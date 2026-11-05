AI摘要 文章摘要整理： 作者回憶在天母購得第一間房、養育孩子、完成學位並展開教學生涯的歲月，離台近40年後仍將天母視為台北最初的家。

人生中，有些地方只是曾經住過，有些地方，即使離開多年，仍會在不經意間浮現在記憶裡。對我而言，台北的天母，便是這樣一個難以忘懷之地。

在迎來第一個孩子的那一年，我們開始尋找一個能安定生活的家。有一天，車子緩緩駛上當時的「天母一路」，沿著那條長長的坡道向上前行。那時的天母綠意盎然，馬路寬闊，彷彿遠離了都市的喧囂。

後來，我們在附近一條寬敞的巷弄裡看房子，轉頭往北望去，遠方青翠山巒連綿起伏，天際飄著悠悠白雲，映入眼簾的是一幅怡人的田園風光。我和先生互望了一眼，便在彼此眼中看見了答案。於是，我們決定在天母落腳，買下人生第一間房子。

我們住在那裡的那些年，「天母一路」後來改為「中山北路七段」。路名雖然改了，但沿街洋溢的異國風情依舊。那時舶來品店、精緻皮件行林立，還有名聞遐邇的喬治皮鞋；櫥窗裡陳列著西洋服飾與各式進口商品，為天母街景增添了一抹獨特的風采。

清晨，淡淡的山霧順著山勢飄落，將整條街道籠罩得如夢似幻；夏日陽光穿透樹隙，灑下斑駁的金黃光影，讓人宛如置身於一座遠離塵囂的小鎮。

我們在這裡住了六年多，那是我們一家人共同成長的歲月。在這裡，我們迎接了第二個孩子的誕生；也是在這裡，我完成了碩士學位，展開大學教學生涯。日子就在柴米油鹽、深夜備課，以及照顧孩子的日常裡一天天過去。生活雖然緊湊，卻無比踏實。如今回首，那段歲月竟成了我此生最懷念的時光。

住家附近的天母公園，是孩子們童年的樂園。公園依山而築，一旁有磺溪相伴，耳畔常傳來溪水流過石間的潺潺清響。只要有空，我們就會帶孩子去走走。我們常坐在樹蔭下，看著他們在草地上探索；有時則陪著他們爬上溜滑梯，再看著他們帶著笑容溜下來。有時，我們各抱著一個孩子坐在翹翹板兩端，隨著木板一上一下，孩子們銀鈴般的笑聲便在空氣中迴盪。

中山北路七段，也留下了無數溫暖的回憶。那家小書店裡，五歲的兒子剛學會注音符號，常常蹲在書架前專注地翻閱童書。我總覺得老闆開門做生意，不能讓孩子只讀不買，所以每次臨走前，總會替他買上一兩本圖畫書或小玩具。

街角西餐廳的魚排餐，是兒子的最愛。一踏進店裡，老闆阿寶便知道他想點什麼。而那家由修車廠改裝而成的傳奇啤酒屋，一盤香氣四溢的九層塔炒蛤仔，陪伴著我們和好友度過了無數把酒言歡的夜晚。

那時候，天母圓環的220路公車總站，是我們與外界連結的重要樞紐。我常搭著這班車到台北車站轉車，前往大學教書；兒子六歲讀小一時，也開始自己搭這班公車上學。每當車子啟動，他隔著車窗向我努力揮手的小小模樣，至今依然歷歷在目。

一九八六年，為了追尋夢想，我們決定移民美國。離開那天，當車子最後一次駛過中山北路七段，我望著窗外高大的行道樹，眼眶微微濕潤。

留在天母的不只是那棟房子，還有孩子的童年，以及我們最年輕、最蓬勃的歲月。那些珍貴的記憶，彷彿都留在山坡的頂端，靜靜凝固在一九八〇年代的氛圍中。

天母，不只是一個地名，更是我們在台北最初的家。離開近四十年後，那裡的一切依然清晰如昨，始終留存在我生命的最深處。（寄自加州）