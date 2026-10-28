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我們琅琅上口的廣告（死）語

羅毓嘉
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AI摘要

文章摘要整理：

本文以懷舊筆調回顧台灣經典廣告詞如何滲入日常，成為世代共享的語言暗號，也在時代苦難中留下集體記憶。

從前從前，飛天小女警的村莊中心，是一台電視。人們每日每夜圍坐著神壇——琅琅上口的廣告詞都成為每個人的問候。每當有人打個噴嚏，啊啾！「啊，你感冒了。」而感冒的時候，媽媽總是不讓你出去玩。無論是國安，還是小兒利撒爾，三支雨傘標友露安，是感冒糖漿，全都咳了，就是全多祿。

卻也都不必再問，斯斯有幾種。羅時豐還在。竟然還在。

老欸，初一十五要做什麼？今日吃菜，想必是要吃大茂黑瓜吧。電視廣告就這樣深植人心，成為每個人的日常儀式。

當朋友說了一些父母不曾給過的讚美的話，你說，嘴巴那麼甜，不怕蛀牙啊？蛀牙缺的是鈣，康喜健鈣真有鈣，魚肝油加鈣。保護眼睛。鞏固牙齒。骨骼強壯。康喜健鈣我最愛。而一講到鈣啊就想到膝蓋，大概沒有人會忘記固樂沙敏——苦囉爬起來。簡直就是台灣的預言，整個島嶼的歷史充滿苦難，挑戰，被割讓被占領被殖民，被飛彈瞄準，被地震搖晃，被颱風吹襲。一路跌跌撞撞。

苦囉，爬起來。共機來了苦囉爬起。金融風暴來了苦囉爬起。疫情來了苦囉爬起。

然後好好地活到了今天。

我們琅琅上口的那些廣告死語，在記憶裡活到了現在，在台灣人還沒有自己聲音的時候，悄悄替一整個世代保存了說話的方式。

客廳裡的電視。晚餐的時間。每個人盯著同一個螢幕的時刻。交換著暗號偷偷認出——你是我高中同學嗎？

「我是你高中老師。」

精華 FAQ

  • 文章強調廣告詞不只是宣傳語，而是會被人們反覆記住、自然脫口而出的日常語言，甚至成為辨識彼此世代與共同記憶的暗號。

  • 因為作者認為，從電視時代開始，廣告詞滲入客廳、餐桌與人際對話，像儀式一樣陪伴成長，讓許多人在不自覺中學會同一套說話方式。

  • 這句帶有反轉效果，象徵人們以熟悉的廣告台詞互相確認身分與年代，說明廣告語已成為共享文化密碼，也讓平凡對話帶出幽默與親近感。

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