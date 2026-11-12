AI摘要 文章摘要整理： 作者在髮廊聽波蘭髮型師談家族團聚、長輩健在與生日宴會遊戲，進而從波蘭語與多種語言中的「奶奶」詞彙，體會到親情與語言的甜美。

我的髮型師是一名從波蘭 來的美女，心靈手巧特別和善，她是同事推薦的。同事本身是一個時髦的美人，我們一起爬山吃飯，她終於看不慣我的雞窩頭，把自己的髮型師推薦給我。

頭髮長成草叢之後，我又一次坐上了她的椅子。我記得她經常回波蘭去探望90多歲的老祖母，她小時候父母工作忙，是祖母把她帶大的。夏天快過完了，隨口問起今年回去看祖母了沒？她開心地說：「我剛回來，這一次還辦了一場驚喜宴會，慶祝老爸70歲生日。我的兄弟姊妹，老爸的兄弟姊妹，加上祖母的姊妹，全都到齊了。」

我一下抓住了重點，老爸70歲的生日，他的媽媽還在！姨媽們也在！真是何等幸運的一家人。

髮型師的微笑，像是一朵被幸福蓋過章的太陽花，在臉上綻開熱力四射。她很驕傲地跟我說：「三個老太太，加起來快300歲了，是我們家最可愛的小甜心。」

我有點失神，家裡有老人，健康愛笑的老人，是多麼幸福的一件事。

髮型師也許察覺了我的停頓，問起我的女兒在我家後院的婚禮。我又開心了，告訴她天氣配合，大家都玩得盡興。

但是我想知道更多，關於一場有90多歲老母親參加的70歲生日宴會。

輪到髮型師輕嘆：「老爸退休 以後，在城郊買了一塊地，從城裡夠不著天落不了地的公寓，搬進了有宅院有泥土的新房，在後院種出一座花園。他們把宴會設在花園裡，可惜天公不作美，只能把原定的花園宴會搬進屋裡。不過我設計了一些遊戲，倒也沒有冷場。」

我把浸在水槽裡的頭，從她手裡拔出來轉頭問：「妳會設計遊戲？」她笑說：「只是填字遊戲。」她把跟老爸有關的事做成謎面來猜字。我把滴滴答答的頭放回去，仍然覺得那不是一件簡單的事。她又笑，確實不容易，波蘭文非常的詩情畫意，因為字可以依情緒變形。這一次她有準備了，把我蠢蠢欲動的頭按在水槽裡。

她也沒有讓我久等，繼續解釋。同樣一個字稍微轉變一下拼法，就可以帶入不一樣的情緒或者觀感，非常適合用來寫詩。

我實在想像不出來，只能請她繼續解釋，水槽裡的手稍微停了一下，我的頭髮稍都能感覺到她正在努力思考。兩個母語都不是英語的人，在髮廊裡用英語討論波蘭語，是不是也可以成為一首詩？

她想到了一隻貓。一隻平常的小貓是Kot，一隻可愛的小貓是Kotek，一隻胖貓是Kocurek。

在一隻貓之後，她看見了全世界最慈愛的人，奶奶。一個普通的奶奶是Babcia，一個像蜜糖一樣甜的奶奶是Babunia，一個溫暖慈愛的奶奶是Babusia。

Babcia，Babunia，Babusia。

奶奶，外婆，阿嬤。

Grandmother，Grandma，mimi。

原來，奶奶，在不同的語言中，都擁有甜蜜的樣子。（寄自麻薩諸塞州）