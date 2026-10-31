AI摘要 文章摘要整理： 作者描寫返家途中買白糖粿、回到家中與母親姊姊共享甜粿的細節，藉由食物與家常聲響，寫出在悲傷中被溫柔安慰的記憶。

出了隧道，海風迎面而來，眼前也開闊了。屏鵝公路路燈疏落，車燈切開沉沉暮色，細小飛蟲撲入光束，轉瞬又被晚風吹散。車城的招牌次第顯現，喚起滿身疲憊的肉身，加油站 、檳榔攤、早早熄燈的麵店，沿路靜立，層層鋪開歸家的路徑。

再往前，就是家了。

我在心裡描摹屋裡的模樣：客廳依舊堆著未收的紙杯與折疊椅，神明桌旁還有尚未分盡的供品。清晨離家時的藤椅、垂落的外套，應該仍在原處，維持著我們離開時的模樣，安靜等候。

機車駛入巷口，緩緩停駐。姊姊下車，紙袋被擠得微微變形、折起一角，她低頭望了一眼，輕聲說：「還好。」

推門入內，客廳燈光溫柔明亮。母親獨坐餐桌旁，慢慢摺疊塑膠袋，動作安靜從容。見我們歸來，她抬聲輕問：「跑這麼遠做什麼。」

「買這個。」姊姊將紙袋輕放在桌面。

母親拆開袋口看了一眼，淺淺笑了：「都冷了。」

「還是很好吃。」我趕緊補上一句。

冷掉的白糖粿靜置桌間，旁邊是剩餘的發糕、紅龜粿，攤開的塑膠袋口鬆散敞著，和清晨出門前的光景重疊，又悄悄多了幾份親友贈送的乾果雜糧。一日往返，路途遙遠，屋裡的時光卻像靜止一般。

當晚我再也沒翻開課本，散落的單字卡依舊鋪滿床鋪，無心收拾。洗浴過後，夜色沉靜，全屋只剩細碎的人間聲響：客廳裡母親收納塑膠袋的摩挲聲，廚房裡姊姊清洗杯盞的水流聲，嘩啦、沙沙，溫柔撫平一日的奔波與悵惘。

隔日清晨，藤椅仍在，外套依舊垂搭椅背，一切如常。母親在廚房煎甜粿，米香混著暖氣漫滿全屋，她隔著廚房問我們要不要吃？我和姊姊齊聲應好。

她轉小火焰，用筷子輕輕翻動甜粿，緩緩道出日常最溫柔的囑咐：「再不吃，又要放壞了。」

我們安坐桌旁等候，窗外車聲輕掠，廚房米香裊裊。白糖粿已然食盡，空紙袋棄於垃圾桶，袋口殘留細微糖粉，是昨日溫甜的唯一痕跡。

日後若有人問起旗津哪一攤的白糖粿最是好吃，我定然記不清招牌與店名。只會記得，從廟口繞進老街，人潮排隊之處，便是那一口剛好撫慰悲傷的人間甜味。（下）（寄自高雄）

糖分公路(上)