AI摘要 文章摘要整理： 作者藉由同業夫妻的對談，描寫急診室醫師在血腥與荒謬病例中保持冷靜，最後卻坦言最怕看到孩子受傷，揭示醫者外冷內柔的一面。

最近遇到幾對夫妻朋友，都是從事同樣工作。

一對是小學校長和三年級老師。吃飯時聊起，的確下班後回家，夫妻多少會討論學校發生的事。有時是學生的問題，有時只是趣事，校長丈夫被頑皮的小孩子咬了，說起來一臉無奈，當老師的妻子卻在旁邊偷偷地笑著。

我很喜歡這種跟自己工作完全不同的人聊天，好像從別人的職業窺見到另一個天地，感覺世界很寬，天空很高。

另一對夫妻在影視圈工作，先生幫電影製作預告片，太太是戲劇老師，兩個小孩也正在往這個圈子培養發展。住在南加州 ，這種家庭應該不算罕見，我卻很少真正見到。一聽是百分百的好萊塢 ，立刻興致勃勃問了他們一堆問題，發現現實和想像也是差滿多的。沒有天天走紅毯，也沒有三不五時和大明星擦肩而過。大多數的時間，拍預告片的先生都在為籌款傷腦筋。才發現，好萊塢再光鮮亮麗，關起門來也是柴米油鹽，煩惱和平常人沒兩樣。

話題很快繞到我們頭上，當醫師的夫妻，回家聊天應該很有趣吧！拍電影預告片的男人說著，搞不好已經開始在腦子裡找題材。仔細想想，的確如此。除了孩子和日常瑣事，大部分的話題都圍繞著工作打轉。有些談醫學，有些是醫院裡的人際問題，碰到難題也能幫彼此提出一些方案。當然有些時候只是發牢騷，夫妻多年培養出一種默契，知道什麼時候該出主意，什麼時候該閉嘴。有時並不需要答案，只需要有人聽。

「最近很夯的『The Pitt』，真的跟急診室一樣嗎？」

聽到電視節目，大家的眼睛都一亮。看了幾集醫療影片後，大家都成了半個醫學專家，七嘴八舌討論起內容。

從小到大，醫學影集總是讓人對醫師這個職業產生許多遐想，或許有人因此走上醫學這條路也說不定。當年的「ER」捧紅了許多大明星，「The Pitt」的男主角正是當年的菜鳥醫生，如今再穿上白袍，已是滿臉滄桑。

劇中男主角騎摩托車上班，在急診室不吃不喝，連廁所都沒空上。這一點，身為急診室醫師的先生倒是很認同。至於其他灑狗血的劇情，或許一輩子才會遇到一、兩次，竟然就在一天的值班裡全部出籠。雖然是虛構，但也太誇張了。

「你們急診室醫生，一定看過很多奇奇怪怪的玩意？」

大家都湊了過來。

病人耳朵裡有窸窸窣窣的聲音，以為是幻覺。用油一灌，竟灌出一隻蟑螂，還張牙舞爪。

「還有呢？」當然少不了各式各樣的「情趣用品」。X光一照，令人匪夷所思。至於怎麼取出來，更像是偵探辦案，得絞盡腦汁。

「那種血淋淋的場面，你不會作嘔？」他想了想。工人被機器鋸斷手、幫派槍擊、嚴重車禍、自殘，甚至有人把中槍的兄弟直接丟在急診室前，一踩油門揚長而去。他們有個名詞，叫做homeboy drop-off。

這種聽在我們耳裡驚心動魄，他說起來卻很平靜。

「工作的時候就是救人，沒有時間想那麼多。」

大家嘖嘖稱奇，果然不是所有人都能當急診室醫師。面對那麼多鮮血、生死，還能冷靜處理，簡直是鐵石心腸。

「所以，不管看到多慘的場面，你都無動於衷？」

他頓了一下。

「值班時，我們最怕的，就是有小孩子出事。」

整個房間的空氣都凝固了。

「若是孩子，」他說，「我真的沒有辦法。」

我們都沉默了。