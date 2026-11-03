金碧輝煌背後的黑暗面

法國南部的阿爾比主教堂，外觀與一般歐洲教堂大異其趣，猶如城堡要塞。

AI摘要 文章摘要整理： 阿爾比主教堂以樸拙外觀包裹華麗內裝，背後卻牽連13世紀阿爾比十字軍對卡特里派的血腥鎮壓與權力掠奪。

我們到法國南部旅遊，一路上，看遍了十三、四世紀的中古小鎮，蜿蜒的曲巷窄弄、古樸的青石地磚、狹窄的木骨磚牆，整個村鎮顯得如此幽靜祥和，而鎮內最矚目耀眼的建築必定是教堂，不論是羅曼尼克（Romanesque）式，或歌德（Gothic）式，都是雕琢華麗繁複，彩窗鮮豔生動，加上高聳壯觀的鐘樓，極為引人注目。走訪幾處後，我漸覺得每個城鎮都大同小異，眼睛已到了藝術疲勞的程度，開始對法國的教堂失去了參觀興趣。

然後，到了阿爾比（Albi）市，第一眼看到這座阿爾比主教堂（Albi Cathedral）時，發現它竟與我以往見過的所有歐洲教堂都不一樣，驚訝萬分。當然，比我們旅遊第一天在巴黎看到的聖母院（Nortre-Dame de Paris）教堂，更是大異其趣，不禁嘖嘖稱奇。

阿爾比市位於法國南邊的奧克西塔尼（Occitanie）區，臨塔恩（Tarn）河，是該區人口最多的大城。由於當地河岸盛產紅色泥土，整座城都用紅磚作為建築材料，因此被稱為「紅色之城」，主教堂自然也是用紅磚砌成的。

阿爾比主教堂外牆沒有像巴黎聖母院 那般裝飾著繁複的石雕，也沒有鏤空精細的雕刻，只有高聳、厚實、平整、極簡單的巨大幾何體建築，四周是緊密排列的半圓形防禦塔圍牆，窗戶狹窄而長，整座教堂像一座堅固的軍事要塞。我當時還在心中暗嘆，南方人畢竟比北方巴黎人拙樸，巴黎聖母院的外表多麼輕盈空靈，此地的主教堂卻是如此粗壯厚重，兩者真是天差地遠。巴黎聖母院的建造年代比阿爾比主教堂早了約120年，但兩者都蓋了近200年才完工。

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沒想到，一踏入教堂，我頓時被教堂內部的裝潢，驚得瞠目結舌，猶如劉姥姥逛大觀園般四處張望，難以置信一座粗壯外表的建築物內部，竟有如此奢華精緻的裝飾，縱使巴黎聖母院也難望項背。

教堂牆面布滿了藍色主調的幾何或植物圖案壁畫，從牆底一直覆蓋到天花板，沒有一寸留白，感覺異常威嚴穩重；天花板歌德式肋骨穹頂也滿是精緻的圖案和聖經人物畫像，肋骨則裝飾著金箔，顯得無比高貴典雅。整座教堂金碧輝煌，奢華無度，比皇宮大殿還讓人驚嘆。導遊解釋，這些都是義大利文藝復興時期畫家們的作品，可以說，阿爾比主教堂擁有全歐洲最大面積的義大利文藝復興壁畫。更可貴的是，已歷經了五百多年的滄桑，壁畫顏色仍是如寶石般的深邃鮮豔，真是震撼人心。

然後，導遊領我們進入教堂內所謂的「博物館」參觀，該區原本是神職人員專用的祭壇與唱詩班席，用了極為華麗的精雕細琢聖壇屏風（Rood Screen）隔開。以往，一般信徒是禁止入內的，十七至十八世紀時，教宗宣布教堂必需改變作風，讓一般信徒能更直接、更清楚地見到彌撒的進行，因此教堂進行了改造，把祭壇改設在屏風外的中殿管風琴下方，原來的祭壇區就變成了收票參觀的博物館。

阿爾比主教堂內的聖壇屏風，雕刻藝術登峰造極，極盡奢華精緻。

白色石灰岩打造的聖壇屏風，雕刻得極盡奢華精緻，繁複的雕花、鏤空的尖拱，每一根雕柱猶如一棟「微型歌德式教堂」的縮影，而一棟棟微型教堂密密麻麻地排成屏風牆，遠遠望去像是「蕾絲」石雕。每棟微型教堂下方還立有一尊彩色天使小雕像，表情栩栩如生。整座屏風的雕刻藝術，顛峰造極，嘆為觀止。

教堂內更震撼的是，中殿管風琴下方，有一幅十五世紀創作的巨大《最後審判》壁畫，壁畫是當時用來為不識字的中世紀信徒們傳達教義的「視覺聖經」。最上方是飄浮於天空的天使；下一排是身穿白袍的使徒；接著是聖人、神職人員等等；再下方是正在接受審判的眾人，個個神情驚恐，人人赤身裸體，因為不再允許有世俗的華麗衣服或財富來隱瞞真我；最下層則是恐怖的地獄景象，極為殘酷猙獰。

阿爾比主教堂內的巨大《最後審判》壁畫，創作於十五世紀。

導遊解釋，阿爾比主教堂之所以用冷峻樸素的外殼，包裹住全歐洲最華麗、色彩最斑斕的藝術天堂，因為在十三世紀時，法國南方發生了阿爾比十字軍（Albigensian Crusade）戰爭。戰後為了防範異端勢力再起，教會乃蓋此雕堡式的雄偉教堂，向百姓展示天主教會有絕對的權威和防禦能力，而且唯有信我者才能進入教堂內的華麗天堂。

眾所周知，歷史上歐洲屢次發動十字軍東征，與伊斯蘭教血戰，阿爾比市又鄰近西班牙邊界，我起初以為「異端」乃指異教徒。豈知，我們後來去拜訪卡爾卡松（Carcassonne）城堡、米內爾夫（Minerve）山城以及拉斯圖爾 （Lastours）城堡，導遊跟我們講述發生在以上這些地區的阿爾比十字軍戰爭，我才知道這金碧輝煌的教堂其實有著極黑暗的歷史。

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旅遊回來後，在好奇心驅使下，我再度上網詳查資料，才瞭解這是天主教會歷史上第一次「對內」針對基督教徒的十字軍征戰，極為悲慘壯烈，駭人聽聞。

原來，羅馬天主教會在十二世紀時，權傾一時，同時腐敗也伴隨而來，許多高階神職人員貪圖享樂、買賣聖職，並向平民徵收重稅，讓基層民眾大為反感。此時，法國南方應時興起了卡特里派（Cathars），該派修士們生活清苦，嚴守禁慾，親民傳教，他們的聖潔形象贏得了民眾的信服，卡特里派因此在南法迅速傳開，甚至南法貴族們都熱烈衷誠支持。到了十二世紀末，卡特里派在南法已建立起了自己的教會組織、教區與主教，尤其在阿爾比，其影響力遠遠超過了天主教的教會。

羅馬教宗頓時感到空前的威脅，於是在1209年發起歷史上極具爭議性的阿爾比十字軍（Albigensian Crusade）戰爭， 征討卡特里派。戰爭持續了20年，經歷了極為慘烈的軍事屠殺，而所謂的「異教徒」，其實是同樣信奉耶穌的自己人，等於是自己人打自己人的內戰鬥爭。

戰爭主要發生在阿爾比周邊的城市，譬如十字軍最先血洗貝茲耶（Béziers）城。據傳，十字軍攻破城池後，將領向教宗使節請示：「如何分辨天主教徒與異端？」使節回答一句令後世震驚的命令：「全殺光，因為天主自會辨識誰是屬於祂的人。」 於是，城內不分天主教或卡特里派，兩萬人全遭屠殺。

貝茲耶屠城慘劇發生後，一群倖存者逃往米內爾夫（Minerve）山城，躲在山谷中的天然洞穴，卻在1210年面臨了同樣悲劇性的圍城。城主在缺水缺糧下，被迫開城投降。十字軍給了城內卡特里信徒兩個選擇：皈依天主教，或面對火刑，結果140多位卡特里派信徒拒絕放棄信仰，最終集體跳入火刑堆中，活活被燒死。我們造訪米內爾夫城時，就看到該城立了一塊紀念碑，悼念當年遭火刑慘死的卡特里教徒。

隨後，十字軍攻打卡爾卡松（Carcassonne）城堡，堡主為了保全城內百姓的性命，選擇開城投降，自己卻被囚禁在城堡的塔樓中，悲慘死去。卡爾卡松城堡是歐洲保存最完整、規模最大的中世紀防禦城堡，城內有無數尖頂塔樓和雙層城牆系統，堅固無比。這座彷彿童話故事般的美麗城堡，原來藏著極悲慘的歷史。

法國卡爾卡松城堡有著無數尖頂塔樓和雙層城牆系統，彷彿童話故事，卻有著悲慘歷史。

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這場十字軍戰爭名義上是「維護信仰」，實際上很快演變成了一場北法貴族對富有南法領地的無情掠奪，北方騎士們只要參戰，不僅能獲得宗教上的免罪，還能合法侵占南法貴族的土地。北方法國王室與貴族們更藉此機會，強奪當時幾乎處於半獨立狀態的南法領主們的領土，併入到法國王室的版圖。

阿爾比十字軍戰爭後，天主教會在阿爾比市蓋了這座外觀如軍事要塞、內部卻強烈反差的奢華教堂，向平民百姓宣揚其權威，同時也用教堂內巨大殘酷猙獰的《最後審判》壁畫，警示百姓不信天主教的後果，令不識字的教徒們看了不寒而慄。

南方的卡特里派在戰後雖被剷除滅盡，但信徒渴望教會改革的初衷並沒有熄滅。三個世紀後的十六世紀中葉，法國再度爆發宗教戰爭，這次是保守派的天主教對上改革派的胡格諾（Huguenots）派，許多胡格諾派教徒最後選擇出走法國，讓法國在經濟上和工業上受到極大的創傷。

瞭解事件本末後，我突然領悟歐洲著名的詩句：「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋」的實際意義。法國信徒為了追求信仰自由，寧可拋頭顱、灑熱血，用生命去抗爭，讓人敬佩。而法國宗教衝突留下來的血腥歷史，也讓社會滋養了「不盲目崇拜，追求理性」的啟蒙思想，同時解釋了為何法國後來會發生驚天動地的民主大革命，暴烈地推翻舊體制，建立民主自由制度，真是其來有自。（寄自加州）