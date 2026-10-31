（圖／王孟婷）

AI摘要 文章摘要整理： 本文以律師回顧真實案例的方式，描述唐納婚後遭妻子安琪控制、誣陷與騷擾，最終被迫淨身出戶，只為換得安寧與與家人重聚。

2004年的夏天，我剛換了新工作沒多久，有一天，律所進來了一位叫唐納的客人，我也沒多想和他在會議室坐下。我乍看這人怎麼這麼面熟，哦，他不正是安琪的老公唐納嗎？唐納認出我後似乎很緊張的樣子。我連忙說，別慌，加州 法律規定律所裡的工作人員，不能向外面任何人洩露有關客戶的個人信息，我不會告訴任何人，也包括安琪。唐納這才靜了下來，從文件袋裡拿出一張法院給他的禁止令，然後告訴我關於他和安琪之間發生的事情。

唐納說出以下的內容。這個歹毒的安琪太會偽裝自己了，我父母來美國後沒多久，就時時向我提出在這裡過不慣想回中國去。我當然不願意，他們年紀大了，我是他們唯一的孩子，我們在一起可以相互照顧。母親拗不過我，又不敢告訴我，她想要回去的原因，只是含蓄地解釋說年歲大了，幹不動了，她想回老家養老，在你家就是當一個保母也不合格的。母親為了不讓兒子夾在中間為難，就只得默默地承受，不敢告訴兒子太多事情。

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一直到這天唐納的公司停電，他提早回家，正好趕上安琪出門去健身房鍛鍊身體，他就關上小房間的門，在裡面編寫還沒完的程式。後來他突然聽到安琪大聲吆喝他母親，質問她：「這個妳做好了嗎？叫妳做這個做那個，怎麼還沒做完，妳住在我家白吃白喝，就連這點活都幹不好，是廢物還是偷懶？我又不是沒給妳吃飽飯。」

然後安琪又說：「妳在搞什麼？我看妳是故意想把我的衣服洗壞的。」然後安琪又指責說衛生清潔搞得不夠徹底，廚房的爐台粘糊糊沒清理乾淨，廁所的水池的水為什麼沒擦乾。安琪邊罵邊摔東西，接著又說：「不是我說妳，妳家那個豬頭孫子笨死算了，憑什麼功課不會做要來問我兒子，你們這一家豬。」眼看她越罵越起勁，把他們一家從上到下都罵了，而母親一聲都不敢吭，在邊上偷偷抹眼淚。

要不是唐納親耳聽見，連做夢都不敢想像家裡還有這種事，當下他實在忍無可忍，衝出去甩了安琪兩個嘴巴子。這一下可不得了，安琪跳起來，立刻打電話報警說唐納家暴。警察趕來後看到安琪臉上的手印，二話不說就當著唐納父母和他兒子的面，把他帶上手銬關進了大牢。父母被這個事件嚇得連忙買機票回國，因為他們認為兒子家裡發生這些事，都是因為他們到來所引起的，是他們連累了兒子，他們覺得對不起兒子。

唐納在牢裡待了一夜，第二天找朋友把他從牢裡保釋出來，馬上聯繫了幾家律師事務所尋求法律援助。所以今天他來找律師，就是想幫他打這個家暴的案子。

唐納接著說，安琪婚前與婚後完全變了一個人，她和以前所有的朋友都斷絕來往，她從以前的家務全包變成現在的纖手不動，整天罵罵咧咧地嫌棄這裡那裡都不合她意；從以前的順從乖巧變成現在的刁蠻惡毒。而唐納認為自己在家中的地位也一落千丈，家中裡裡外外、上上下下的所有事統統指揮他和他爸媽去做，還挑三揀四地指指點點這個不行那個不好。

唐納又說，強悍的安琪太會算計了，她瞞著我冒充我簽名賣掉我全部的股票，然後用那些錢去做房地產買賣，她轉手販售了幾個破房子，裝修後又賣掉。這樣翻來覆去還真賺了幾棟房子，之後她就更牛逼了，完全不知道自己姓什麼。她開口閉口罵我：「你又算個什麼東西，不就是薪水高點嗎？你要是對我不滿，看我不爽，就給我光著屁股滾蛋！家裡的東西什麼都別想要，都是我賺來的。」

唐納難過地說，安琪太惡毒了，要致於我死地的她，眼看我不太搭理她，所以動不動就跑到我工作單位的一樓大廳坐在地上連哭帶鬧博取同情，無中生有地到處說我的壞話，說我不再愛她，因為我有外遇了。

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聽著唐納的陳述，我走神了，我完全沒有辦法把唐納口中的那個魔鬼野獸和安琪那張文靜端莊的美女連在一起。我問唐納：「安琪是不是受了什麼刺激？還是腦子出了什麼問題？是產後憂鬱症？唐納笑了，他說：「我們的女兒都已經五歲了，怎可能還會有產後憂鬱症？」

接著他唐納說：「倒是我自從這次家暴事件被趕出家門，父母被趕回中國，我心裡受到很大的傷害得了躁鬱症，至今還一直在看心理醫生。」他說我們離婚是遲早的事，將來一定還會來找妳的。唐納沒有把他的家暴案件交給我們做，可能是他看到我疑惑的眼神，不放心我曾是安琪的朋友，也擔心我不會相信他所說的話。

果真，半年後唐納又來找我並告訴我安琪向法院遞交了離婚申請，要帶走他們的女兒，並要唐納每月付她三千元當孩子的撫養費，以及每月三千元給她當終身贍養費。因為唐納曾經對她家暴，安琪大肆叫囂家裡的財產全是她的，要唐納淨身出戶。可是加州有法律，我們不能幫助唐納，因為我曾經是安琪的朋友，多少瞭解他們家的情況，這樣對安琪不公平。

唐納心裡有說不出的懊悔、難過和心酸。他懊悔當初遇見安琪，被她的美色誘惑，輕率地拋棄了自己的妻兒。現在想想和前妻一起的日子雖然平淡，但是十分安穩，前妻真的要比安琪講道理，不會像她這樣野蠻沒教養，如此的無理取鬧。

唐納更難過是自己的過錯，影響了自己年邁的父母。他們不僅沒有享到兒子的福，反而被連累，被趕回中國後，還整天提心吊膽過日子。由於父親過度擔心唐納的處境，心臟病復發一病不起，不久就離開人世。而唐納因為有家暴的犯罪記錄，怕再也入不了美國而沒有回去送老父親的最後一程。

唐納心酸的是自己瞎了眼，娶了這麼一個魔鬼野獸，讓自己的人生過得生不如死，如此悲哀，真是啞巴吃黃連有苦說不清，有家不能歸，投訴無門。來美國奮鬥這麼多年，最後還要像剛來的留學生一樣，出去別人家租個房間住，探望兒子都不方便，自己的女兒更是見不著。

當安琪提出了離婚，並用禁止令又把唐納趕出了家門，正好公司的女同事家裡有出租房，於是唐納便去租了一個房間。誰知道安琪又吵到他的公司，見人就哭訴，鬧得一大堆人圍觀。重複編造謊言說唐納是一個惡魔，是個虐待狂、家暴狂和出軌狂，還把警察報告和法院的禁止令拿出來給大家看。

安琪指控唐納是一個人面獸心的人類垃圾，他拋家棄女到處搞外遇，在公司內部搞女人，現在和他們公司的某某某同居，總之她讓唐納顏面掃地。公司的保安人員要請她離開時，她還報警說唐納違反禁止令，因為禁止令上規定，只要她在任何地方，唐納就要離開她一百尺，所以她在唐納的公司，唐納就要離開。

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說到這裡唐納搖了搖頭，嘆口氣說：「這是老天給我的懲罰，我自作自受。但也真是搞不懂她就是想和我離婚，為什麼非得要把我趕盡殺絕，這對她有什麼好處，她真的是太惡毒了。」唐納懊悔自己一時疏忽，分不清香花和毒草，造成如今不堪收拾的地步。看著唐納離開的背影我思緒萬千。一個貌美如花的安琪和唐納形容的野獸惡婦，怎麼樣也無法一起連結。

再一次遇見唐納是在九年後。那天我們律所正在一家名叫五月花的中國餐廳用餐，坐在邊上的那桌正是唐納。我過去和他聊了幾句，他告訴我，他和安琪離婚了，為了息事寧人，不再受到安琪的騷擾，他選擇淨身出戶，換來了一年三天探視女兒的權利和安靜的生活。現在他又回到了他前妻身邊，和他的兒子一起過著簡單安逸的生活。說完便向我介紹他邊上的妻子和兒子。

「我用一生所有的財產來換取離開野獸般女人的折磨，生活終於又恢復了以前的平靜模式，但是至今在深夜裡，我還是會常常被噩夢驚醒。這段惡緣真是揮不去，忘不了啊！」那天晚上，唐納的這句話反復在我腦海裡回想。

社會上有種人處處想占別人便宜，他們心胸狹窄、心口不一、恃強凌弱，如果一旦遇上這類人，一定要保護自己，當機立斷及時止損遠離他們。（下）

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。

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