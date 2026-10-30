（圖／王孟婷）

AI摘要 文章摘要整理： 安琪從國內一路算計婚姻與出國機會，到了矽谷後再以感情與現實條件改變人生，卻在新家庭中因繼子、公婆與利益衝突而陷入更複雜的矛盾。

1993年，我被老闆晉升為律所主管。此後神奇的兩年是我人生開竅的轉折點，我每天努力工作，從不計較收入，更不羨慕別人的清閒。同事不想做的事，我做；別人做不完的活，我來；大家幹不了的事，我幹。對我來說，這種吃虧就是賺便宜，能夠拿著薪水學習業務知識，體驗社會和生活，從中提高自身能力，我很知足也更珍惜。我十分清楚，一個人的收入是和能力成正比的。在這兩年內，我接觸了各種類型的人，處理過各式各樣離奇的案件。

那時三十剛出頭的我似乎覺得自己一下子成熟了，漸漸地鍛鍊成了一個可以頂天立地不再害怕困難的女強人。在那裡工作的兩年奠定了我一生的理念，且為努力奮鬥實現理想目標打下了堅實的基礎。

四月的矽谷 天空格外晴朗，辦公室內大家都在全神貫注工作。「俐絲」門外傳來朋友安琪的聲音打斷了我的思路。認識安琪是在幾年前，我們同在一個周末集訓班修課，學習如何開辦養老院 並且如何考執照。那時她才來美國不久。也許她覺得在那上百人的課堂裡遇見一個同胞不容易吧！她主動和我身邊的人換了位置。然後，我們在一個月的學習過程中慢慢就變成了朋友。

安琪長得端莊秀麗，雖然個子不高，但身材勻稱，絕對是討男人喜歡的美女。從她的談話中得知她是北方人，畢業於醫學院。大學生活中她看上了學校的學生會主席，名叫葉天民。透過她暗自觀察，瞭解了天民的生活規律，於是她跟著他一起出現在學校籃球場上、圖書館以及食堂，並主動找他聊天。安琪從中知道天民有一個交往多年並已談論婚嫁的女朋友。所以天民對她只談天不談情，這讓安琪心中不爽。

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醫學院畢業後，安琪靠關係被分配去了城裡的大醫院，而天民被分配去了地縣的三流醫院。安琪一看心中暗暗自樂，她的機會終於來了！於是她主動找天民攤牌，提出她可以透過關係把他也調回市內的大醫院工作，但是前提是要他立馬和他現在的女友一刀兩斷，老死不相往來，然後和她結婚。

天民在利益面前妥協，結果安琪和天民結婚了，不久天民也被調回了市裡工作。婚後不久安琪生了一個很可愛的兒子，美滿婚姻幸福的家庭生活讓不少同學和同事們羨慕或嫉妒。

這時，中國颳起了出國風。那些出國才一兩年的同學回來時，都是風光無限大包小包地往家裡搬電器，有的乾脆把父母接去國外旅遊享受，安琪看在眼裡、妒嫉在心裡。她當然不甘落後，不顧家裡的反對，毅然決然地偷偷辦好了出國留學手續。這下子萬事俱備，只欠怎樣甩掉她的家庭包袱了。這個讓她暗戀多年用盡心機從別人手裡奪來的葉先生，以及他們的愛情結晶該怎麼辦？這讓她心裡有些為難。她苦苦思前想後盤算著自己的前途，她感到只有狠下心和天民離婚並咬牙先把三歲的兒子丟給他父親，她才有可能去實現她的美夢。

後來她把心一橫，不顧漫天的流言蜚語，拋棄了一切，隻身一人來到了美國。此刻她的心裡對讀書早已沒有興趣，但是為了維持她的合法身分，每學期還是要必修十二個學分。隨著急功近利的潮流起伏，她只有一個心眼，就是一心一意想發大財，賺大錢，當個有錢人。

到了美國科學園區矽谷後，她發現這裡的生活並沒有像在中國傳說中的那麼容易，沒有伸手可撿的遍地黃金。自己的專業是學醫的，在美國不被承認，自己的英文也不夠好，要想在美國行醫比登天還難。現實是在灣區最吃香的還是電腦軟體工程，如果自己再轉行學電腦，路途太遙遠，她也下不了這個決心吃不了這個苦。左思右想，覺得只有找個老公嫁了，才是自己在美國一步到位的捷徑。於是她每周末去教會，到處託人張羅著給自己找個金龜婿，可是見了幾十個男人，不是談不攏就是年記太大，或是長得太寒磣，達不到她的標準。兩年過去了，還是找不到一個稱心如意的男人。

這天，在一個陝西同鄉會晚宴上，她偶遇了她哥哥的大學同學唐納。他現在是矽谷的新貴族，在一個大公司當電腦軟體設計工程師。唐納瘦高個子，雖然長相談不上英俊，但是文質彬彬戴副眼鏡，典型的知識分子氣質。安琪眼前一亮，覺得機會來了。她知道在中國時唐納就喜歡她，可是那時安琪心裡只有她的葉大帥哥，哪裡會把唐納放在眼裡？

可是今天在他鄉遇見他，尤其他的各項條件都十分符合安琪的要求，唐納有房有車年薪超過六位數。她激動得不知如何是好，她一面感謝老天有眼，一面為自己將要到來的幸福感到興奮，於是安琪向唐納發起了猛烈的進攻。她撒嬌裝癡一個勁地往唐納身上靠，使出渾身解數去俘虜唐納的心。唐納被她的熱情火焰燃燒得暈頭轉向，他開始後悔自己已經成家，不該和他並不那麼愛的同學國英結婚並育有一個五歲的兒子。

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聽到唐納已經結婚成家的消息，安琪心裡不免有點不適。但是她相信唐納是屬於自己的，並對這個自己的目標暗自下定決心，哪怕是不擇手段也決不放手，於是一場精心策畫的陰謀開始了。安琪天天給唐納寫情書郵件，常常把自己打扮得漂漂亮亮去他公司附近，約他出來，請他吃飯。以前從不化妝、素面朝天的安琪，開始塗脂抹粉噴香水了。這樣一來二去持續了一段時間，立場不夠堅定的唐納果真被美女安琪俘虜了。他咬了咬牙和國英離了婚，然後和安琪在一起。

安琪收拾了行李，從自己和別人合租的簡陋公寓搬進了唐納的家，這是一個四房兩浴的獨立別墅，有前院後院，有大廚房大浴室。這是安琪這輩子都沒見過的大房子，她默默環視房子的四周，激動的心情久久不能平靜。看得出來安琪非常珍惜這份得來不易的婚姻，她覺得她在世界高科技中心擁有了自己的家產，她一躍而上成為世界上的新貴族家屬。於是她想方設法來討唐納的歡心，每天下了班回家後，她大包大攬家裡的所有家務事，連個碗都不讓唐納洗。

安琪為了鞏固她在這個家庭的地位，甚至不顧自己已四十歲高齡，暗自決定再為唐納生一個他們愛情的結晶。唐納前一段婚姻裡有一個五歲的兒子阪季蒙，他們離婚時和前妻協議兩人擁有兒子一人一半的監護權，所以阪季蒙每隔一周就會過來和他們一起住一周，當阪季蒙過來住時安琪對他也是百依百順的。在學醫出身的安琪努力下，她真的懷孕了。

婚後，愛情的甜蜜慢慢地回落到現實生活中，柴米油鹽醬醋茶是他們天天要面對的事情，新鮮事經過一段時間沉澱就不再新鮮了，大房子住久了也不再覺得寬敞。對比眼前的文明物質生活，讓安琪想到自己的親生兒子帥帥還在中國大陸受苦，於是她向唐納提出對後代要一視同仁，她想把兒子接過來一起生活，唐納同意了。

記得她兒子從中國來到這個家的那一天，安琪還約我去她家看她兒子帥帥。帥帥看上去乖乖的比較內向，五官長相和安琪十分相像。接著安琪的肚子越來越大，唐納看妻子身子重，不忍心她每天下了班還要忙裡忙外的，就把自己在中國大陸的父母申請過來幫他們做些家務，也照顧兩個孩子阪季蒙和帥帥，順便也可以伺候安琪做月子。

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公婆來後不久，就聽到安琪對她的婆婆很有意見，她總覺得婆婆對她的兒子帥帥不好，她說兩個孩子同時放學回家，婆婆立刻給阪季蒙一根大雞腿，完全不理會帥帥。當帥帥來找她說他也想吃雞腿，嬭嬭沒給他吃，安琪過去和婆婆爭了起來，並說：「這是我的家，妳憑什麼不給我兒子吃？」結果婆婆才拿了一根最小的雞腿給帥帥。

且不說婆婆對兩個孩子不能做到一碗水端平，婆婆還逼著帥帥教她的孫子阪季蒙學數學。當帥帥說等自己功課做完後再教，婆婆說不行，還拿著棍子嚇唬帥帥，非得把阪季蒙的功課教會了才能去做自己的功課。聽著那些破事，我覺得安琪挺可憐的，寄人籬下還得看別人臉色，還真有點為安琪打抱不平。

安琪今天來找我，我知道她不免又要發一大堆亂七八糟的牢騷來埋怨她婆婆的不是。自從她婆婆公公來他們家後挑撥離間，她老公對她也沒以前那麼好了，常常為了一點小事站在他母親那邊而和她吵架。她委屈地告訴我說，她婆婆喜歡唐納的前妻，他們偷偷瞞著她帶著阪季蒙一起出去旅遊，回來後還故意大聲說兒子的前妻如何如何好，懂道理，通人情。這一家人合著欺負他們母子倆。

聽了她好一通的抱怨後，我也沒什麼好說，只得安慰她想開點。臨走時，她向我要我以前懷孕時穿過的孕婦裝。我說真不巧，我的一個同事剛剛懷孕，我已經答應把我的孕婦裝送給她穿了。安琪聽了轉身就去找我的同事，對她說讓她先用三個月，三個月她穿完後再拿回來給我的同事穿。同事不好意思地對她說：「沒事，妳先用吧！」安琪抱著一大箱衣服走了。

幾個月後我打電話問她「孩子生了嗎？」她說她生了一個丫頭，我說：「丫頭多好，你們現在兒女雙全，多幸福啊！」聊著聊著，我問她什麼時候把孕婦裝整理一下，該給我同事穿了。她停了片刻說：「有的我還在穿呢，另外的早就拿去賣給舊衣店了。」什麼？賣了？我聽了她的話啞口無言，也就沒有什麼話好說了。自從這次打電話後，也許她生了孩子後特別忙，大家都忙著養家糊口也沒多想。時間一長我們也就漸漸疏遠了。（上）

美女變野獸(下)