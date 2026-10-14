安妮·卡森詩歌集《城鎮生活》淺析(上)

2026諾貝爾文學獎得主為加拿大作家卡森。（取材自X@NobelPrize）

AI摘要 文章摘要整理： 本文解析安妮·卡森《城鎮生活》如何以跨文體寫作，把城鎮理解為人用語言連結分散事物的隱喻，並透過斷行與留白顛覆閱讀習慣。

十月公布的諾貝爾 文學獎，頒給了加拿大 作家安妮·卡森（Anne Carson）。卡森不僅是詩人、翻譯家，也是一位深諳古典語文學的學者。她的寫作很難被歸入單一的文學類型：古典與當代並置，學術考辨可以突然轉入抒情，詩句也可以在一個突兀的斷行之後，拒絕繼續解釋自己。

在《城鎮生活》（The Life of Towns）中，這種跨越文體與思想邊界的寫作尤其鮮明。她寫的不是地圖上的地理城鎮的聚合分離，而是人如何在彼此分離的事物之間建立聯繫，並把這種聯繫當作一個可以棲居的世界。

初讀卡森，極易被某些奇異的物象碎片擊中。比如這首愛之鎮（Love town）：

She ran in.

Wet corn.

Yellow braid.

Down her back.

（她跑了進來。/ 濕漉漉的玉米。/ 黃色的髮辮。/ 垂在她背後。）

四行詩，沒有因果，沒有情境。一個人跑了進來，接著是濕玉米、黃髮辮，以及垂在背後的線條。這種極具質感的物象與顏色，好像一幅畫。讓人不禁聯想晚唐李商隱在《菊花》中寫下的「暗暗淡淡紫，融融冶冶黃」。玉米地也讓人聯想到電影《紅高粱》中高粱地的濃烈奔放。

這種聯想並非牽強。卡森為該系列所作的導言中就說，這是「跨越界線的彼此照亮」，她在創作中反復追問一個問題：我們究竟如何在彼此分離的事物之間，認出意義又創造意義？

1.「我的梨，你的冬天」

《城鎮生活》的開篇很另類：「城鎮是一種幻覺，彷彿事物不知何故總能勾連在一起：我的梨，你的冬天。」(Towns are the illusion that things hang together somehow, my pear, your winter.)

在卡森筆下，「城鎮」並不是地圖上的地名，而是一個關於人類思維的隱喻。

在現實中，萬事萬物原本是彼此散落的：梨只是一只梨，冬天只是一個冬天，它們之間並沒有鏈接。但人無法忍受這種徹底的孤立，我們總忍不住用語言在事物之間牽線搭橋，把毫不相干的東西硬湊到同一句話裡。卡森把這種人為建立的聯繫，稱作「城鎮」。

這聽上去像是在說，我們理解世界的方式不過是一場自欺欺人的幻覺，但卡森並沒有嘲弄這種幻覺的意思。在序言裡，她列舉了形形色色的城鎮：有些帶傷，有些清醒，有些早已被遺忘，有些雖然看似毫無用處，卻依然在激烈掙扎。她深知，人如果不用語言把事物連結起來，日子就會散落成一地無法拼湊的碎片。

她真正好奇的是：這些連結事物的線條，究竟是怎麼出現的？

卡森說，所謂學者，無非是「找對了站立位置的人」。你站在那個特定的角度，某些線條才會顯露出來。「你起初會以為那些線條是我自己畫上去的，其實不是。我只是剛好知道站在哪裡，才能看見原本就在那裡的線。」

為了解釋這一點，她講了一個近乎黑色幽默的考據故事。

老子在《道德經》第二十三章裡寫道：「同於道者，道亦樂得之；同於德者，德亦樂得之；同於失者，失亦樂得之。」可西方學者高（Kao）卻跳出來挑刺，說這裡的「失」字根本講不通，很可能是抄書時寫錯了，原本應該是個「天」字。

卡森接著寫道：如果我們現在要離開現實，搬去「老子鎮」或者「高學者鎮」生活，就必須先弄清一個細節——這位高學者說話時到底是什麼語氣？他是不耐煩、深感悲哀，還是純粹在逗樂？

卡森的機鋒正在這裡：你覺得高學者是在悲傷，我覺得他是在搞笑。就因為這點微小的理解分歧，你和我就不能再住在同一座城鎮裡了，我們被生生推向了兩個世界。

於是有了形形色色的城鎮；於是有了各執一詞的學者。

這並不是枯燥的文字考據，而是卡森揭示的生活真相：世界或許本來就布滿隱祕的紋理，因為你角度不同、位置不同、心境不同，那麼你能看見的風景就不同。只要你換一個位置，曾經堅不可摧的聯繫就可能鬆動；而原本互不相干的事物，也可能在你眼前重新連成一座新的城鎮。

2.斷行與置的虛空

卡森寫詩的方式，和她看世界的方式是一模一樣的：她不相信平滑、連貫的故事，所以她的詩句也絕不順從讀者的閱讀慣性。

讀《城鎮生活》時，你會發現她的句子總是顯得很不規整。她極少寫那種一口氣讀完的長句，而是充斥著孤零零的短句、突兀的斷行，以及莫名其妙就會出現的標點符號。一句話往往還沒交代完整，就被她硬生生切斷了。

她故意不把話說圓，就是為了打破我們對「完整句子」的依賴。比如在《記憶鎮》裡：

「In each one of you I paint.

I find.

A buried site of radioactive material.」

（在你們每一個人裡面我作畫。/ 我發現。/ 一處放射性物質的填埋遺址。）

在這裡，「我作畫」和「我發現」被句號與斷行生生隔開。每一個短句既像是一次猝不及防的急剎車，又像是不得不重新開始的起點。

在導言中，卡森提出過一個耐人尋味的設問：你能把自己標點為沉默嗎？你將看見自己的邊界一點點剝落，退回另一種世界——有人會說，那是真正的虛空。（Can you punctuate yourself as silence? You will see the edges cut away from you, back into a world of another kind— back into real emptiness……）

「將自己標點為沉默」， 這絕不只是在教我們寫詩時要留白。她在問一個更嚴酷的問題：如果我們不再用那些熟悉的標籤去定義自己，不再急著跟人解釋「我是誰」、「我跟別人有什麼關係」，那麼原本包裹著我們的堅硬外殼會發生什麼？

卡森的回答是：那些原本把我們與別人隔開的邊緣，會被一層層削掉。

在這個意義上，所謂的「虛空」，並不是說世界徹底空了、什麼都沒剩下。而是當那些習以為常的身分和關係被強行切斷後，人暫時失去了原有的形態。這種狀態一點也不浪漫，甚至會讓人感到慌亂和無所適從——因為你不知道自己是誰了。

但奇妙之處也在這裡：當你不再被舊的故事死死捆住，原本被你看習慣的世界，才會重新露出它真實的質地。正如卡森那句迷人的比喻：「我們是風停之後的物件。」（Ｗe are objects in a wind that stopped.)

平時推著我們往前趕、逼著事物彼此拉扯的那陣大風，突然止息了。沒有了風的擺布，萬物不再忙著彼此靠近、也不再急著編造理由，而是就那麼安安靜靜、七零八落地散落在原地。

風停了，舊的秩序瓦解了。在那片徹底的安靜裡，事物才第一次有機會以它們本來的面目，重新出現在我們眼前。

（上）（寄自新澤西州）

安妮·卡森詩歌集《城鎮生活》淺析(下)