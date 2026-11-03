從德爾菲到冰箱門：2500年前的三句箴言

電影《奧德賽》中，特洛伊木馬出現在海灘上的畫面。（攝影／Melinda Sue Gordon／Universal Pictures）

AI摘要 文章摘要整理： 作者由德爾菲三句古希臘箴言談起，結合個人尋找紀念品的經歷，反思現代社會在自信、節制與自我認識上的缺失。

電影奧德賽《The Odyssey》上映後大受歡迎，讓古希臘英雄奧德修斯重新走進現代人的視野，也讓我想起三年前的一趟希臘之旅。那次旅行，我參觀了德爾菲（Delphi）這座古希臘最著名的神諭所在地，也在那裡第一次認真注意到兩千五百年前流傳下來的三句箴言。

古希臘人相信，來到德爾菲的人可以透過皮媞亞（Pythia）向阿波羅尋求神諭，德爾菲的神諭並不總是直接、明確地告訴求問者應該怎麼做，求問者仍然必須自己思考，作出最後的判斷。傳統上與德爾菲神殿聯繫在一起的三句希臘箴言，則提醒人們：

認識你自己（Know yourself）

凡事不可過度／適度而為（Nothing in excess）

妄下保證，禍患隨之而來（Surety brings ruin）。這句話的古希臘文有不同的解釋，可以指不輕易替人作保，也可以理解為不要對自己無法掌控的事情做出過度肯定。我比較喜歡把它延伸理解為不要把自己的判斷視為絕對正確。以下所說的「過度確信必招毀滅」，就是我對這句古老箴言的現代詮釋。

前兩句箴言很容易理解，因為中國也有相似的成語或哲理：「自知之明」和「中庸之道」。 對我而言，這三句箴言最有意思的地方就在於即使來到德爾菲尋求神諭，人最後仍然不能把自己的判斷完全交給神諭。

當我了解到這三句箴言時，深深地被古希臘人的智慧所打動。參觀完德爾菲遺址之後，我便開始尋找一件刻有這些箴言的紀念品。可惜，那天德爾菲博物館的紀念品商店關店維修。 在附近的德爾菲小鎮（Delfoi）吃完午餐後，我繼續尋找刻有這些箴言的紀念品，卻始終沒有找到，這讓我感到相當意外。於是，我請導遊把這三句箴言寫在飯店的名片上，一份用古希臘文書寫，另一份則以拉丁字母拼寫希臘文。把這些名片放在口袋後，我就可以很快地拿給任何一家紀念品店的店員看，讓他們知道我正在尋找什麼。

旅程結束後，我在雅典又待了幾天，和當時也在雅典的女兒會面。我們一起前往雅典著名的紀念品購物區—普拉卡（Plaka），開始尋找同樣的紀念品，結果仍然一無所獲。

有一天晚上，我正在感嘆自己尋找紀念品的失敗經歷，突然想到，早在兩千五百多年前 ，孔子就曾感嘆：「中庸之為德也，其至矣乎！民鮮久矣。」 難怪我要找到這樣的紀念品會如此困難。也許，如今已經沒有多少人在乎這些箴言，更不用說真正去實踐它們了。或許，這也正是今天這個世界如此兩極化的原因之一。

可是，「適度」究竟應該如何實踐在日常生活裡？我有位朋友曾告訴我，他很擔心台灣的年輕人經常奉行「小確幸」的生活哲學，因為這可能導致一個人缺乏意志與行動力。我則反駁他說，小確幸未必是壞事，適度的小確幸可以培養一個人對日常生活的珍惜與感恩。中國人常說「知足常樂」，其實也有相近的智慧。反過來說，如果一個人完全沒有小確幸，他可能很容易走向憤世嫉俗。那麼，我們究竟應該怎麼做呢？

答案就在這三句希臘箴言：認識自己、適度實踐，以及時時警惕「過度確信必招毀滅」。

這讓我又想到佛教對「執著」的提醒。「凡事不可過度」所提醒的，似乎不只是生活上的節制，也包括思想上的節制。甚至對「美德」本身的執著，也可能變成另一種執著。想到這裡，我不禁意識到：當一個人把自己的正義看成絕對真理時，即使出發點是善，也可能失去反省自己的能力。

今天的美國，無論是在政治光譜的哪一端，如果我們都能在「相信自己是對的」這件事情上多一些節制，也許對立的兩黨之間就能找到更多可以妥協之處。

有一天，我正在看美國公共電視網（PBS）重播的百老匯音樂劇 《悲慘世界》（Les Misérables），其中那位狂熱的警探沙威（Javert），突然讓我想到，他簡直就是「過度確信必招毀滅」這句箴言最典型的代表人物。

沙威對自己的正義以及法律深信不疑，因此以近乎狂熱的態度追捕已經改過自新的尚萬強（Jean Valjean）。然而，在巴黎起義期間，尚萬強救了沙威一命。此後，沙威無法面對自己內心的矛盾，最終選擇自殺，也因此將自己推向毀滅。沙威的悲劇不是他沒有正義感，而是他相信自己的正義不可能錯。

其實，在一生當中面對「過度確信必招毀滅」這項警告時，我們大多數人並不比沙威高明多少。

許多人都渴望對自己充滿十足的信心，因為現代社會幾乎把高度自信、甚至近乎傲慢的人視為值得稱許的對象。此外，今天受到演算法、人工智慧以及個人化推薦機制深刻影響的社群媒體，往往會根據我們過去的選擇，不斷推送我們可能喜歡、也可能認同的內容。久而久之，我們看到的世界，可能越來越像我們原本相信的世界。

古代的德爾菲，人們向神諭尋求答案；今天的我們，則可能向演算法尋求答案。問題是：我們真的認識自己嗎？還是只是在不斷接受自己想聽的答案？時間久了，這種對自己的深信不疑，往往就會引來「過度確信必招毀滅」的結果。

回到我尋找紀念品的故事。最後，我沒有找到任何刻有上述古希臘箴言的紀念品，就這樣空手回家了。於是，我決定自己製作紀念磁鐵（souvenir magnet）。我以在德爾菲買到的一個磁鐵作為基礎，先將它掃描進電腦，再把圖片中的皮媞亞和解讀祭司移除。接著，我利用iPhone的希臘文鍵盤，在一位希臘朋友的協助下，加上了「認識你自己」和「凡事不可過度」的希臘文。最後輸入相對應的中文箴言，與希臘箴言並列在一起，以此紀念兩個在所謂「軸心時代」（Axial Age）各自發展出重要思想傳統的古老文明，讓「中希文化相互輝映」。

然後，我把這些圖片上傳給一家網路紀念磁鐵製作商。幾周後，這份我自己設計的「德爾菲箴言」，終於寄到了家裡，我把它們貼在冰箱門上，紀念我希臘之行的最大收穫。從此，每次打開冰箱，我都會看到那兩千五百年前的三句話，提醒自己：認識自己，凡事適度，也不要把自己的判斷視為絕對正確。（寄自加州）