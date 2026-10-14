安妮·卡森：在冰島聽風，讓空白留在那裡

加拿大作家安．卡森（Anne Carson）獲得2026年諾貝爾文學獎。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 2026年諾貝爾文學獎頒給安妮·卡森，她在冰島以風聲與空白為創作核心，透過古典翻譯、教學與低調生活，展現獨特而沉默的文學姿態。

2026年諾貝爾 文學獎頒給了安妮·卡森（Anne Carson）。瑞典學院打電話通知她時，她人在冰島 ，說了一句：「我在聽風。」

她76歲，出生在加拿大 ，如今在冰島安了家。冰島的風很大，尤其是冬天。風從海上吹過來，有鹽味，也有硫磺味。她住在雷克雅維克，窗戶朝海。寫作的時候，她聽著風。有時候風把窗子吹得響了一下，她就停下來，等風過去。

她給出版社的指令很簡單：作者簡介只能寫一句——「安妮·卡森，出生於加拿大，以古希臘語為生。」連「詩人」兩個字都不讓印。

她的本職工作，是在大學教古希臘語和拉丁文。寫詩、翻譯，都是教學之外的副業。但她偏偏靠這個副業拿了諾貝爾文學獎。

她寫詩的方法，和別的詩人不一樣。她翻譯薩福的詩。薩福是兩千多年前的古希臘女詩人，詩大部分都失傳了，只剩下寫在莎草紙（Papyrus）上的殘篇，很多地方破破爛爛，缺字斷句。以前的學者總想方設法把缺的字補上，但她不補。她讓空白留在那裡，就像它們原本的樣子。翻譯不是修復，是傾聽。

她寫《紅的自傳》，把古希臘神話裡的紅色怪獸革律翁，寫成一個在現代社會裡尋找自我的少年。神話被拆開，又重新拼起來。她不去填補那些古老的缺口，她讓它們留在那裡。讀者讀到的不是完整的英雄故事，而是一些碎片，一些空白，一些沒說出口的話。

有人從敘述傳統談她，有人從古典翻譯談她，這些都有道理，但安妮·卡森本人，不太談這些。她談的是風，是冰島，是每天去游泳，是把辦公室鑰匙交給學生。她的創作，不是從理論出發的。是從日子出發的。

幾年前，我寫過幾篇關於冰島詩人的學術文章，發表在一個歐盟支持的學術平台上。今年春天，我把這些文章寄給了冰島文化部。一位負責高等教育的司長回了信，建議我去聯繫阿尼·馬格努松研究所——那裡是研究冰島語言和中世紀手稿的地方，他還給了我聯繫方式。那位司長的回信，我至今記得。一個遠方的人，認真讀了一個陌生人的信，並願意引薦，這本身就讓人覺得，冰島不只有風，也有人。

安妮·卡森不是高冷的人，她的學生李驕陽說，她會特意跑很遠的路，去參加一個剛畢業的學生自印20頁小冊子的發布活動。有同學房子到期沒工作，安妮·卡森正好去冰島住幾個月，就把紐約大學辦公室的鑰匙交給學生，說隨時可以來用。她們每周打一次電話，聊的不只是詩，也聊生活裡的瑣事。李驕陽說，自己更像她「收養的孫女」。

據她丈夫說，今年她還推掉了Prada和Celine兩個奢侈品牌的代言邀約。大型文學節的邀請，她「基本上拒絕了99%」。媒體想給她做特稿，她會感到恐懼。被問到「了解作家生活是否有助於理解作品」，她只回了一句：「那祝你好運。」

商業世界要的是曝光、流量，她不要。她要的是讓空白留在那裡。

李驕陽說了一句話，讓人停住：「我覺得她的晚年其實滿孤獨的。」去年，《巴黎評論》給安妮·卡森頒了一個終身成就獎。頒獎禮上，很多人就是去跟她拍照，拍完就走了。「沒有人把她當一個人看。她現在只期待跟人有日常關係。」

一個把辦公室鑰匙給學生的老師，在頒獎禮上，卻沒有人把她當一個人看。這個對照，比任何評論都更接近安妮·卡森這個人。

前幾年，安妮·卡森被診斷出帕金森氏症。但她每天照樣運動，後來還報了專門給帕金森病人開設的拳擊課，每天去打拳擊。現在做講座，她還會當場表演打拳擊。一個76歲的古典學者，在講台上揮拳，這畫面本身，就是一種沉默的叛逆。

她只允許出版方寫一句話：「以古希臘語為生。」

這不是謙辭。1950年生於多倫多，高中時一位拉丁語老師把她領進了古希臘語的世界。此後的人生幾乎全部圍繞古典學展開。博士論文寫的是薩福，後來長成了她的第一本書。她在麥吉爾、普林斯頓、密西根教了幾十年古典文學。

得獎之後，她沒有改變什麼。她每天去游泳，讀冰島薩迦，教學生。學生還是來找她。

冰島的風還在吹。她還在聽。信還在。沉默也還在。（寄自四川）