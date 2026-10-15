（圖／袋安Diane）

AI摘要 文章摘要整理： 老張因善待流浪虎斑貓喵喵而獲得陪伴，卻在孫子來訪後失去牠，也看見自己在人際與親情上同樣孤單無依。

夕陽下，後院的木瓜樹幹影子斜跨在老張的身上。他歪著頭，背靠著安樂椅，手中還扶著拐杖，眼皮已沉重地蓋了起來。一陣涼風吹過，他猛地打了個寒顫驚醒。他習慣地往跟前的水泥地一瞧，他有點失望，喵喵沒坐在那裡瞪著他，也沒有聽到喵喵向他打招呼的叫聲。他這才記起，喵喵已被他的孫子抱走了。最後的一抹斜陽隱沒了，灰暗的天空籠罩著婆娑起舞的樹葉，沒有喵喵的後院冷清得可怕。

兩個月前，老張的家來了一個不速之客，一隻虎斑貓。加州 本來就少雨，加上那兩個月天氣特別熱，氣溫高達將近華氏一百度。老張見到前後院的花樹在烈日下都萎縮了，拿起水龍頭給植物灑點水。落下的水留在水泥地上形成一灘灘淺淺的水漥。這隻虎斑貓大概是熱昏了頭，拚命用舌頭舔漥裡的水。老張雖不知這隻貓是誰家的，見牠口渴，用一個淺盤盛了水，放到牠面前，牠喵喵叫了幾聲，一口氣就把水舔乾。然後抬起頭，又對老張喵喵兩聲，低著頭走開了。

黃昏時，老張來到後院的安樂椅，剛坐下，那隻虎斑貓又來了。老張跺跺腳想趕牠走，牠一驚轉身就走，但只走了幾步，又回過頭對老張喵了兩聲。老張心想，貓大概是肚子餓了吧！盛了一些食物，虎斑貓慢慢走到碗邊，望了望老張，良久才敢張開嘴吃，還不時斜著眼望著老張，似乎提防老張站起來趕牠走。老張不知這野貓是誰家走失的貓，又不忍心見牠饑餓，開始時只是牠來了就餵牠一點東西，想不到從此這虎斑貓再也不離開，整天就在前院、後院走動，累了就躲到樹陰或鞦韆下睡覺。

隔著一條橫街，老張斜對面的房子總是租給各色各樣的短期住客。最近是一對年輕的男女，白天不見到他們，黃昏的時候兩人才開著一輛跑車回來。女的手中抱著一隻黑白分明的賓士貓，他們要好的時候，下了車還摟抱在一起良久才手牽手開門進去。老張看到他們把貓食倒進一個放在門口附近的碗。有時兩人鬧彆扭，他們砰然地關上大門，吵鬧的聲音隔著一條街還清晰聽到。那晚，他們把賓士貓丟在門外不理睬，賓士貓就這樣伏在前院的草地上，瞪著空空如也的貓碗發愁。

有一晚，老張發覺虎斑貓不知道到哪去了，天剛放亮，牠就蹲坐在後門外水泥地上，見到老張開門，牠就喵兩聲打招呼。後來直到有一天，老張有事起得特別早，他無意間見到虎斑貓在街對面那家賓士貓的門口，正和賓士貓及幾隻小貓玩耍，其中幾隻簡直就是虎斑貓的翻版。老張明白了，那些小貓不就是虎斑貓的孩子嗎？原來每晚虎斑貓都「回家」團聚。老張要確定自己沒眼花，試著用平時叫虎斑貓的名字「喵喵」呼叫，虎斑貓耳朵可靈，抬起頭，穿過馬路跑過來。

一個月前，老張不小心扭傷了右腳踝，疼痛得不能開車，他打電話給兒子，想讓孩子送他去醫務所。哪知孩子聽後說：「扭傷了腳？不能開車？那您可搭巴士嘛。我忙著呢，哪有時間？」老張沒辦法，用雨傘當拐杖，一瘸一拐地搭了巴士去看醫師。醫師給他打上石膏，他又買了一枝拐杖。幾天前照了X光後，醫師拆了石膏，老張剛到家就接到孩子的電話：「我今天到您住的城市開會，我會順道帶孩子來看您。」老張好高興，幾年前兒子結婚時只通知他會在酒莊宴客，賓客全都講英語，不想他出席難為情。所以他連媳婦都沒打過照面。現在孩子還說帶孫子來看他，怎不開心呢？

媳婦沒來，孫子一進門講的英語他一句都聽不懂。只知道孫子似乎對虎斑貓有興趣，一直逗著虎斑貓玩。臨行前，孫子不知向孩子說了什麼，哭著、鬧著、賴著不走，孩子只得告訴老張：「家裡養的寵物什麼都有：狗、變色龍、鳥、烏龜、兔子、天竺鼠，還有各種貓：布偶貓、緬因貓、波斯貓、暹羅貓，就是沒有虎斑貓，他要這虎斑貓。」

老張聽後說：「那就讓孫子帶走吧！」

現在每天清早，老張總是望向對面街的那家養賓士貓的前院，那幾隻酷似喵喵的小貓已經大了，不知牠們是否仍記得每晚回來探望牠們的父親喵喵？但老張清楚知道，現在後院的安樂椅旁，再也沒有那一對瞪著他、守著他、伴著他的貓眼。他需要孩子幫忙時竟和沒孩子一樣，現在連最起碼的貓伴侶也被奪走了。（寄自加州）