一張132年前的華文報紙

一張橙紅的中文《紐約中日戰報》，是132年前在紐約發行的華文報紙。（圖／作者李洪杰提供）

AI摘要 文章摘要整理： 作者在紐約博物館看到132年前的《紐約中日戰報》，從報紙內容、版面與印刷方式，追溯甲午戰爭時期紐約華人社群如何以華文報刊傳遞戰事與國際消息。

來到位於紐約市 第五大道與103街交界處的紐約市博物館（Museum of the City of New York），我被紅磚大理石砌成的喬治亞式建築吸引。裝潢別致的博物館裡，有豐富的圖文說明、珍貴的影像及藏品展示，讓我了解到紐約開埠以來的發展歷程和華人移民史。特別是看見一張132年前的華文報紙，讓我驚嘆不已，而後又陷入歷史沉思。

走進族裔多元化展廳，我的目光碰觸到一張橙紅中文《紐約中日戰報》收藏在玻璃展櫃裡。俯身閱覽，驚嘆是光緒二十年七月十日刊印的，驚訝新聞內容之重大。

根據現場資料，這份報紙是由主筆容揆，編輯容桂、刊印韓蓮與兩位非華裔人士威廉·J·漢利（William J Hanley）、史蒂夫·林格德（Steve Lingerd）合作，在紐約曼哈頓百老匯大街1242號出版面向當地華人的中文報紙。這期報紙主要刊載了中國與日本甲午年開戰後的新聞。

光緒二十年七月初一（西元1894年8月1日），該年農曆為甲午年，是清政府對日宣戰的日子，故稱之為「甲午戰爭」。‌‌甲午戰爭是中國近代史上重大事件和國運轉折點。這份報紙在紐約刻印時間是光緒二十年七月十日，即是西元1894年‌8月10日， 是清政府對日宣戰的第十天。‌‌

1894年朝鮮爆發東學黨起義，清朝應請派兵入朝，日本亦借機出兵。日軍隨後突襲中國運兵船，不宣而戰，挑起豐島海戰。為此8月1日光緒皇帝頒布《對日宣戰諭旨》；同日日本明治天皇亦下詔宣戰，標誌著中日甲午戰爭正式爆發，這場戰爭最終以中國戰敗、簽訂《馬關條約》告終。

細讀報紙上的新聞，有三條中日甲午開戰期間的重要訊息。

第一條新聞標題：日船被拘，內容是：「倫敦來電，天津傳來消息，自中日開戰以來，中國兵船在洋面巡邏時，與日本商船相遇，即行截阻押回大沽海口，按照萬國公法法辦被獲敵船。」

第二條簡訊：「倫敦來電：天津傳來消息，以後所有引航員不准帶日本船隻進入港口。」

第三條新聞：「倫敦來電，上海傳來消息，有俄國官員最近在上海窺視中日兩國之動靜，論及中日失和一事，說：『中日交戰臨國必受其害，有礙俄國商務，俄國不會坐視。』」

三條新聞反應出中日開戰後，清朝對敵國採取了反制行動，中日戰事對國際關係也產生重大影響。

報紙還提及俄國覬覦高麗海港，是因為俄國沿太平洋口岸冬季被冰雪封凍，船隻不能出入，欲求出海不凍港，故垂涎高麗的元山港。而美國政府計畫添派兵船前往高麗，以資保護美國利益。

這張報紙不僅報導了中日開戰後的狀況，而且還提及俄國、美國，當時俄美兩國對中日開戰保持「中立」，同時也看到所謂「中立國」大英帝國的影子。

從報紙右上角告示可知報紙每天都會刻印出版，已是第八期。這樣推算《紐約中日戰報》是甲午戰爭開戰第三天創刊的。讚嘆遠在大洋彼岸的華人報人在甲午戰爭開戰後，在錯綜複雜的國際形勢下，及時傳遞母國信息，喚醒華人了解國情。那字裡行間不只是新聞報導，更是對母國的聲援與支持。

值得注意的是，在報紙的正中央有一幅「高麗王宮殿正門」的素描畫。該宮殿始建於高麗王朝時期（西元918年—1392年），位於朝鮮開城市松岳山南麓。朝鮮戰爭期間（1950年—1953年）遭美軍炸毀，宮殿已成殘埃，如今只剩遺址。

現今很難從視頻網路和歷史資料裡找到高麗王宮殿的真實圖片，即使有，也是示意圖和模型。還有擺放在宮殿外尊貴威嚴的石獅也不復存在了，只留下滿地碎屑。「高麗王宮殿正門」畫面讓我們對高麗王宮殿的建築風格有一定的了解。

在《紐約中日戰報》有三處採用了「高麗」為國名，而不是「朝鮮」。高麗是918年至1392年間存在於朝鮮半島的王氏高麗王朝的名稱。在1894年，清政府在官方層面稱呼該國為‌朝鮮‌（或‌朝鮮國‌），而非「高麗」。但是在中國民間甚至部分官員因習慣仍稱其為「高麗」，有些刊物也沿用「高麗」這一舊稱。 如中國近代報刊出版家、政論家汪康年（1860年—1911年）政論文章《論高麗告中國》‌，比較明確把「高麗」視為國家的名稱。

1894年中日甲午戰爭期間，有紐約英文媒體對戰爭進行了追蹤報導，其中最重要的兩件事是‌《紐約世界報》（New York World）隨軍記者克里曼（James Creelman）揭露日軍在旅順大屠殺，以及《紐約時報》（The New York Times）對戰爭進程、清政府腐敗和日軍暴行的持續報導‌。這兩家報紙構成了當時紐約乃至全美了解這場戰爭的主要窗口。在紐約懂英文的華人也許透過英文報紙了解到更廣泛，更詳實的消息。

從一張有年代感的老報紙裡，可以窺見甲午戰爭給中國帶來沉重災難和民族危機。甲午戰爭深刻改變了東亞格局，戰敗讓歐美列強獲得瓜分中國利益的機會。雖然132年前發生過中日戰爭和東亞危機，但是當下的東亞地域國與國之間因利益衝突而矛盾加劇，互有敵視，這種國際關係面臨潛在的戰爭風險。美國、中國、俄國、日本、朝鮮半島各國之間應保持和平對話，減少摩擦，防止發生武力衝突，避免戰爭再起。

19世紀90年代，位於曼哈頓包厘街（Bowery）附近的唐人街已有超過三千華人。這些華人從事不同職業，但勞工占多數。報紙的主筆容揆，編輯容桂、刊印韓蓮應該是其中的文化人，或是有做過出版物的經歷，他們創辦華文報紙，不只是為謀生，更是心有所愛，為同胞提供精神食糧，傳遞母國信息，了解家鄉事，以解鄉愁。

讓我感觸的是，刊印報紙時間採用了清朝年號，可見身在異國的文化人仍懷故國情，堅持使用光緒年號為出刊日期，沿用這種方式除了讓身在異國的華人讀者，能夠清楚知道已習慣的年號時間，還有對清朝的尊重。

根據報紙提示，知道它是刻印報紙，而不是鉛字印刷。「刻印報紙」是手工刻版、油印的小報，估計印刷和發行量不會太多。

這份報紙還顯示「每張收價銀三仙」，報紙售價3美分（3 Cents）。我了解了一下，19世紀末在紐約的華人勞工一天工資約為1美元‌，也就是說買一份華文報紙要花費百分之三的收入。是高是低，因人而異，喜歡讀報的人會捨得。

值得一提的是這份報紙主要新聞是透過異國或異地「來電」獲得的。「來電」是電話？是電報？還是電傳？我查證了一下，1894年報業接收的「來電」應是‌接收有線電報‌（Wired Telegraph），按字計費，由電碼本譯成漢字，再進行文字編輯後刊印。‌在1894年‌還不存在「國際電話」‌，因為當時跨國電話通信技術在商業上尚未實現，甚至可以說不存在。「來電」 不是接受無線電報（Wireless Telegraphy），也不是電傳（Telex），因為那時無線電報和電傳還沒出現。

那個時期報紙最快捷獲取國內外消息主要依賴有線電報，在大洋彼岸紐約華文報紙的國際新聞就是接收越洋來電，讓華人讀者了解到母國和世界上發生的事件。甲午海戰牽動著在海外中國人的心，戰爭成敗影響到中國和每一個中國人的命運。

一張跨越世紀的報紙如同歷史的教科書，它被保存下來。這個珍貴的歷史文物靜靜地被收藏在博物館裡被後人閱覽。從靜止無聲的油墨印字裡，彷彿可以遙看甲午風雲，聽見艦船炮聲，嗅到硝煙氣味。甲午戰爭是中國人不會忘記的一段歷史記憶，它不僅是一場軍事失敗，更是一次深刻的民族覺醒，也是對自身政體實力和東亞地緣政治格局與世界政治格局認知的開始。‌‌我懷著崇敬的心情，拍照下這張132年前的華文報紙，獻給新一代的紐約華人。（寄自紐約）