林黛玉與薛寶釵誰更美？

（圖／AI協作生成）

AI摘要 文章摘要整理： 本文以張愛玲與脂硯齋的觀點切入，分析林黛玉與薛寶釵一寫意一寫實的美學差異，認為兩人各有極致之美，誰更美其實取決於讀者審美。

張愛玲的《紅樓夢魘》最後一章「五詳紅樓夢」開頭這樣寫：「欣賞《紅樓夢》，最基本最普及的方式是偏愛書中某一個少女。像選美大會一樣，那種要數史湘雲的呼聲最高。也許有人認為近代人喜歡活潑的女孩子，賢妻良母型的寶釵與身心都病態的黛玉都落伍了。其實自有《紅樓夢》以來，大概就是湘雲最孚眾望。」

因為已經「詳」到這裡了，張愛玲要開始考據史湘雲的一些未明之事，卻是以「選美」開頭，順帶又對《紅樓夢》的兩大女主角林黛玉跟薛寶釵的美，做了一個小小的不認可，難免就引起來人的一些不服氣——史湘雲怎麼會是大觀園裡最美麗的少女？況且，八十回本的《紅樓夢》文本當中，曹雪芹根本沒有描寫過史湘雲的樣貌，她怎麼可能是選美大會眾多的美麗姑娘們之中，最孚眾望的那一個呢？

還有一層，歷來讀《紅樓夢》，讀者之間最大的爭議之一，就是林黛玉和薛寶釵兩個姑娘到底誰更美的爭論，而完全不涉及其他姑娘們。即便後來出現了一個探春口中「據我看，連他姐姐並這些人總不及他」的薛寶琴，林的花魁之爭依舊不可動搖。真的有爭論的必要嗎？似乎沒有，因為她們的美，小說早已經有了定論。

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脂硯齋在第五回開頭就有這樣一句批語：「[甲側]此句定評，想世人目中各自有所取也。[甲側]按黛玉、寶釵二人，一如姣花，一如纖柳，各極其妙者，然世人性分甘苦不同之故耳。」如此明確，讀者卻依舊有自己的固執，林黛玉的粉絲認定神仙妹妹最美；而喜愛薛寶釵的讀者卻認可其大方端莊，才最美。爭論了快三百年了，一直不能確定，依舊是各不服氣，也各自無奈。

不管讀者如何相互不服氣，林黛玉和薛寶釵終究都是美麗非常的女孩子，而且我想，曹雪芹在寫她們的時候，一定是費了最大的心思來創作的，在他心裡，她們兩人都是最美的，所以在塑造她們角色的時候，他用的是完全不同的筆法，而且，非常不同。

是的，《紅樓夢》人物眾多，但是絕大多數人的樣貌描寫，曹雪芹用的都類似是西洋寫實畫法的實寫，例如「高高孤拐，大大的眼睛，最乾淨爽利的」這一句，雖然極簡，卻極具神韻，立刻就會讓讀者眼前浮起一個精明能幹的中年婦人形象。

《紅樓夢》之中這樣直觀具體、不給讀者留太多想像空間的外表描寫比比皆是，讀者讀起來自然不會認為哪一個人最美，雖然那些年輕女子都是美麗的，比如說王熙鳳，一大段描寫，完全寫實，美自然是美的，給人印象也是深刻的，卻總是少一點什麼。至於少什麼？我想，可能就是那一點想想吧！這和林黛玉不一樣，曹雪芹對林黛玉的外貌描寫不是寫實的，他使用的是類似中國畫的寫意筆法，這種筆法寫出來的林黛玉，實在美得獨一無二，而且，「一千個人讀林黛玉，就有一千個林黛玉。」

曹雪芹寫林黛玉用的是中國畫似的寫意，而他寫薛寶釵的時候，則成了西洋油畫似的寫實。台灣的蔣勳先生在其《蔣勳說紅樓夢》裡就提到過：薛寶釵的美是具象美，林黛玉的美全部在於意味。如此看，究竟是林黛玉更美呢，還是薛寶釵更美？我想，這個在於個人審美吧！

雖然是各花入各眼，但是林黛玉和薛寶釵的樣貌卻都是透過賈寶玉的眼睛看見的，只是，因為賈寶玉有傾向性，他看見的兩位姑娘完全不一樣。先來看林黛玉——兩彎似蹙非蹙罥煙眉，一雙似喜非喜含露目，態生兩靨之愁，嬌襲一身之病。淚光點點，嬌喘微微，閑靜時如名花照水，行動處似弱柳扶風。心較比干多一竅，病如西子勝三分。

這完全是中國畫式的寫意——雖說也寫到了眉眼，卻不是實寫。誰能夠說得清楚「罥煙眉」是什麼樣的眉毛？「含露目」又是怎麼樣的眼睛？可是，看見這樣的描寫，讀者一下子就會想起來那一句宋詞：「山是眉峰聚，水是眼波橫，若問行人去那邊？眉眼盈盈處。」——真是美麗的眉眼！有一點無敵似的。

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可是，除了眉眼，林黛玉的頭髮是怎樣的？如雲似的？一般而言，天生體弱的人似乎頭髮都不好，所以，曹雪芹為了不讓讀者知道林妹妹沒有如雲的秀髮，索性就不寫了。不寫頭髮，林黛玉的皮膚也沒有提到過，至少八十回的《紅樓夢》裡，沒有一句關於林黛玉膚色的描寫，雖然曹雪芹曾經寫到過跟她同床而臥的史湘雲有「一彎雪白的膀子」，林黛玉的皮膚，從來沒有提到過。

當然，自小就弱的林黛玉肯定是纖細的，很苗條。這樣的身材穿衣服應該是好看的吧！可是，前八十回的《紅樓夢》，對林黛玉的穿戴描寫卻極少，即便賈寶玉看林黛玉的時候，也沒有對其衣著的描寫，而且脂硯齋還特地寫了一句批語：「不寫衣裙妝飾，正是寶玉眼中不屑之物，故不曾看見。黛玉之居止容貌，亦是寶玉眼中看心中評。若不是寶玉，斷不能知黛玉是何等品貌。」

雖然少，曹雪芹依舊寫過林黛玉的穿戴。四十九回「琉璃世界白雪紅梅 脂粉香娃割腥啖膻」裡就有一句：「黛玉換上掐金挖雲紅香羊皮小靴，罩了一件大紅羽紗面白狐皮裡鶴氅，束一條青金閃綠雙環四合如意絛，頭上罩了雪帽。」而之所以突然寫林黛玉的穿著，脂硯齋也給出了解釋：「黛玉白狐皮斗篷，明其弱也。」曹雪芹還真是大天才！雖然他沒有具體描寫林黛玉的樣貌，卻讓人覺得林黛玉是美麗不可方物的神仙妹妹。因為寫意——「只可意會，不可言傳」，凡事到了極致的境地，言語就沒有用了，而人性的弱點之一就是架不住意會。可不是架不住，越琢磨越不得了。在曹雪芹刻意的中國畫式的寫意營造下，林黛玉就美得可望不可及，是無敵的美。

都說曹雪芹的寫作習慣是喜歡兩兩對比的寫，與林黛玉相比的是薛寶釵。而從一開始，薛寶釵就是林黛玉心裡的芥蒂：「既你我為知己，則又何必有金玉之論哉。既有金玉之論，亦該你我有之，則又何必來一寶釵哉。」——當然，這也說明薛寶釵確實是實力超群的，能夠跟林黛玉抗衡的姑娘。

《紅樓夢》裡透過賈寶玉的眼睛「看見」的美女，除了林黛玉，就是薛寶釵，只是，賈寶玉看薛寶釵卻好像是看一副西洋油畫似的：頭上挽著漆黑油光的鬒兒，蜜合色棉襖，玫瑰紫二色金銀鼠比肩掛，蔥黃綾錦裙，一色半新不舊，看來不覺奢華。唇不點而紅，眉不畫而翠，臉若銀盆，眼如水杏。

真是具體形象！這樣寫實的描寫就好像在人的眼前掛了一幅寫真畫，眉眼衣著全部都是實實在在的。一個人，就算不懂得欣賞油畫，但是真的看見連頭髮絲都畫得清楚的人物畫，一定也會驚嘆不已的，因為畫布上的人簡直能夠跳出畫布直接就走到人間來的！所以，看油畫，美就是實實在在的美，完全不給人留多少想像的空間，硬要想像，也只能猜想作畫的過程是怎樣的。這就好像那幅世界上最著名的人物畫像《蒙娜麗莎》，人們看她，猜想的只是她那個神祕的微笑，以及她是誰，對於她的美，幾乎沒有人質疑過，因為明明白白的就在那裡展示給人看見了。油畫的寫實讓人對美幾乎失去了想像的機會。

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《紅樓夢》裡薛寶釵的美就幾乎不讓人產生想像，而且是天生麗質難自棄的美——「唇不點而紅，眉不畫而翠」，根本用不著化妝！而除了如此姣好的眉眼，寶釵還有一頭美好的秀髮：「漆黑油光的鬒兒」。東方人的秀髮條件之一就是頭髮必須黑，其次就是要有光澤，這兩樣，寶釵都擁有，所以，她一定是秀髮如雲的。

除了眉眼頭髮，薛寶釵的皮膚也符合東方人的審美——雪白。薛寶釵的肌膚勝雪連賈寶玉都動了羨慕之心，直想著要是能夠摸一摸就好了。當然，賈寶玉的羨慕之心是尋常色心，卻說明薛寶釵是好皮膚的美人兒。只是，按照時下對身段苗條的病態追求，「豐美」的薛寶釵多少要吃些虧了，卻不大妨礙她的美，因為她的服飾極美。

雖然脂硯齋批語中寫過，說賈寶玉眼中衣裙服飾是不屑之物，但是描寫薛寶釵卻是一定要寫的，而藉著賈寶玉的眼睛，讀者也彷彿看見了薛寶釵的蜜合色棉襖、玫瑰色紫色褂子，以及蔥黃的裙子，這是非常相得益彰的配色，非但沒有讓薛寶釵成為賈寶玉不屑的一族，反倒讓人覺得她極美麗。這種用服飾掩蓋自己身材的不足，愈發叫人在折服於她的美麗同時，又生出來一種欣賞——欣賞她的蘭心蕙質。當然，這也是曹雪芹的美學造詣，蔣勳就說，假若曹雪芹做一個畫家的話，也會是一個了不起的畫家。

薛寶釵是大觀園裡的楊妃，林黛玉是大觀園裡的西施。是楊貴妃美呢，還是西施美？這個真不好比較。所以，就還是脂硯齋的話：按黛玉、寶釵二人，一如姣花，一如纖柳，各極其妙者，然世人性分甘苦不同之故耳。——就看讀者喜歡哪一種了。（寄自加州）