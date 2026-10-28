（圖／AI協作生成）

AI摘要 文章摘要整理： 奶奶出殯後，姊姊與敘事者騎車從屏東到旗津尋找白糖粿，在喪家的沉靜與旅途喧鬧間，以甜味與海風短暫撫平離別的空缺。

奶奶出殯第三日，喧囂徹底落盡，屋子開始緩緩歸位。

母親將香爐挪回神明桌定妥，動作輕緩，像是怕驚擾屋裡尚未散盡的氣息。接過塑膠袋，把剩餘的發糕、紅龜粿一一收納，說趁新鮮，分給鄰里幾戶人家。流理台邊還堆著親戚來往留下的紙杯，牆角斜靠幾張折疊椅，空蕩的客廳忽然顯得格外寬敞，空氣裡飄著一種無聲的空闊。

唯獨奶奶常坐的藤椅，穩穩停在原位。椅背搭著她慣穿的薄外套，袖口鬆軟垂落，剛好墊在扶手邊。進出的人都看得清清楚楚，卻無一人伸手碰觸，路過時都下意識偏開視線、繞道而行。那一方小小的椅面，成了屋裡最安靜的留白，藏著所有人不敢點破的空落。

我躲在房裡背英文單字，課本攤開在床鋪上，單字卡散落一地，鋪出一片凌亂的白。目光久了，線條鬆散、字母模糊，音標再也拼不出完整讀音，滿眼都是無意義的符號，像極了此刻懸空的心緒。

姊姊從廚房走出來，手裡捏著一顆祭拜過的橘子，果皮剝開大半，細細的白絡還牽著果肉。她站在房門口，輕聲問我：「要不要出去一下？」

我抬眼問她：「去哪？」

她低頭撕去橘瓣上細碎的白絲，沒有應答。

我隨口說：「旗津好了，去吃白糖粿。」

姊姊靜默數秒，抬眼望我，轉身回房取外套。沒有深刻的緣由，也無需要說服的藉口，想騎車奔赴遠方，去吃一點奶奶和我們都愛的甜，是當下唯一能抓住的、具體的事，足夠讓我們暫時逃離這間滯滿哀靜的屋子。

出門前，廚房傳來母親的聲音：「晚上會回來嗎？」

姊姊答得平穩：「會啦。」

我隨口補了一句：「我們去買白糖粿回來。」

母親的動作頓了半拍，空氣靜了一瞬。她緩緩開口：「冷了就不好吃了。」話落，依舊拉開塑膠袋，繼續整理剩餘的供品，動作照舊，話裡留著幾分體諒。

我們在門口翻找安全帽，扣上帽帶的瞬間，像給沉悶的心情扣上一層隔絕。姊姊低聲問：「你知道路嗎？」

「大概。」我說。

機車緩緩啟動，沿著屏鵝公路往北行去。過了車城，沿路的民房逐漸稀疏，風景換成連綿的防風林與空曠空地。右側山巒靜默橫亙，左側海面鋪開無盡的天光，被烈日曝曬過的柏油路騰著熱氣，空氣裡混著砂土的乾澀與遠處攤販油鍋的暖香。

側風撲來，衣袖鼓鼓張起，車身輕微偏斜，我穩穩拉回龍頭。身後的姊姊隔著薄外套，輕輕攥住我的衣角，聲音被風揉得很輕：「會不會太遠？」

「先到楓港再說。」我回道。

她便不再多問。機車一路向前馳行，家裡的藤椅、電視櫃上半包未燃盡的線香、廚房裡尚未分完的發糕，都被一一拋在身後，短暫隔開了滿屋的悵然。

過了楓港，沿路攤販漸少，街景愈發清淨。加油站旁立著一攤蓮霧攤，紅色塑膠籃整整齊齊疊放，攤主用濕布細細蓋住果實，留住一點清涼。姊姊停車買了兩瓶水，先遞我一瓶，自己才緩緩飲下。她脫下安全帽，額頭印著一圈淺紅的帽痕，是被束縛過、短暫停留的印記。

我們在路邊稍作停歇，再繼續上路。進入高雄外圍，車流驟然喧鬧，滿眼都是貨櫃車、工廠與倉庫，沿街的鐵皮屋頂在烈陽下曬得發白，泛著蒼涼的光。大寮路段路面寬闊，巨型車輛往來穿梭，機車只能貼著路緣緩行。

姊姊攥住我衣角的力道悄悄加重。

「你不要靠太近。」她的聲音帶著細微的謹慎。

「知道。」我應著，慢慢收減車速。

導航引著車流轉入過港隧道。下坡車隊綿延成長龍，港邊的風被往來車流攪得凌亂破碎。入隧道的剎那，白日天光徹底被隔絕在外，頂路燈一格格掠過眼際，牆面積著常年不褪的灰塵，暗沉又靜默。車行噪音在密閉空間裡來回撞擊、翻滾，連說話都需要刻意抬高音量，聲音才不至於被喧囂吞沒。

姊姊湊近我耳邊，揚聲問：「等一下真的有白糖粿嗎？」

「有啦，沒有就吃別的。」

話落，兩人同時陷入安靜。隧道漫長幽深，像一條沉澱所有心事的甬道，年少的忐忑、成年的無措、喪親的空茫，全都悄悄沉積在這片陰暗裡。待到視線重新撐開光亮，旗津的路口已然抵達。空氣裡撲面而來的，是炸物的香、汽油的躁、廟宇的香火與攤販甜醬揉雜的人間氣息。

姊姊輕拍我的肩：「先找一間廟，我之前看人家分享過。」

旗津的路，比想像中更繞。明明緊跟導航指引，卻兩度繞回同一處廟口。飛簷下紅燈籠輕輕晃動，香爐旁幾名遊客駐足拍照，廟埕一隅臥著一隻黃狗，半闔雙眼，懶懶地伏著，不問來人。

第一次繞回，我還能勉強辯解前路；第二次再見那隻熟識的黃狗，身後傳來姊姊低低的笑聲。

「你確定你知道路？」

「人多的地方本來就不好騎，高雄的路又繞。」我執意辯解。

「路不會自己繞，是你騎錯。」她笑意淺淺。

我也跟著笑了。這幾日在家裡，所有人說話都小心翼翼，連碗筷擺放都輕手輕腳，空氣裡滿是克制的沉鬱。唯有來到這人聲鼎沸的街頭，車鳴、人語、攤販叫賣層層疊疊，喧鬧反而鬆開了緊繃多日的神經，讓我們終於可以像平常一樣說話、嬉笑，不用時時顧及那層壓在心底的哀傷。

機車停在老街口，我們步行尋找攤位。沿街攤販林立，烤魷魚的焦香、番茄切盤的清爽、炸花枝丸的熱氣、旗魚黑輪的鮮味，交織成熱鬧的街景。觀光客穿著拖鞋、戴著墨鏡，手搖飲凝著水珠，人手一份小吃，步履悠閒。

路邊一台老舊彈珠台留住我的腳步。我換了一把零錢，專注地將透明彈珠一顆顆彈出，珠子撞擊鐵釘，隨機落進不同格子，最後積分寥寥，只夠換兩盒葡萄口香糖。姊姊安靜坐在旁邊矮凳上，不催不問，靜靜看著我完成這場無關緊要的小事。

白糖粿攤位在老街盡頭。推車前排著幾位客人，前置的油鍋滾燙冒煙。老闆手勢熟練，將糯米糰揉長、扭折塑形，輕輕放入滾油之中。麵糰初入油鍋時沉沉墜底，片刻後緩緩浮起，外皮慢慢烘燙出均勻的金黃色。旁邊鐵盤上擺著粒粒飽滿的番薯椪，外皮鼓鼓隆起，誘人十足。

起鍋瀝油後，細細的糖粉與花生粉均勻鋪落，紙袋對折封好，溫熱的溫度順著紙質傳來。

「三個就好。」姊姊說。

我捧著紙袋，滾燙的溫度讓我反覆換手。姊姊湊近輕輕一聞，語氣鬆軟：「對，就是這個味道。」

我們沒有擠在人潮裡吃食，沿著沙灘步道緩緩走到海岸公園。黑沙灘靜靜鋪展開來，海面幾艘漁船緩緩入港，遠處高雄港的吊臂整齊排列，靜默矗立。姊姊找了一處臨海矮牆坐下，擺好飲料，從紙袋裡取出一個白糖粿。

旗津的午後悠長又鬆弛，海風輕拂，吹開紙袋袋口，細白的糖粉簌簌落在褲腳。外層酥香焦脆，內裡糯米綿軟細糯，糖粉在舌尖慢慢融化，焙炒過的花生香溫潤沉緩，不烈不豔。這只是街頭最尋常的點心，沒有絕世風味，無須執著招牌名號，卻在此時此刻，剛好填補了心底的空虛，替代了所有說不出口的緬懷與悵然，讓紛擾的心事暫時靜止。

姊姊吃到一半，低眸看向紙袋，緩聲說：「剩下的帶回去給媽媽。」

「還真的要帶？冷掉就不好吃了。」我說。

「沒關係。」她將紅色塑膠袋細細打結，語氣溫柔執拗，「她會吃。」

我們沿著海岸步道閒走。路邊貝殼小店門口掛著風鈴，風過處輕響陣陣，店內冷清，沒什麼往來客人。姊姊在貨架上挑了一隻小玻璃瓶，瓶裡盛著細黑沙與幾片淺色小貝殼，簡單素淨。她轉頭問我好看嗎？我笑她：「只有觀光客才會買這種紀念品。」

她淡淡地回應：「我們本來就是觀光客啊！喪假裡短暫出逃的觀光客。」

這句輕鬆的話，讓兩人同時笑出了聲。積壓多日的沉鬱，在這場淺笑裡散了大半，前路風景也顯得開朗起來。老街的油鍋聲、叫賣聲依舊喧鬧，排隊的人潮緩步前移，認真挑選著屬於自己的人間甜意。

我們在海邊久坐，看船隻緩緩入港，看吊臂靜立海岸，聽渡輪廣播遠遠飄來，看遊客往碼頭移步。天后宮的香火不斷，廟口的黃狗翻了個身，懶懶曬著餘陽。世間萬物依舊循環往復，生生不息，不因任何人的離別，停駐半分。

我們沒有再多買一物，走回機車旁時，天色已然擦黑。姊姊先將紙袋放進置物箱，頓了頓，又重新取出拎在手中，像執著護住一點殘存的溫度，不願讓這份專程覓來的甜，輕易被冷風侵襲。

車頭調轉朝南，後照鏡裡的港區燈火逐點縮小、淡去。再度駛入過港隧道，頂燈光影斷斷續續折射晃動，對向車燈倏忽掠過，隔著護目鏡只剩模糊光影，來不及辨識，便被黑暗吞沒。人世間的緣分大抵也是如此，短暫交會，匆匆別離，各自奔赴前路，淺淺相逢，了無痕跡。（上）（寄自高雄）

糖分公路(下)