AI，只是新時代的快速智慧書僮

AI摘要 文章摘要整理： 文章主張AI不是文學敵人，而是把古今書僮與幕後助手的功能數位化；它能查資料、整理文字、提升效率，但真正的判斷、取捨與寫作火候仍屬於作者。

AI是文學的敵人嗎？我想的是書僮還活著。

與其說AI橫空出世，不如說它只是把古人書僮磨墨、翻韻書、查典故，校書者整理文卷與校勘錯字，捉刀人代筆等工作，裝進了一部電腦。自古寫字的人就不孤單，AI延續的，正是人類長久以來的助手文化。

歷史記住了李白、杜甫、白居易、李清照等名家，卻很少記住那些默默幫忙的人。乾隆一生留下四萬多首詩，如此龐大的文字數量，後來能夠抄錄、整理、編纂成冊，背後自然少不了宮廷文臣、翰林學士等人。後人記住的是乾隆的名字，而非那些埋頭整理文字的人。

「幕後助手」古今中外皆然。

在西方文學上，艾略特的《荒原》就曾得到友人龐德 （E.Pound）大量的刪削與修改建議，使原稿更加凝鍊；歌德晚年的許多談話，也因弟子愛克曼（P.Eckemann）長期記錄整理，成為後人熟知的《歌德談話錄》。

古代有三國的「笑林」及清代的「笑林廣記」話集，今有Johnny Carson主持的「今夜秀」，身後也是一群專門寫笑話的撰稿人。他們每天提供大量笑料，真正到了鏡頭前，卻還是要由Carson自己挑選、取捨，再用自己的語氣、表情和節奏說出來。觀眾記住的是主持人，卻少有人知道那笑聲是來自眾多從未露面的寫手；現在邁入AI時代，更是一羣永不嫌累的書僮。

當然AI亦非完美，時而前言不對後語，甚至提供錯誤的古今資料，重組文章更常漏掉關鍵原句；但不可否認，它的速度確實非比尋常。

說到底，寫作者要練得「明辨真偽、去蕪存菁」的功夫；就像跟一群幕僚開會，總免不了有人出了餿主意。而AI自己，也要盡快改掉張冠李戴、自己走失等毛病。一個肯學著管；一個肯學著改，那好日子就近了。

我喜歡把寫作叫「煮字」，查典故、找資料、整理句子，好比準備食材；AI可以替你備料，把食材擺得整齊。但最後這鍋要煮多久及煮成什麼味道，還得由作者自己掌握火候，那才是煮字者多年磨練出的功力。

我們這一代對AI有些不安，也不難理解，從手抄、背誦、苦讀的年代走過來，相信文字需要時間淬鍊。如今AI幾秒鐘便能搜尋資料、整理語句，心裡難免複雜、不安。但不安，不代表反對。

古有書僮翻書、查典；今有AI幫忙搜尋、整理。換的是工具，省的是時間；真正腦耕、提筆的，始終還是人。（寄自加州）