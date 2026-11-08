日本建築師安藤忠雄設計的木造建築博物館「南寺」，館内唯一的展品《月亮的背面Backing of the Moon》。（圖／作者柳小冰提供）

AI摘要 文章摘要整理： 安藤忠雄與詹姆斯·特瑞爾合作的《月亮的背面》在直島南寺展出，透過黑暗空間與微光變化，讓觀眾體驗獨特的視覺與感官轉換。

木造建築博物館「南寺」，由日本 建築師安藤忠雄設計，館內唯一的展品《月亮的背面Backing of the Moon》，由藝術家詹姆斯 ·特瑞爾和安藤忠雄共同創作。參觀者到來，在一間看似燒焦的日式老房子裡，感觀月亮的背面狀態，體驗從超級黑到看到一束微弱光影的過程，一種不能複製的視覺轉換過程。

博物館建造在瀨戶內海的直島上，直島也被稱作「安藤之島」，集結了一批優秀建築師的作品。

繞道到達入口，進去後我們在黑暗中雙手摸著牆壁，雙腳拖著慢步，憑感覺前行，景觀無從說起。先摸到左邊，又摸到右側，再轉到左邊，再轉到右側，心中琢磨藝術家將帶給我們怎樣的藝術？當膝蓋碰到椅子時坐下來，眼睛凝視前方，讓身體逐漸適應環境。

展廳內隔絕了一道道的光源，也隔絕了外面的聲音，只為呈現月亮背面的黑，無可比擬的黑。一切皆空，從未有過的經歷，從未有過的聽覺感知和視覺感知。明知道沒事兒，但是當黑暗到了極致，難免觸及心情，難免感到壓抑，如果有幽閉恐懼症（Claustrophobia）的人，一定很難熬。

就這樣等了約莫五、六分鐘，右上方似乎有一點微弱的光暈了，似有似無，不太確定，我疑惑是自己的視覺幻影。慢慢地，那微弱的光暈變得灰白灰黑，似天際邊一隻火箭的尾巴，似宇宙中數十光年數百光年前一個尚在釋放最後一束微光的古老星辰。它逐漸清晰起來，一個長方形的屏幕隱約出現，光束開始發白發散，周圍不再是那麼黑暗，我不再疑惑藝術家什麼東西都不給我們看。勇敢地上前幾步，觸摸一下，我希望能摸到點什麼，啥也沒有。

那一束微光是什麼？是遙遠的流星？恆星？是對光的想像和對比？是對視覺適應環境的描述？或許都是，藝術家在光影與建築的關係中，找到靈感並化作素材，把難以呈現的月球背面來一番呈現，帶給人對弱光的極致體驗。從無到模糊，從模糊到看見，那束弱光一直都在，只是不曾見過，不曾聽過，當從五光十色的大千世界走進去，當心境完全平靜下來，它為我所見，所感知，我信它為真。

丹曦和丹葉是建築師，走出展廳時丹曦說：「媽媽，不要寫這個展覽，妳若非寫不可，給我們讀讀就好，不要發表。」「為什麼不發表？」「不要劇透，要珍惜建築師和藝術家的美創，讓人們自己來看，自己來體驗。」「有道理。不過，博物館的宗旨不就是傳播歷史和藝術嗎？寫，才有更多的人知道。」她們是憐恤作者的辛勤付出耶。

展廳外，參觀的隊伍排得老長，我們所幸早到，否則需要耐心等待；聽見工作人員提醒觀眾進場後不要拍照，便覺得不用提醒，裡面黢黑的，沒法拍。（寄自加州）