美好，即使歷經艱難，也不輕易改變。文天祥在《揚子江》中寫道：「臣心一片磁針石，不指南方不肯休。」鄭燮也以詩明志：「咬定青山不放鬆，立根原在破巖中。千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。」這些詩句，寫的是堅守，也是自持。認定了值得追求的方向，便不因一時的困難而退縮，也不因外界的誘惑而輕易改弦易轍。

當然，普通人的自持未必需要如此壯烈。它可以是日復一日地讀書、寫作，可以是堅持鍛鍊、認真做事，也可以是在無人督促時仍不放鬆對自己的要求。平凡的日子看似重複，恰恰是這些不聲不響的堅持，逐漸塑造了一個人的習慣、品格與精神。

三、甘於平淡，努力自持，成功的果實才有望掛上枝頭。甘於平淡，努力自持，兩者兼有，成功的果實才有望掛上枝頭。這兩種品性，能夠使我們每一個普通人雖平常而不庸碌。

「凡人畏果，菩薩畏因。」由此想到，一個人最終能夠收獲什麼，固然值得關注，但更值得我們用心經營的，是日常生活中的每一個因。個人的修養、品格的養成，無不離不開日積月累的努力。甘於平淡，使我們不為一時的名利與喧囂所惑；努力自持，使我們在平凡的歲月中守住志向，不因困難而輕易放棄，也不因收獲而迷失方向。

放眼江山，數風流人物，他們的成長與成就各有不同，但能夠在自己所從事的領域有所建樹，往往離不開長期的積累與堅定的堅持。安妮·卡森如此，常被讀者視為諾貝爾文學獎熱門人選的日本作家村上春樹、中國作家殘雪，也都以各自的方式，在文學道路上長期耕耘。

我們普通人當然不可能複製名人的業績，也不必要求自己取得同樣的成就。但我們可以向他們身上值得珍惜的品格看齊，從他們的經歷中獲得啟發，再把這種啟發落實到自己的生活裡。

我尤其想說，人世間，每一個普通的「我」都很重要。每一個「我」都在自己的生活中做出選擇，也在日復一日的選擇中塑造自己。個人的美好品格，不是憑空而來，也不能一蹴而就；它離不開甘於平淡的心境，更離不開努力自持的實踐。

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如果我們只仰望少數傑出人物，卻輕視自己平凡的生活，那麼名人的光彩再耀眼，也未必能夠照亮自己的道路。反過來，如果每一個普通人都能認真對待自己的生活，培養自己的品格，在自己的位置上有所堅持、有所擔當，那麼遼闊的祖國大地上，無數平凡生命所匯聚起來的力量，便會成為民族偉大的堅實基礎。民族的偉大，絕不應是懸在空中的樓閣，而應當有每一個認真生活、不斷完善自己的普通人作為根基。

這也正是我理解的「見賢思齊」。它不是要我們成為另一個安妮·卡森，不是要我們複製名人的人生，而是要在仰望高峰之後，重新審視自己，找到值得堅持的方向。

我已退休多年，離開了講台，卻沒有放棄學習與思考。讀書、寫作、觀察世事，都是我繼續豐盈自己的方式。年歲漸長，我愈發覺得，人生的充實不只在於曾經取得過什麼，更在於今天是否仍然願意思考，明天是否還能有所進步。

高山值得仰望，前人的足跡值得借鑑，但最終要走的路，仍然在自己的腳下。

不必人人都站上人生的高峰，但每個人都可以認真走好自己的路。凡人的淡泊和自持，看似平常，卻不無意義。（寄自德拉瓦州）