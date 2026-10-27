在婆羅洲雨林，遇見民主共和國

二戰死難者的萬人坑紀念園

AI摘要 文章摘要整理： 本文走訪婆羅洲，重述華人建立的蘭芳共和國如何以選舉、自治與合作維持107年，並在荷蘭殖民壓力下走向消亡。

今年四月，我前往馬來西亞砂拉越州古晉，參加由世界華文作家協會主辦、第十三屆世界華文作家代表大會。

在收到邀請之前，我對砂拉越的認識十分有限，知道它位於馬來西亞，卻說不清究竟在哪裡。攤開地圖才赫然發現，原來它位於世界第三大島——婆羅洲。更令人驚訝的是，這座島嶼竟同時屬於馬來西亞、印尼 和汶萊三個國家。

三天會議結束後，我參加了一趟深入婆羅洲腹地的考察旅行。從盛產石油 、富裕聞名的汶萊，到穿越熱帶雨林與赤道線的印尼西加里曼丹，一路上所見所聞都讓人大開眼界。然而，最讓我震撼的，卻是一個幾乎被歷史遺忘的國家——蘭芳共和國，以及它的創建者羅芳柏。

如果不是親自來到這裡，我很難相信，在十八世紀的南洋雨林深處，竟曾經存在過一個由華人 建立、實行民主選舉的共和政體。

雨林中的民主實驗

1777年，來自廣東梅縣的羅芳柏在西加里曼丹東萬律（Mandor，又稱曼多爾）創建蘭芳公司，後來發展成被後世稱為「蘭芳共和國」的自治政體。當時的亞洲大部分地區仍處於君主專制時代，然而在婆羅洲的熱帶雨林中，蘭芳卻已經實踐著極為先進的共和理念。

這裡的領導人不是世襲，而是經由選舉產生；重大政策必須徵詢民眾意見；行政上設有省、府、縣三級管理體系。換句話說，這是一個建立在共同參與和集體治理基礎上的社會。許多歷史學者甚至認為，蘭芳共和國是世界上最早的共和政體之一，這樣的制度並非來自理論家的設計，而是來自移民生存的需要。

遠離故土、缺乏官方保護的華人礦工們，必須依靠彼此合作才能在陌生環境中生存。於是，他們用契約精神代替專制權力，用協商機制代替暴力統治，在婆羅洲建立起屬於自己的家園。

今天我們談到公司，想到的是企業。但在十八世紀的婆羅洲，「公司」（Kongsi）卻是一種兼具經濟、行政和軍事功能的自治組織。蘭芳公司管理礦區、維持治安、處理司法糾紛，同時擁有自己的防衛體系。平日裡，成員是礦工或農夫，一旦遭遇威脅，便立即轉變為民兵。這種「兵農合一」的制度，「公司」其實是一個國家，使蘭芳共和國在強敵環伺的環境中生存超過一百年。站在今日的角度回望，不禁令人感嘆，這群遠赴南洋討生活的華人移民，不但開採金礦，更創造出一套高度自治的社會組織模式。

羅芳柏之墓。

羅芳柏的外交智慧

蘭芳共和國能夠長期存在，除了內部制度健全，更重要的是羅芳柏高超的外交手腕。當時荷蘭殖民勢力正積極向婆羅洲擴張。羅芳柏深知，單靠民兵力量無法與歐洲殖民帝國抗衡，因此向清朝請求建立朝貢關係，希望獲得官方承認。

乾隆皇帝雖未同意蘭芳成為藩屬國，但允許雙方進行貿易往來。羅芳柏巧妙利用這一點，對外宣稱蘭芳受到大清保護，營造出背後有中國支持的印象。這場成功的外交策略，讓荷蘭人投鼠忌器，數十年間不敢輕舉妄動。在國際政治的夾縫中，一位來自廣東的客家人，竟以驚人的智慧為一個小小共和國爭取了生存空間。

然而再偉大的制度，也無法完全抵擋人性的弱點。旅途中，我聽到當地華人流傳的一段故事，由於荷蘭人始終無法完全控制羅芳柏，於是設法收買其身邊親信，最終將他毒害身亡。史學界對此說法仍有不同看法，但這個流傳甚廣的民間版本，卻讓人感受到一種深沉的悲劇感。一位民主鬥士，一位武藝高強的領袖，最後竟死於自己人的背叛之中。歷史上最令人唏噓的，往往不是敵人的強大，而是內部的分裂，英雄最後有著悲劇結局。

從總長到神明

1884年，荷蘭殖民政府正式解散蘭芳共和國。政治實體雖然消失了，但羅芳柏卻沒有從人民的記憶中消失。在西加里曼丹的Sungai Purun Besar，至今仍保存著供奉羅芳柏的廟宇。寺廟內懸掛著他的畫像，香火不斷。當地人相信他能庇佑鄉里，甚至曾流傳廟中有能治百病的靈水。昔日的共和國總長，最終成為民間信仰中的守護神，這種轉變令人深思。當一個民族失去了政治自主權，卻又無法忘記曾經的榮耀時，歷史人物往往會被神格化，成為集體記憶的載體。

供俸羅芳柏的廟宇。

如今的的曼多爾，除了紀念二戰死難者的萬人坑紀念園，仍可看到羅芳柏紀念碑靜靜地矗立。這裡曾是蘭芳共和國的心臟，也是華人在南洋自主管理、自力更生的重要象徵。站在紀念碑前，我不禁思索，為什麼這段歷史在華人世界如此陌生？或許因為它不符合許多人對華人歷史的既定印象。我們習慣把民主視為西方文明的產物，卻忽略了在婆羅洲雨林深處，一群華人移民早已透過合作、自治與選舉，實踐過自己的共和理想。

蘭芳共和國從 1777年（乾隆42年）立國至 1884年被荷蘭擊敗，總共存在了一百零七年，它的興衰或許只是歷史長河中的一頁，但它留下的重要訊息至今依然值得深思：自治與合作，從來不是任何文明的專利；而民主，也未必只誕生於西方。在婆羅洲熱帶雨林的深處，曾經有一群華人，用自己的方式證明過這件事。（寄自加州）