（圖／無疑亭）

AI摘要 文章摘要整理： 本文以兄長口吻回憶弟弟從體弱受欺、逆境奮鬥到海外打拚的半生，呈現親情轉變與一個人不改本色的堅韌。

我們管他叫「多頭兒」。

按北方習俗，家裡男孩再多，也不會被這樣叫的。但不知從哪年起，姊姊就這麼叫他，我也跟著叫，一叫幾十年。

「多頭兒」，多出來的那一個。

他出生在中國大陸的文革浩劫之中，那是最混亂的年頭。父親被造反派追著東躲西藏，母親帶著我們三個孩子，整天擔驚受怕。那樣的日子，怎麼可能有奶水好好餵一個嬰兒。弟弟出生時只有兩千八百克，印象中那張小臉始終是焦黃色，透著一種說不清楚的虛弱。頭頂的那幾塊骨頭，要到三歲才長攏，小時候不懂，長大了才明白那意味著什麼。學齡前，他的發育和個頭明顯不及周圍的孩子，那條起跑線，他一出生就落在了後面。

我和姊姊，其實並不太歡迎他。不是孩子的壞心眼，是那個年代、那個家裡，真的沒有多餘的空間和力氣再迎接一個人。爸爸被折騰，媽媽一個人撐著，我和姊姊已經是負擔，弟弟的到來，讓原本就繃著的一切又添緊了一分。

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有一次爸爸帶弟弟上街，回來買了一瓶濃縮煉乳給他補營養。我和姊姊在旁邊冷嘲熱諷。現在想起來，那瓶煉乳是父親能給的全部了，而我們笑他。

媽媽在家，我們不敢怎樣。但媽媽一上班出門，我和姊姊就欺負他。弟弟那時候太小，不懂好漢不吃眼前虧，反而警告我們：「等媽回來，打你們。」結果當然可知。

那件事，是後來才讓我真正記住的。

大院三百多戶人家，孩子們分成兩派打鬧，是常態。只要不是同一派的，我們真的不護他，他在外面怎樣，我們不管。有一天他進門，哇哇大哭，渾身是土。我皺著眉訓他：「是男子漢，就閉上嘴。」弟弟眼眶掛滿淚，望了我一眼，真的不哭了，一聲不出地站在那兒。

幾分鐘後，爸爸在裡屋喊我進去，屋裡的燈不知為什麼開著，雖然外頭天還亮。爸媽兩人正蹲在地上，給弟弟脫褲腿上藥，那條腿上是一道一道磕傷和劃傷，膝蓋那道傷痕，更是深得可怕。爸爸抬頭看我，聲音壓得很沉：看看你弟弟的腿，傷成什麼樣了。

我站在門口，一句話也說不出來。弟弟坐在小板凳上，低著頭，沒有看我，也沒有告狀的意思，他剛才在外面挨打挨罵成這樣，回到家還要先聽我一句「閉上嘴」。

那是我第一次懂得心疼弟弟。

第一次真正護他，是他上小學一年級之後。他們的副班長比他大半歲，高近半頭，兩人起了口角，動起手來。弟弟個子小，本來就不占便宜，但小孩們天生勢利，認為領導吃了虧，一群男同學一路追打，把弟弟追趕到了家門口。我那次沒有放過，嚇阻了十幾個小惡少。

多年後，弟弟對弟妹和姪女說：我的哥哥，當時就是「當陽橋上的張翼德」。他說這話，眼睛是亮的。

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我和姊姊後來同時考上了大學，兩個人一個月耗掉父母月薪的一半。我們在數千里之外讀書，寒暑假才回家，沒有察覺什麼，也沒想那麼多。是後來偶爾聽弟弟說起，才知道那幾年他在家的日子。家裡收入窘迫，他若跟媽媽說飯菜太素、沒葷腥，媽媽總會說：「一個晚上」，或者「一個中午」，或者「一個早晨」，意思是，這一頓將就一下沒關係，不管是哪一頓。弟弟的整個青春發育期，就是在這樣的飯桌邊成長的。姊弟三人，只有他成年後一直沒長起來。

這樣的條件下，他讀到了初中，學科不均衡，很吃力，請不起私教，教學參考書也能省就省。高考那年，大專和中專都是路，但弟弟不答應。他考了三年，終於考上了本科。

畢業分配到汽車廠，那是他心儀的工作。他能幹，吃苦，要強，每年都拿標兵獎狀，辯論賽也得了冠軍。但有一件事，他的執拗讓他吃了大虧，那年青年結婚，組織上倡導集體婚禮，他卻和新婚妻子獨自去了南方，旅行結婚。上邊對他這種「擅自」的行為沒有輕饒，等他旅行回來，直接就讓下了車間，整天跟叮叮噹噹的鈑金交響樂相伴，從此再沒機會接觸他大學學的電氣專業。前一年在台上捧標兵戴紅花的是他，那扇門，自此關死了。

他在車間待了好幾年，後來不得已，出去開了一個小店鋪，兼營照片處理、打印、複印和其他有限的業務。在北方小城，過得清苦。

我有一次路過去他店裡，前後一個小時沒有一個客人進門。店裡那台老式電風扇嗡嗡地空轉著，弟弟坐在櫃台後面，手裡轉著一支筆，看起來已經習慣了這種等待。我忍不住問他：「你沒想過去京城找找機會嗎？」他說：「我不怕吃苦，但孩子還小。」

我說：「那麼多年的艱苦，你都沒吭氣。但女兒一天天大了，她會審視她的父親，你能給她的，是上進和實力的形象。」

弟弟沒有馬上接話。他低著頭，手裡的筆停了，店裡那台電風扇還在嗡嗡響著，外頭有人騎車經過，鈴聲叮叮地遠去。稍許，他抬起頭來。「哥，我去京城。」

就這幾個字，說得很輕，但我聽得出來，那是他這麼多年第一次，真的要為自己再搏一次。

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在京城將近十年，他一直在低壓電器和新能源設備領域，先後經歷了四、五家公司，從事銷售兼技術支持，那正是當年汽車廠把他趕進車間之前，他做的那個崗位。繞了一個大圈，他還是回到了那個地方，只是換了一條路。那幾年他足跡遍及中國大陸各個角落，輸變電、風電、水電、太陽能項目的建設現場，都有他的身影。無論在哪家公司，年終捧起標兵或銷冠的，永遠是他。

再後來，姊姊在美國扎了根，問我們要不要去闖一闖？我在京城的公司當主管，工作和為人都受尊重，還購買了住房，很有些猶豫。是弟弟看出了我的心思，他說：「哥，就像你當初勸我，我覺得咱們該去美國闖一闖，這個條件不是誰都有的。」

是啊！當初在那個小打印社，是他說「哥，我去京城」；這一回，該我表態了。

到了美國，雖然改成了為資本家幹活，心裡難免有波瀾，但對工作的熱誠一如既往。他先後在兩家公司做銷售和採購，主業性質也不同，但依然是年年得先進、拿獎金、被器重。一次聚餐，姊姊不知道他的哏，揶揄他「當勞模」不接美國地氣。我當場提醒老姊：這對老弟很重要。姊姊愣了一下，笑了，沒有再說。她大概也想起來了，那個孩子從哪裡走過來的。

但最讓我記住的，是路考那一關。

新雇主在一千五百英里外等他，報到時間卡得很緊；路考一旦失敗，那份心儀的工作就黃了。弟妹對他隻身跨州也難以接受，女兒還在讀高中，家長會、選課、物業、採購，什麼都要她一個人扛。

那天他心理壓力大，考得並不順。平行泊車，平時他能停到十五公分以內，那天卻晃晃悠悠停到了三、四十公分。倒是別的地方撐住了，方向燈、限速，一樣都不差。經過一處學區，告示牌寫著「黃燈閃爍時限速二十英里」，那天燈並沒有閃，不是上下學時段，照平時他多半會開到三十五英里，但那天他硬是把車速壓在二十英里以內，半點沒敢賭。考官在旁邊，微微笑了一下。他過了。

掛上電話告訴我的時候，語氣很平淡，像在說一件早就該發生的事。那天的細節，是後來他陸陸續續跟我說起的，那種在巨大壓力下，反而把該守的規矩守得更緊的勁兒，倒是他骨子裡一直都有的。

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七、八年後他請辭回來，原老闆是真的捨不得。但弟弟說，女兒大學畢業了，會有自己的生活了，他不願意讓弟妹再獨守空房。

如今兄弟兩家都在德州，隔三差五過來走動，大老遠的，每次都帶著他自己釣的魚蝦螃蟹。時間允許，他事先就在家裡收拾乾淨了再帶過來；偶爾來不及，就拿到我家，自己動手收拾。螃蟹殼上的髒泥，他一個個用刷子刷得乾乾淨淨，再開始烹飪。

有一年弟妹帶孩子回國省親，趕上春節，他一個人留在這邊。美國這裡沒有春節的概念，更沒有假期。我和太太只顧著自己忙，竟沒想起該叫他過來一起包餃子。倒是他自己專門去超市買了螃蟹，大老遠送過來，陪著我們一起過了那個年。事後我和太太想起這事，心裡一直過不去。

他工作之外還有精力，跟我說，哥，我想做自媒體，把我的經歷和我的愛好，讓更多的人知道。

我說，我理解，我支持。

當年那個焦黃臉的「多頭兒」，頭頂的骨頭早就長攏了，那根筋，半個世紀沒有變過。（寄自德州）