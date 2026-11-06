畢卡索的故居博物館。

AI摘要 文章摘要整理： 文章以作者退休後的生活經驗出發，結合講座、旅行與日常觀察，描寫橡樹在美國文化、森林生態與西方神話中的重要地位。

去年底，我告別了忙碌多載的職場，正式步入退休生活。為了重拾年輕時對花草植物的熱愛，也為了給沉澱下來的心靈找尋一個棲息之所，今年四月初，我參加了一場由非營利組織舉辦的世界地球日植物講座。

講台上，來自馬里蘭大學的史蒂夫教授神采飛揚地介紹著馬州 常見的原生樹種，聽著聽著，我才赫然得知一個被自己忽略多年的冷知識。那就是早在二〇〇四年的春天，美國國會通過了一項法案，經由布希總統簽署正式生效，確立橡樹（Oak）為美國的國樹。

橡樹其實是殼斗科植物的泛稱，全球有多達六百多個樹種，這項國樹法案涵蓋了所有的橡樹。我所居住的馬里蘭州 ，將其中的「白橡樹」（White Oak）定為州樹，其它諸如紅橡、黑橡，乃至沿海濕地常見的柳葉橡與針橡，共同構成了大西洋中岸森林生態最堅實的骨架。

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英國有一句諺語：「橡樹三百年生長，三百年茁壯，三百年衰老。」這不是植物學家用儀器精確測出的數據，而是一種來自古老農耕經驗與哲思的智慧。人的一生不過數十載，在我們眼中漫長無比的功名利祿、興衰起伏，對一棵古老的橡樹而言，卻不過是它漫長生命歲月裡的一個小小段落。

橡樹枝幹粗壯，是世上體型最大的開花植物之一，因其根基深厚，樹齡往往可達數百年。在美國人的心目中，橡樹就是力量、堅韌、長壽與團結的精神象徵。從早期歐洲移民墾荒建國，到十九世紀腥風血雨的南北戰爭，橡樹提供了無數建造房屋與堅固船隻的棟樑之材，例如美國海軍歷史上著名的「憲法號」護衛艦（USS Constitution），便是以極其堅硬的白橡木打造外殼，幾經砲火洗禮而不沉，因而獲得了「老鐵甲」（Old Ironsides）的傳奇暱稱。

西方有將橡樹視為「神祕之樹」的傳統，這源於人類文明黎明時期它所承載的神聖意涵，將高聳入雲的橡樹當成連繫天地與神祇的媒介。古代凱爾特（Celtic）人的祭司「德魯伊」（Druid），其字根便包含著「橡樹」與「智慧」，他們在幽靜的橡樹林深處進行祭祀，尋求大自然的靈啟。古希臘人則將橡樹視為「眾神之王」宙斯的聖樹，相信風吹過密密層層橡樹葉所發出的沙沙聲，就是神明在向人間傳達旨意。

到了羅馬時代，橡樹與主神丘庇特連結；而在粗獷的北歐神話裡，它則歸屬於雷神索爾。為何掌管雷電的神祇都與橡樹結緣？答案或許比神話更為寫實，因為橡樹身材高大且木質緻密、含水量高，在蔚然成林的中亞細亞與歐洲大陸上，極易成為雷電擊中的目標。在沒有現代氣象學與避雷針的年代，古人看見巨木被驚天雷火劈中卻依然屹立不倒、甚至在次年春風裡重新萌發新芽，認為它們是天神向人間彰顯神跡的媒介，這種神祕感隨歷史推移，逐漸融入了世俗的榮譽、權力與信仰之中。

著名的美國植物學家唐納德·皮蒂（Donald Peattie）曾感嘆地寫道：「如果橡樹是樹木之王，那麼白橡樹就是萬王之王。」了解了這些背景，我不禁對這種平日裡隨處可見、甚至有些習以為常的樹木產生了肅然起敬的情懷，原來，它在西方文化裡，竟擁有著近乎神聖而尊貴的地位。

然而，早年我對橡樹的感覺，其實一點也不浪漫，甚至帶著幾分怨念。

過去每當春風吹拂、萬物復甦，我只要看到社區裡的橡樹枝頭開始泛起微綠，心頭便會升起一股戒備，在心裡嘀咕：「花粉季又來了。」橡樹的花實在太不起眼，雄花只是細長的柔荑花序，成串垂掛在枝條上，風一吹便搖搖晃晃，可就是這些極不張揚的小花，卻能散發出漫天的花粉。我有嚴重的橡樹花粉過敏，因此，當親友們在微風裡讚美萬物復甦、春光明媚時，我的感受卻總是伴隨著連續不斷的噴嚏、眼眶泛紅與呼吸道發癢的無奈。

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隨著歲月流轉，我漸漸學會從另一個角度習慣這份大自然的擾動。

在我所住的社區裡，每條巷道分別種植著不同的行道樹，有美洲梧桐、楓樹、椴樹、榆樹與橡樹。春夏秋三季，四季更迭的風景輪番登場。其中有兩條巷子分別種植了白橡樹與紅橡樹，葉形與橡實略有不同。那些年，我家那隻聰慧貼心的喜樂蒂牧羊犬「弟弟」還在時，無論晨昏，我每天都要牽著牠去散步。

每逢深秋，走過橡樹巷，樹葉由濃綠轉為焦黃、深褐與暗紅，最後在秋風中紛紛揚揚地飄落，腳下總是鋪滿了密密麻麻的橡實，人和狗踩過去時，頻頻發出「喀啦、喀啦」的清脆聲響，彷彿大地鋪上了一層天然厚重的堅果地毯。

那一顆顆戴著小帽兜、看似不起眼的橡實，雖然口感苦澀、人類無法直接食用，卻是森林生態系至關重要的「免費糧食」，松鼠喜歡，美洲鹿喜歡，野火雞與各類越冬鳥類更是仰賴它度過嚴冬。每年秋天走過社區的橡樹小巷，看見滿地鋪展的橡實時，不再把它們視為掃除的麻煩或落果垃圾，那是森林生態圈向萬物慷慨發放的餽贈，是一座生生不息的生命糧倉。

這種人與橡樹、大自然微妙共生的關係，在我後來前往西班牙旅行時，有了更震撼的體會。

二〇二三年，我在西班牙深度旅行，幸運地遇到了一位頗具文青氣質的導遊，我們相談甚歡。當他得知我有長期寫作的習慣，並在車上瀏覽了我的部落格後，儘管他不識中文，卻從排版與照片中看出了端倪，眼神一亮驚呼：「你是一位作家啊！」

那天我們來到南方陽光燦爛的海濱歷史古城馬拉加，參觀過畢卡索的故居博物館後，傍晚在一家名為Casa Florido的傳統海鮮餐廳用餐。一道道精緻的Tapas之後，熱情的老闆娘親自推出鹽烤海鱸魚為主菜，敲開厚厚的鹽殼表演現場切魚。

得知我是遠道而來的「華文作家」後，她竟熱情地邀請我合照，又興致勃勃地邀我參觀後廚。在香氣四溢的廚房裡，助理抬出掛在架上的頂級黑標伊比利火腿，她又親自切了兩片薄如蟬翼的火腿請我試吃。那火腿入口即化，肉質細緻，隨後在舌尖爆發出一股濃郁而特殊的堅果香氣，令我驚豔不已。

離開餐廳後，導遊笑著告訴我，剛才那兩片火腿價值不菲。我好奇地問他：「究竟是如何向老闆娘介紹我的？」他一本正經地說：「我只說你是作家。歐洲人敬重知識與創作者，這是他們根深蒂固的文化傳統。」

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經由導遊的詳細講解，我才知道，那片火腿之所以會有如此迷人的堅果香氣，源頭正來自於橡實。在西班牙中南部至葡萄牙之間，有一片廣袤無垠、被稱為「Dehesa」的橡樹林生態系，每年秋冬橡實成熟落地，特有的伊比利亞黑豬便在廣袤的橡樹林間自由棲息與覓食。在稱為「Montanera」的放養季節裡，黑豬穿梭於樹林間吃橡實與野草，每天必須不斷奔跑走動，橡實提供的優質不飽和油脂，加上大量的肌肉運動，共同孕育出了世界上最頂級的火腿。

一顆小小的橡實從高高的橡樹上落下，被黑豬吃下，最終轉化為餐桌上令人驚豔的頂級美味，這不正是大自然最微妙、最神奇的循環與轉化嗎？

除了神話與生態的連結，橡樹也深深扎根於現代人的情感記憶中，在美國文化裡，老橡樹常代表著堅守、等待與歸家。那一首家喻戶曉的經典民歌《老橡樹上的黃絲帶》（Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree），講述了一個剛出獄的更生人懷著不安與愧疚的心情搭車返鄉，希望能在小鎮入口的老橡樹上看到黃絲帶，確認自己是否還被家人接納與原諒，老橡樹在那裡，就像是一位沉默、寬容而厚重的長者，靜靜地見證著人間的離合、寬恕與包容。

離家不遠的美國首都華盛頓特區，有一座美國政府登錄的著名古蹟「雙橡園」（Twin Oaks），那不僅是一座承載著歷史風雲的英式名廈，更因其後院兩棵挺拔巍峨的橡樹而得名，在四季更迭的風雨中，見證了中華民國百年外交歲月的興衰沉浮與波折困頓，在葉落葉茂之間，錄下了人間最深沈的歲月痕跡。

如今，退休後的我，少了職場的奔波忙碌，多了一份觀察萬物的從容。一個人獨自走過社區裡的橡樹小巷，愛犬「弟弟」早已離我而去，走完了牠陪伴我的生命旅程。每當我抬頭仰望那一片繁茂如巨傘般的樹冠，心中常有一種全新的領悟與敬畏，如果這些橡樹會說話，它們或許比我們更懂什麼叫做「歲月」，什麼叫做「人生」。

春天時，我或許依然會因為它的漫天花粉而忍不住打噴嚏、擦眼淚；但到了深秋，當我再次踏過社區裡那片由橡實鋪成的堅果地毯，聽著腳下傳來「喀啦、喀啦」的扎實聲響，那是老橡樹在歲月靜好中，向這個世界發出的微小、堅定而永恆的迴響。（寄自馬里蘭州）

橡樹落葉上的喜樂蒂牧羊犬「弟弟」。