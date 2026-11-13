我終於到了麥地那先知清真寺(下)

AI摘要 文章摘要整理： 作者描述在麥地那沙地夜宿時，因飲酒與貝都因氛圍進入疑似靈異的睡眠經驗，恐懼死亡而退回，事後被視為一次貝都因式深刻體驗。

那晚上稍早，我問他手上的念珠哪裡可買到，S很大方地拿下來送給我。那是一串老蜜蠟念珠，非常細緻，連串珠的流蘇都編成幾股細辮，美麗異常。

我接過握住這串念珠，另一手拿著原先的白葡萄酒 。一個營地人員的老者（不知道為什麼很直覺地覺得他是一個貝都因人），很嚴肅地向我一再搖頭，並看向那杯白葡萄酒。我當然知道，在他的信仰裡，這是不被許可的。

是喝一杯酒，但以我的酒量，連微醺都沒有。懷帶著這串念珠，還有那老者譴責的眼光，睡著，讓我進入那奇特的睡眠中？

當然可以用習慣了的簡單心理分析解釋，怕喝酒褻瀆的罪惡感，造成睡眠中的害怕；不安，迫使自己醒過來。

可是我在那奇特的睡眠中非但不害怕，反倒是甜蜜舒服。是預感接下來的會是死亡，才強迫自己醒過來。

這與我從十來歲一知半解地讀心理分析，並不適用。晚近幾十年下來，我更知道，經驗中的夢境，與是夜我睡著後進入的那種情境，並不相同。

並非作夢，而是進入另外的感受經歷，這是我多年後才能加以區分出來的。一有這種狀況，也就隨俗地用「靈異」涵括，膽敢稱在寫的小說是「靈異寫實」。

那麼不妨用一般說法解釋：是因為那個地方，那一輛車上，在那個時空，是一個我們常簡稱的次元、結界，有能力帶領進入某一種不同的界面。或者用常常說的，產生了一個空間的縫隙，可以進出穿越。

只是因為我的害怕，我阻止了我自己。

你問我後悔嗎？我是不是應該讓自己更進一步地去探索發現？

我會說不，因為這是我這一生第一次碰到這樣的狀況，第一次「面對」死亡，我真的害怕我就此回不來。

所以，我回來了。

怕觸及到什麼禁忌，離開沙國回到台灣後，我才問Saud這個沙地是否有什麼特別之處？

果真不出我所料，Saud寫來這樣的話（翻成中文）：

你其實是第一次經歷了一場深刻的貝都因式體驗。

沙漠自古以來就是貝都因民間傳說的核心。像這樣的經驗相當常見，甚至多到足以被寫成故事與傳奇。

與我們始終忙碌、充滿活動的日常生活徹底抽離，會迫使人進入反思的狀態。我相信，我們其實並沒有足夠珍惜那種在寂靜中反省、讓思緒迷失的時刻。

這種感官上的隔絕，會為人打開通往深刻體驗的大門，就如同妳所經歷的那樣。我會以正面的角度看待這樣的經驗，即使我能想像那一定令人害怕，但妳並不孤單，並非只有妳一個人有過這樣的體驗。

一當知道是夜身處貝都因人的屬地後，便不覺奇怪會有此體驗。我在中東走動多年，與貝都因人有些特別的偶遇，尤其當下是身在阿拉伯半島、這貝都因的原鄉。

是不是果真如同以前伊斯蘭詩中常表現的，我經歷這睡眠中的移動，不只是單純的行走在沙漠中的移動（啊！那好抱抱的駱駝），必然的有離開、孤寂、穿越、危險……

踏上的旅程，來到我目前的年紀與狀況，已經不是無法停下的渴望與追尋，而是流動的時間，無法抓住，永遠在進行的旅程……

已經不再是問：生命如何奔行？

而是要問：往哪裡去？

面對自我命運，抵達的果真只有死亡？！

回台後，和有靈異能力的朋友談這個問題，他同意，那是一個可能打開的界面，如果我讓自己進入未知的領域，恐怕很難全身而退；就算能回得來，也一定遺留下來什麼。

「說不定我就成為一個全知的通靈人。」我笑道。

「妳的工作不在此。」朋友說。

他一直以為，除了我已完成的「靈異三部曲」，還會寫另一個相關的小說。

雖然目前我一點不覺得如此。（下）

我終於到了麥地那先知清真寺(上)