兩封寫給義大利的情書

AI摘要 文章摘要整理： 本文以兩部赫本主演的義大利電影為喻，對照羅馬與威尼斯、青春與成年、純粹與掙扎，寫出兩封獻給義大利的浪漫情書。

說起一九五○年代兩部豔遇電影，兩位赫本演繹的浪漫義大利 故事不能錯過，像是好萊塢 寄向亞平寧半島（Penisola appenninica）的兩封情書。騎著義大利偉士牌（Vespa）踏板摩托車

那年奧黛麗·赫本在羅馬剪短了頭髮，像個剛出籠的小鳥，騎著義大利偉士牌（Vespa）踏板摩托車，把半個永恆之城鬧得雞犬不寧；兩年後，年近中年的凱瑟琳·赫本拎著相機走進了威尼斯，在落日餘暉裡對著運河發呆，試圖在異國他鄉找回那點快要乾枯的少女心。雖然都是「異國情緣」，但這兩部電影拍出來的浪漫，一個像汽水，一個像濃酒，把「年輕人的初戀」和「成年人的孤勇」發揮到了極致。

奧黛麗在《羅馬假期》的浪漫，是那種帶著薄荷味的、輕盈得快要飄起來的透明感。安妮公主的浪漫其實不在於那個英俊的記者，而在於那種終於卸下重擔、徹底做回普通女孩的雀躍與快意。那種浪漫是弄堂裡的冰淇淋、是真理之口前的尖叫、是在跳舞船上揮起的吉他。

對二十歲的安妮來說，浪漫就是一種「初次的覺醒」——原來世界這麼大，原來我可以自己做主，原來愛一個人可以不問明天。這種愛情乾淨得像剛洗過的白襯衫，哪怕最後必須各歸各位，那也是一種帶著尊嚴的、含糖量極高的遺憾。它是我們每個人心裡那個最完美的幻夢：短暫、絢爛、卻永遠定格在最美的那一刻。

可當你轉過頭看《夏日時光》的凱瑟琳·赫本，那種浪漫的畫風瞬間就變得厚重且有些焦灼了。凱瑟琳飾演的簡，是一個揣著半年的工作積蓄，心裡卻荒草叢生的中年女祕書。她的浪漫裡沒有那種無憂無慮的爽利，而是寫滿了成年人的自我拉扯。她在威尼斯的豔陽下既渴望被搭訕，又在男人靠近時本能地豎起渾身的刺。這種浪漫不是「發現世界」，而是「確認自我」。

當她愛上那個有婦之夫時，浪漫不再是騎著踏板車兜風，而是在道德、自尊和渴望之間反復橫跳。這種浪漫裡有咖啡有酒精，還有那種對豔遇的字面理解。不錯，這裡沒有永遠，不能既要又要，但是可以給人足夠的醉意。

如果說奧黛麗的浪漫是陽光下的廣場，那凱瑟琳的浪漫就是威尼斯轉角處那個陰影斑駁的弄堂，它曖昧，甚至帶著一點狼狽，這跟二十年後那部《麥迪遜之橋》一樣，尷尬中糾結，但在完美中謝幕。

這兩部戲連城市的選擇都別有深意。羅馬是明亮的、大方的，正適合安妮公主那場青春洋溢的「成人禮」；而威尼斯是搖晃的、如夢似幻的，正適合簡那樣一個在孤獨中快要溺水的女人。奧黛麗在羅馬找回的是勇氣，她最後挺起胸膛走回王位，像個真正的女王；凱瑟琳在威尼斯找回的是溫度，她最後在火車站揮別愛人，在最熱烈的時候揮別，雖然還是孑然一身，但她知道自己那顆冰冷的心終於被義大利的夏天給捂熱了。

所以你看，年輕人的浪漫是「向外看」，是即便只有一天，也要把世界玩個底朝天；而成年人的浪漫是「往回看」，是在生活的瑣碎與孤獨裡，伸手去抓那最後一把快要熄滅的火。奧黛麗讓我們相信愛情可以如此純粹；而凱瑟琳則告訴我們，即便愛情並不完美，甚至充滿謊言和缺憾，它依然值得讓人跨越半個地球去撞個滿懷。

一個是清晨的露水，一個是午後的日光。這兩封寫給義大利的情書，一封驚豔了時光，一封溫柔了歲月；一個照亮了青春，一個溫暖了孤獨。（寄自新澤西州）