安妮·卡森詩歌集《城鎮生活》淺析(下)

加拿大詩人作家卡森獲得2026年諾貝爾文學獎。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 文章分析卡森《城鎮生活》如何用語法反轉、深層隱喻與留白，拆解既有秩序並邀請讀者在空白中重建自己的閱讀城鎮。

3.反轉與深埋

卡森在這些城鎮詩作中，不斷試驗著關係如何建立，又如何在剎那間失效。

比如《斷枝聲響鎮》（Town of the Sound of a Twig Breaking），斷行中的語法震蕩：

「Their faces I thought were knives.

The way they pointed them at me.

And waited.

A hunter is someone who listens.

So hard to his prey it pulls the weapon.

Out of his hand and impales.

Itself.」

（他們的臉我想是刀子。/ 那樣對著我。/ 等待著。/ 獵人是這樣的人：他傾聽。/ 傾聽他的獵物如此專注以至於它拉動武器。/ 從他手中拉走並刺穿/ 它自己。）

在常規的認知習慣中，獵人是主動的掌控者，獵物是被追逐的客體。但卡森在詩的後半段，完全依靠斷行打破了因果預設：

讀者讀到「it pulls the weapon」，會本能地尋找主語；讀到「Out of his hand and impales」，依然在等待動作的承受者；直到最後一個孤立成行的詞——「Itself」（它自己），前面的動作才獲得了一個令人不安的落點。

卡森沒有動用超自然的修辭，她僅僅是通過語法的延宕與換行，強迫讀者在閱讀過程中不斷修正對主語、動作與結果的判斷。獵物最終把武器拉出獵人的手，並刺穿了自己。捕獵者與獵物之間原本穩固的主動、被動關係，就這樣在最後一個詞中發生了逆轉。卡森以此表明：當我們調整專注的方式，原本被公認的城鎮秩序內部，便會裂開一條未曾料想的道路。

再比如剛才提到的《記憶鎮》（Memory Town）：向下的極限測量：

「In each one of you I paint.

I find.

A buried site of radioactive material.

You think 8 miles down is enough?

15 miles?

140 miles?」

放射性物質的意象，使記憶帶上了一種潛伏的危險質感：它深埋地下，卻並不因此失去作用。詩中不斷增加的深度——八英里、十五英里、一百四十英里——將探索推向了近乎荒誕的極限。

我們習慣於把向內深挖當成尋找自我的終極答案，卡森卻用冰冷的測量尺度反詰讀者：究竟多深才算足夠？若把它理解為創傷與隱祕經歷的隱喻，這種持續潛伏的危險感便格外鮮明；但詩本身並未把意義鎖定在任何確鑿的心理解釋中。科學可以測量數字，卻無法向我們許諾。在最深處等待著的，究竟是一個清晰的真相，還是一場無法處理的，危險且殘忍的記憶？

在《猶大鎮》（Judas Town）中，卡森連續使用否定的語法，把人心牽扯到另一個極端：

「Not a late hour not unlit rows.

Not olive trees not locks not heart.

Not moon not dark wood.

Not morsel not I.」

（沒有遲暮的時刻沒有未被點亮的行列。/沒有橄欖樹沒有鎖沒有心。/沒有月亮沒有幽暗的樹林。/沒有碎屑沒有我。）

橄欖樹、鎖、心、月亮、黑暗的樹林、食物的碎屑，以及最後的「我」，在連續的否定中依次出現，又依次被撤去。熟悉猶大故事的讀者，很容易從這些詞語中辨認出背叛、抓捕與最後的晚餐等歷史或宗教的回聲。

但卡森沒有把它們重新組織成一個完整的情節。她留下的是一串拒絕彼此接合的碎片。通過一連串的「Not」，事物在被辨認的同時即刻被抹去，直到最後，連「我」（Not I）也無法安穩地留在句子裡。敘事沒有展開，它直接坍塌進了一片拒絕被定義的靜默。

4.留白

卡森期望讀者自己建造屬於自己的城鎮，那麼詩中留白就顯得尤為重要。上面我們說了卡森如何拆解既有的聯繫；而文學閱讀最動人的地方，恰恰在於讀者如何在空白之中，讓新的聯繫重新生長出來。

回到開頭那首《愛之鎮》：

She ran in.

Wet corn.

Yellow braid.

Down her back.

細讀之下會發現，「Wet corn」（濕玉米）在字面上並沒有交代玉米的顏色。「Yellow」（黃色）屬於緊隨其後的髮辮。然而當這四個片段被連續呈現時，讀者很容易去想像：奔跑的人、濕漉漉的玉米、黃色的髮辮……而這些之間是否存在某種感官和身體上的聯繫？卡森的厲害之處正在於此：讀者一邊清楚地知道文本沒有提供足夠的信息，一邊又忍不住在留白處尋找線條。這種自發的組織衝動就是一種典型的閱讀行為。

這讓人想起元代散曲家馬致遠的那首小令《天淨沙》：「枯藤老樹昏鴉，小橋流水人家」。同樣僅靠名詞或短語，畫出一幅極具氣氛的畫。同樣的，卡森將幾塊未經打磨的意象積木丟在紙面上；而畫面之所以能夠成立，正是因為讀者的意識在詞語的空白處自己聯想構建完成了作品。它們的相遇發生在讀者的感官記憶中：一種顏色可能喚起另一種顏色，一種物質的材料質地可能牽出另一段真切的感官記憶。

無論是李商隱的菊花、紅高粱地、馬致遠的老樹昏鴉，還是卡森的髮辮與玉米，讓我們在潛意識中生出鏈接，刺激了具體的感官觸點——顏色、質地、動作……為它們搭建了一條相遇的通道。

其實我們都有自己的小鎮，也許我們看不清事物原本的邊界，也看不到留白的存在，然而在看到卡森的詩歌時，一些我們曾經的經歷和讀過的文字，會在某一刻亮起來，像星星一樣彼此呼應閃爍。

其實我們並未意識到，在生命中的每一次悲歡離合，潛意識裡我們都會默默建造成一座小鎮，並期待與之再次重逢。只是卡森幫我們寫出來了一些，還有很多沒有寫出來的，只有我們自己知道。

在這本書導言的末尾，卡森羅列了種種具體的城鎮之後，留下了一句利落得近乎冷酷的告誡：「……世上沒有空城（只有空虛的學者），也沒有什麼可後悔的。好了，繼續往前走吧」（...there are no empty town (just empty scholars) and there is no regret. Now move along. ）

不必永遠停留在同一個位置。換一個地方，原本看不見的線條可能顯現，原本緊密相連的事物也可能分開。城鎮並未因此變得完整，也不會支離破碎；生活還會以繼續。讓我們也和卡森一起往前走吧！繼續尋找那些尚未相遇的事物。（寄自新澤西州）

安妮·卡森詩歌集《城鎮生活》淺析(上)