眾神在恆河邊打瞌睡——在梵音與塵土之間

AI摘要 文章摘要整理： 本文以抒情而諷喻的筆調，寫出印度在眾神信仰、古老文明與現代貧困之間的矛盾，呈現宗教、城市與人民生存壓力交織的景象。

印度 從古老的鐘聲裡悠悠醒來

三億三千三百三十三萬個神祇

正在尋找各自的香火

而十幾億人正在尋找

一個可以安身的地方

恆河把死者、活人、牛糞、鮮花和塑膠袋

一起抱進它永不疲倦的輪迴

有人在河裡洗去罪孽

有人在岸邊期盼著下一頓飯

泰姬陵白得像一場巨大的追悼

莫臥兒的月亮仍然掛在圓頂上

一個失業青年剛從陵墓旁經過

手機裡投射出的虛幻世界

卻是無比真實

佛陀坐在菩提樹下

想了兩千五百年終於想通

為什麼人類總要發明新的苦難

才能證明自己懂得慈悲

街頭的牛比警察更有特權

牠慢慢穿過車陣

整個加爾各答忽然學會等待

只有喇叭仍然辯護人類的愚蠢

婆羅門把古老的經文翻到下一頁

有人把塵土背成自己的黃昏

有人希望明天不要跟今天一樣

有人只相信轉世

火葬場的青煙升向天空

神祇們在雲端咳嗽

一個孩子問母親

人死了以後去哪裡

母親說，去一個不用付房租的地方

新德里在黃昏裡

越來越龐大

如一頭臃腫的宇宙巨象

背上馱著吠陀佛陀和濕婆

夜深了

眾神最終閉上眼睛

而十幾億人的夢還掙扎著

在黑暗裡彼此推擠

像恆河永遠泣訴不盡的長夜

（寄自加州）