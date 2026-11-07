穿梭在冰山之間。

AI摘要 文章摘要整理： 作者在格陵蘭航行，見證冰山、峽灣與冰川崩裂之景，也寫下暖化下因紐特人生活被改變，以及這片白色大島上仍有人守著家園。

我們的快艇 加速，在格陵蘭 南部的那薩克（ Narsaq）港口的外海，穿梭在大大小小、形狀各異的冰山之間。這些冰川 斷裂後掉入海裡，姿態各異，巨大光滑的冰塊如一尾浮出水面的鯨，翻轉後露出的老冰，在陽光下如藍寶石；另一些被海水與風侵蝕出拱門形狀，或切割出紋路，彷若一把漂流在海上的豎琴。

除了不停拍照，我們幾乎沒有說話，面對這些沉睡了數萬年才來到海上的冰，心，自然安靜下來。

掌舵快艇的船長是格陵蘭的因紐特人（Inuit），這個世代生活在北極圈周邊的原住民族，分布於格陵蘭、加拿大北部與阿拉斯加等地。他臉龐被海風曬得黝黑，笑起來仍帶靦腆：「你們非常幸運，前幾天氣候惡劣，浮冰堵住航道，船根本進不來。不是所有人都能這麼近看到冰山。」

船慢了下來，繞著一塊晶瑩剔透的浮冰緩緩轉圈。我們在海上漂浮，如同朝聖者，向幾萬年的冰山靠近，直到船再度靠近時，我俯下身，伸手觸到了冰。

有人到非洲草原追尋野生動物，稱為狩獵之旅（safari）。而我們漂浮在冰洋之上，追尋一座又一座的冰山，這也是另一種冰山之旅iceberg safari 。我問船長，這些冰山是不是一年比一年少了？

「你們現在看到的，只是南格陵蘭的一部分。往北大約一千公里，我的家鄉伊盧利薩特（Ilulissat），那邊變化更明顯。」

伊盧利薩特位在北極圈內，因紐特語中意為「冰山之都」。過去一個多世紀以來，冰川不斷後退。

「我祖父輩那時可以趕著狗拉雪橇沿海灣走，」提起狗，他笑道，「漁村人口三千，狗有兩千，沒有狗，我們出入很困難。」

被風雕刻的冰山，經常成了動物暫時休息的地方。

「冰川融化，捕魚季拉長了，世代依賴海冰而行的狗拉雪橇卻失去了可以奔跑的季節。有些地方，冰對船來說太厚，對狗拉雪橇來說卻又太薄，許多路線都不安全。」

有時，他們甚至要等一個月，靠經過的大型客船把海冰壓開一道航路，小船才能重新進出。 冰川消失並不只是地圖上一條不斷後退的線，對生活在極地的因紐特人來說，捕魚、交通、探親，甚至一整個延續了幾百年的生活方式都隨之改變。

此時，遠方天邊傳來兩聲如雷貫耳的巨響，我看向天空，晴空萬里。船長望向遠方，「那是冰川（glacier）崩裂的聲音。別擔心，每天都有，距離我們很遠。」

根據美國太空總署（NASA）的衛星監測，格陵蘭冰蓋平均每年淨損失約2640億噸冰；若全部融化成水，約相當於1.7個太浩湖（Lake Tahoe）。 就在我們離開格陵蘭兩天之際，喜馬拉雅山傳來冰川崩塌造成洪災，短短幾天造成嚴重傷亡。

而在格陵蘭，我聽到冰川崩裂，冰山漂流、消融，也看到冰川不斷後退，和冰川退去後裸露出的花崗岩。誰能想到，在這片冰天雪地之下，岩石間竟會生出苔蘚和細小的綠意；短暫的夏季裡，山坡甚至可以牧羊。冰雪與生命如此靠近地並存，幾乎像一場奇蹟。我忽然想起兩千年前「蘇武牧羊」的景象，冰天雪地，並不代表寸草不生。

峽灣裡唯一的聚落，不到百人住在花崗岩之下。

郵輪停在格陵蘭南部的重鎮卡科爾托克（Qaqortoq）的外海上，港口無法容納大型郵輪，我們便搭乘接駁船上岸，沿著山坡散落的彩色房子，有備而來的人都頭戴網套，而我也戴上防曬面罩，防止飛蟲的騷擾。我以為到了極地，最不必擔心的就是蚊蟲，沒想到格陵蘭短暫的夏季，融雪在苔原上留下無數潛水窪，成了蚊蟲的理想繁殖地。

格陵蘭的自然景觀常被形容為如明信片般壯麗，但真正走進才發現極地生活並不浪漫。這個世界上最大的島，是從北美大陸剝離出的，在地圖上是一大片白色，八成的土地被冰雪覆蓋，面積有60個台灣大，卻只有五萬人生活其中。

格陵蘭大部分聚落的居民只有一千到三千人，離開碼頭幾條街，房屋便稀疏下來，走著走著，道路就斷了。聚落之間沒有公路相連，有車也開不出村子，往來只能搭船或小飛機，還要看天氣決定能不能出發。

海邊到處散著漁網，稍不留神就被纏住；沙灘上一隻海豹在漁網裡，老漁夫說那是他弟弟昨天捕獲的。港灣邊一排排木造儲藏間，散著各家的漁具。走進聚落，木屋前掛著漁網，桌上攤著剛切開的海豹肉，鮮紅的肉攤在沒有冷藏的桌上。海，在這裡不只是風景，而是生存。

郵輪在碼頭設有帳篷接待站，免費提供熱巧克力，當地小孩子走近，喝上一杯。後來我們又遇見一群孩童站在路邊，手裡拿著海報，為前往丹麥的旅行籌措旅費。格陵蘭雖已高度自治，經濟上仍依賴丹麥援助，兩地之間的牽連，遠比政治制度更複雜。

想去丹麥旅行，因紐特（Inuit）孩童在路邊募款。

丹麥早年在此開發貿易站，設立教堂。1950年後，丹麥開始投入大量經費推動格陵蘭現代化，新建住宅、學校、醫院等基礎設施。然而，自然條件嚴苛，許多生活物資至今仍需仰賴進口。

也正因如此，格陵蘭與丹麥之間的關係一直十分複雜。多數格陵蘭居民並不希望成為美國的一部分，多年以來也想脫離丹麥，但仍缺乏經濟與政治條件。似乎格陵蘭知道他們不想要什麼，卻還沒有找到自己的方向。

離開格陵蘭後，我從冰島搭機3小時到哥本哈根，才真正感受到一種反差。過去，丹麥人對這座在北極航道上遙遠的土地並未那麼關注。直到川普總統公開表示希望取得格陵蘭之後，格陵蘭才突然成為丹麥社會關注的焦點。

最後一天，我們穿越格陵蘭南部克里斯汀峽灣時，遇到了一艘北極探險船。這是十天海上航行中，我們唯一遇到的同伴，在如此遼闊的荒野裡，兩艘船遙遙相望，竟讓人有一種他鄉遇故知的親切。

曲折如迷宮的峽灣中，岩石之間忽然出現了紅藍相間的房屋。那是不到百人的小聚阿皮拉托克（Aappilattoq），源自二十世紀初丹麥人因漁業而形成，至今仍有人居住，保留捕魚和狩獵的生活傳統。聚落沒有道路，船是他們與外界聯繫的主要方式。

我站在甲板上，看著那幾棟房子慢慢消失在峽灣深處。我們千里迢迢來到這裡，是為了尋找冰川、冰山、峽灣和世界盡頭的風景；然而真正讓我久久不能忘記的，卻是在這樣遼闊而嚴酷的土地上，仍然有人選擇留下來生活。

這個地圖上的白色大島，對我們而言，是世界盡頭，對他們，這裡是家。（寄自加州）