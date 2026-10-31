美術館為孩童提供的精美畫夾，內附筆紙與創作提點。（圖／作者周柳靜芝提供）

AI摘要 文章摘要整理： 作者以美術館發放畫夾為引，描寫大人小孩共同創作、彼此靠近，並反思在戒備的社會裡，仍需透過溫和方式重新理解陌生人的善意。

日前去美術館，進門處的招待桌上放了幾疊「畫夾」──類似文件夾，封夾裡面擱了兩隻彩色筆、三張印刷精美的畫紙，每張提供一個創作點子，上面寫著：一：在紙上畫出三樣最喜歡的館藏品，或者你期望品賞的展品；二：仿畫美術館陳列的雕塑或畫作中狗的樣態；三：印有五種陶瓷器形，形線裡留白，可自行創作填進器物上的線條圖案，或依樣畫葫蘆現成展品上的圖形）。

畫夾裡四起的紙筆供應使我想起「文房四寶」的筆墨紙硯。美術館的貼心供應本來是給小孩使用，可許多大人，包括我在内，都不免也拿一份試試自己的創發力。

觀展行進間，我們這些手持畫夾的好像互相之間拉近了原本陌生的距離。待遇見對同一展品一起賞析並試用畫夾的觀展人，那個距離又更近進。陌生與陌生之間的疆界，竟然因一份小小的畫夾，一種共同對美的索求而模糊了起來。

我們彼此從陌生的隔牆上探頭出來，也不需叫出或記住對方的名字，依然從彼此探索的眼眸中認識對方，我們成了不再陌生的陌生人，心裡一起存收遊逛美術館所觸及的美感。

現代社會經常教導孩童，別和陌生人說話，甚至前陣子我們這兒的社區有壞人假裝問路，搶摘健身走路者身上的首飾；朋友跟我說：「連大人也不能和陌生人說話。」

如果禁止和陌生人說話，那麼怎能知曉「陌生人的善意」？

和陌生人面對面說話似乎是現代社會裡的險招，我們在疑慮中考量對方，越來越縮進自防的硬殼裡。但是在客客氣氣保持安全距離的同時，有時，還是需要一些「客客氣氣的方法」來應變人與人之間的疏離，譬如美術館的畫夾。

寫這篇短文時，剛巧讀到元曲中湯式寫的〈天淨沙〉：閒居雜興──近山近水人家，帶煙帶雨桑麻，當役當差縣衙。一犁兩耙，自耕自種生涯。

不覺興之所起，便不揣淺陋，模寫了自己的一首──色筆色紙畫夾，收藝收藏美館，談你談我天涯。天涯咫尺，共眸共情藝探。

而陌生人之能釋出善意，似乎也就在於共眸共情。 （寄自加州）