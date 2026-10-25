AI摘要 文章摘要整理： 文章以深夜鐵捲門關閉的瞬間為核心意象，透過修女守門與敘事者錯過零時的經驗，連結到祖母病逝的記憶，呈現時間界線帶來的失落與孤寂。

午夜十一點五十八分。城市在暴雨將至的悶熱中沉沉睡去，只剩街角這處微暗的騎樓，還殘留著一絲搖晃的街燈。我的視線穿過被黑暗侵蝕的梁柱，焦灼地投向大廳。在那慘白的、泛著微弱電流嗡鳴聲的日光燈下，立著一抹深黑色的剪影，如同一座矗立在時間洪流中央的墓碑。

那是負責晚更的修女。

她身上那襲厚重的黑色修女服彷彿吸納了周遭所有的光線，隨著深夜的冷風在門口微微擺動。粗糲的布料在寂靜中彼此摩擦，發出極其細微、卻令人頭皮發麻的「簌簌」聲，那不是布料的低語，更像是某種不可言說、綿延百年的古老戒律，在空氣中劃下無形的禁區。

修女那雙布滿老繭的手裡，緊緊握著一串沉甸甸的黃銅鑰匙。隨著她沉穩而毫無波瀾的步伐，那些冰冷的金屬與她胸前懸掛的銀色十字架偶爾碰觸，發出清脆卻缺乏溫度的微響。那是屬於神聖秩序的敲擊聲，每一下都在宣判著凡俗時間的流逝。她平靜地抬起眼，望向牆上那面發黃、指針帶著強迫症般規律跳動的掛鐘。她的臉上沒有即將關門的催促，也沒有對遲到者的慍怒，只有一種近乎枯寂、將萬物視為塵埃的漠然。

距離零時，還剩最後兩分鐘。

沒有任何猶豫，也沒有半點多餘的悲憫，她粗糙的指腹精準地按下了牆上那座早已斑駁的灰色開關。「喀噠。」

老舊的鐵捲門隨即因這聲脆響而甦醒，沉重的電機發出低沉而略帶澀滯的咆哮，伴隨著金屬齒輪間咬合不全的劇烈摩擦。

那聲音在寂靜得連針掉下都能聽見的深夜裡被無限放大，「嘎——啦——嘎——啦——」，沉重的鐵柵帶著不可抗拒的重力一節節壓下。「等等……！」我的喉嚨乾澀，聲音被齒輪的轟鳴輕易吞噬。

我被迫加快步伐，近乎狼狽地向前奔跑。鞋底與微濕的柏油路面劇烈摩擦，發出刺耳的抓地聲。

鐵捲門落下的速度是恆定的、近乎宿命般的不可逆，不因凡人的奔跑而延緩一秒。隨著修女那深黑色的裙襬逐漸被下降的金屬冷厲所遮蔽，大廳內部的世界開始在我眼前支離破碎。那一股熟悉的溫暖氣味，混雜著舊木書桌的陳腐、堂前微弱縹緲的線香，以及不知從哪層樓走廊溢出的、屬於生活煙火氣的泡麵熱氣，在這一瞬間，被那道冰冷鐵甲生生截斷。

「砰。」

一聲巨響，金屬底座重重砸在水泥地上，最後一絲洩漏出來的慘白燈光被徹底掐滅。

鐵捲門完全觸地的瞬間，將這個世界粗暴地一分為二，門內是秩序、庇護與安穩的夢鄉；門外是放逐、混亂與無垠的荒涼。

我終究慢了一步。

我呆立在門外，急促而劇烈的呼吸在夜空中化為幾團微弱、隨即消散的白氣。

背後的街道不知何時已空無一人，長街兩側的霓虹燈早已熄滅，遠處極深邃的巷弄裡，偶爾傳來一兩聲流浪狗戒備而孤獨的吠叫，在空曠的城市建築間迴盪。

這不僅是一扇門的關閉，更像是某種無可挽回的時光切片。在零時整點的界線上，屬於我的那個世界，安靜地熄滅了。

我緩緩收回按在鐵門上的手，掌心留下一圈冰涼的、帶著鐵鏽與夜露的潮濕印記。那股刺骨的冷意竟在剎那間與記憶深處的另一種溫度疊合，那是多年前，鄉下老屋長廊盡頭，重病的祖母常年不散的藥草冷寂。

那年冬夜，她坐在廊下看著落日，眼神裡就帶著方才晚更修女臉上那種枯寂的漠然。那時我年紀尚小，總以為只要自己跑得夠快、只要抓緊她泛白的衣角，就能把那個逐漸衰弱的生命留在原地。直到我終於推開那扇沉重的病房大門，迎面而來的，只有心電圖機歸零後一聲綿長而毫無溫度的單音。

那聲單音，與剛剛鐵捲門觸地時的「砰」然巨響，跨越了漫長的年月，在耳膜裡奇異地共振。

我沒有再試圖敲門，只是順著寂靜的街道漫無目的地挪動腳步。

夜風比剛才更冷了些。我安靜地走著，順著影子的方向，聽著自己的鞋底與粗糙路面摩擦出的沙沙聲，逐漸融入長街的風聲裡。在零時已過的這一刻，我走進了這片屬於深夜、也屬於我自己的巨大留白之中。（寄自桃園）