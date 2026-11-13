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紐約，最愛的城市

孟悟
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（圖／AI生成）
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AI摘要

文章摘要整理：

本文以細膩筆觸回顧作者多年來對紐約的熱愛，從城市景觀、郵輪啟航到與友人莉莉的互動，寫出紐約帶來的繁華震撼與文化情感。

紐約是我最愛的城市，沒有之一。我住在美國南方的小城，日子安靜、緩慢，春天的桃花和杜鵑開得繽紛燦爛，秋天的楓葉如霞，霞光照亮了整座城市。可我總忍不住，找各種藉口往紐約跑，從二十幾歲，跑到五十幾歲，三十載的時光煙雨，跨越了生命最美的歲月。

風華正茂的年齡，我是帶著朝聖般的心情去紐約，抬首仰望、低頭吸收；當生活安穩下來，便換了一種方式，去住上一小段日子，有時候兩周，有時候一個月，讓自己沉浸在紐約的光影和節奏裡。清晨的陽光落在路邊的小店，也落在咖啡機的嘶嘶響聲中，麵包房飄出醉人的黃油味，很快地，熱騰騰的焦香在空氣中彌漫，重疊了地鐵轟轟隆隆的聲音，聲音震顫著，從地下傳到地面。

當夕陽落了，百老匯的霓虹亮得喧囂，黛藍色的天幕下，一片光河，流光溢彩，玻璃幕牆上綻放出萬千碎影。激動穿梭的計程車，喇叭短促地響了一聲，很快又響成一片。每個人都在城市的光幕下興奮旋轉，竟生出莫名的歡喜和安心。

我愛坐郵輪旅行，看過世界五大洲斑斕多彩的碼頭風景，但是曼哈頓八十八號碼頭是我心中最美的碼頭，沒有之一。邁阿密自稱郵輪之都，可紐約一座城，就坐擁三個郵輪碼頭。當NCL郵輪從八十八號碼頭緩緩啟航時，整座曼哈頓的天際線便在眼前鋪開，璀璨、壯麗，彷彿觸手可及。而漸行漸遠的自由女神，靜靜立在海上，年來歲去，目送了多少人遠去和歸來。那一刻，繁華與滄桑交織，輝煌裡牽引出悠長的傷感，讓人莫名眷戀，又悵然若失，恍若前世的一縷光返照在眼前和心底。

因為愛，我總愛找各種由頭去紐約，比如去搭乘從紐約啟航的郵輪。從紐約出發，駛向巴塞羅或者倫敦，有時候是反方向，從羅馬或里斯本出發，橫渡大西洋，回歸紐約，是的，只要航線的起點或是終點掛著紐約的名字，便讓我滿心歡喜。我由衷羡慕紐約人，一座城市坐擁三座郵輪碼頭，一個灑脫的轉身便能出發。

那些年，我還沒有用臉書，在我郵件群裡，熱鬧著一群紐約朋友，大多是在橫跨大西洋的航程中相遇，莉莉便是其中之一。她是土生土長的ABC，祖籍廣東臺山，父母在曼哈頓唐人街經營一家粵菜館，櫥窗裡掛滿油亮亮的燒臘，空氣中飄著醬油與陳皮的氣味。莉莉能說一口流利的粵語，卻不諳國語，我與她的交談，只能用英文進行。她告訴我，大學畢業後，她就職於曼哈頓中城的一家諮詢公司，一直單身，自在快樂，沒有婚姻裡的一地雞毛。她性格爽朗，心直口快，說起話來不拐彎抹角，但是那角經常傷人。

我記得那年，我與她在大西洋的郵輪上，共用一套陽臺房。某個黃昏，我們歪在沙發上看新聞，她忽然歪過頭來問我：「妳來了美國十幾年，居然不知道黛安·索野（Diane Sawyer）？」

莉莉問我的黛安·索野，是美國ABC廣播電視臺的金牌主播，名聲赫赫，家喻戶曉。我那時看新聞只看NBC，NBC的旗杆人物布朗（Brian Williams），我倒是一清二楚，我直到現在也能記住他那張沉靜穩重的面孔。

那個夜晚的郵輪酒吧！播放了一首《New York,New York》，眾人提及歌手弗蘭克（Frank Sinatra），我說不知道。

「可是妳到美國十幾年了。」莉莉還是那句話，眼睛裡隱約有不屑。

她的語言觸痛了我的神經，我開始反擊：「我確實不知道唱《紐約，紐約》的歌星，但我知道《紐約，紐約》的作詞家！」

「他是誰？」莉莉一臉的霧水和黑雲，不爽地說，喜歡一首歌，不一定非要知道它的作詞者。

我擲地有聲地反問：「難道弗雷德（Fred Ebb）妳都不知道？百老匯大名鼎鼎的作詞家。除了《紐約，紐約》，歌舞劇《芝加哥》裡的歌詞全是他一人包辦的。」

我告訴她，我感謝那些給我精神盛宴的人，便不會忘記他們的名字。除了作詞家弗雷德，我還喜歡美國小說家托妮·莫里森（Toni Morrison），劇作家亞歷山大·佩恩（Alexander Payne ）和邁克爾·派翠克·金（Michael Patrick King）。托妮·莫里森拿過諾貝爾文學獎，佩恩和派翠克·金都身作家兼導演，前者執導的《杯酒人生》（Sideways）拿過奧斯卡提名獎，至於後者，一提起《欲望都市》（Sex and the City）這部美劇，誰不知道它的名揚四海？可惜的是，世人總是關注鏡頭下燦耀的明星，誰知道幕後嘔心瀝血的寫作者？

莉莉對我的興趣沒有半分興趣，我熟悉的作家她都一臉茫然。但她的確是個愛讀書的人，人在船上，時常見她手握一卷。我還記得她喜歡李翊雲的《流浪者》（The Vagrants），她從郵輪上的圖書館借到這本書，讀到深夜，床頭依然亮著燈，那燈光擾我清夢。

只要她攻擊我的弱點，我就會問她：「妳這麼愛讀書，怎麼不知道托妮·莫里森？」

莉莉白了我一眼，給我直截了當的評語：「妳好好讀過幾本書？妳說妳是作家，但妳的閱讀口味怪僻，視野又狹窄，轉來轉去就那麼幾個人。」

莉莉還抨擊我英文口音重，英文寫作毛病不少，我心平氣和地全盤接受。我甚至坦然地告訴她，一個人的口音在十三歲以前就定型了。我生在中國的南方，普通話一出口便帶著鄉音，更何況第二語言？可論起中文，莉莉大字認不了一碗，她不知道《紅樓夢》，更不知道唐詩三百首。

莉莉跟許多美國人一樣，崇拜棒球明星和橄欖球明星，她心目中那些閃閃發光的名字，我一個都不知道。我所關心的體育明星，大多跟奧運有關。記得有一年春天，她向我諮詢去西藏旅行的事，我順便問她周末看了什麼好節目。她說她看了薩米·鮑（Sammy Baugh）的自傳。我便問薩米·鮑是幹什麼的，唱搖滾樂的，還是演電影的？她提高了嗓音，在電話裡教訓我：「妳居然不知道薩米·鮑？妳過的是什麼美國生活？」

薩米·鮑是美國最偉大的橄欖球明星之一，這跟我有什麼關係？受了壓的我，心頭火起，立刻反彈回去：「妳生在美國，妳知道卡莉·派特森（Carly Patterson）是誰嗎？知道娜斯佳·柳金（Nastia Liukin）是誰嗎？」

莉莉想破了頭，也不知道我說的是誰。我響亮地甩出答案：「派特森是2004年雅典奧運體操全能冠軍，柳金是2008年北京奧運體操全能冠軍。」

我們各自吞下了半口氣。英文裡有個單詞叫fr-enemy（ half friend， half enemy），可以翻譯成半敵半友，一半朋友，一半敵人。說是朋友吧！彼此間可以暢所欲言，口無遮攔；說是敵人吧！稍不注意便生了對立情緒，帶著敵意的爭執，隱形的競爭。

然而在某個不經意的時刻，莉莉會讓我心頭一暖。她說有天坐巴士去上班，從中城往下城走，沿途看見幾位華裔上下車，坐在前面的兩個人，手拿中文報紙，讀得專心。她好奇猜測：他們讀的，或許是我的文章吧！

那一刻，溫暖縈懷，紐約在我的眼前明媚綿延，縱然我的文章小，但是也能融入紐約斑斕多彩的風景。紐約的莉莉是如此可愛動人，而紐約，永遠是我最愛的城市，沒有之一。（ 寄自南卡）

精華 FAQ

  • 因為紐約帶給她強烈的生命感與情感共鳴：有晨光、麵包香、地鐵聲、霓虹與天際線，也有郵輪啟航時的壯麗與傷感，讓她每次造訪都像重新被城市喚醒。

  • 莉莉是紐約華人移民圈中的一個鮮明存在，性格直率、愛讀書，也常與作者在文化知識上互相較勁。她既像朋友也像對手，凸顯移民生活中的差異與情誼。

  • 她特別鍾情從曼哈頓88號碼頭啟航的郵輪，因為出發時能看見整座曼哈頓天際線與自由女神，象徵繁華、離別與歸來，讓紐約在她心中成為無可替代的起點與終點。

百老匯 地鐵 曼哈頓

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