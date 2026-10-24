「浮屠不三宿桑下，不欲久生恩愛。」——《後漢書·襄楷列傳》

我在台灣南部念中學時，聽過父親的一位朋友唱一首「我是客旅」的歌，歌詞如下：「我是客旅，在世寄居者，我能停留祇一夜。請莫再挽留，我要往前走。我能停留，我能停留祇一夜。」

父親的朋友是一位退役空軍，生於河北，最後葬身於台灣南部。在他滄桑的歌聲中，我沒有聽出一絲進香客對旅程的期盼與堅持，而是滿滿的思鄉之情，以及不能回歸家園的無奈與悲傷。

其實，像我這樣生在中國大陸、長於台灣的一代，這群被拔了根的人，何嘗不覺得自己是寄居的客旅？當年我初到台灣南部，走進小學一年級的教室時，迎面而來的是本地同學罵我「大陸仔」、「死豬」。當時我並沒有完全聽懂他們說的是什麼，但是我立刻明白了自己的身分是異鄉人，是個不知道究竟屬於哪裡的人。

長輩們還有記憶中的故鄉可以思念，而我們離開時太小了，記憶貧窮到家鄉是什麼樣子都記不清了，頂多只能靠長輩給我們的「二手貨」回憶來拼湊。身為異鄉人，有些人在於梨華筆下漂泊，有些人在心靈上與三毛一同流浪。

有一天，我在一本雜誌的文章中讀到：「我們命定了漂泊，不配擁有地。」被迫的「桑下不三宿」，是我們的命運嗎？

六歲時從北京到香港，再到台灣南部；念大學時到了台北，一直到畢業，在台灣總共寄居了十六年。

到了美國中西部，從念書到結婚、生子、工作，又寄居了十年。

搬到北加州，直到孩子們都離家，又寄居了二十四年。

退休後搬到南加州，至今又是二十三年。

我究竟不是浮屠，我只是想找一個屬於我的桑樹。

二十三年前，房地產經紀人帶我們來看「伍德牧場」（Wood Ranch）中的一間連棟屋（townhouse）。先夫坐在後院，看著高爾夫球場後的遠山近樹、遼闊的藍天白雲，怡然自得，我就覺得這就是我們終老此鄉的地方。在北加時，看過一部英國電視劇，故事發生在一家老人公寓，劇名是Waiting for God。顯然易見，此地正是我們等候神的地方。

我們坐在後院，可以從日出看到日落。清晨的光線色彩柔和，有些樹木帶著夜間留下的露珠，經過陽光照射，閃耀發光；眾鳥的歌聲此起彼落。此地風大，起風時會引動鄰居的風鈴，與我門前的大樹一起合奏，美妙動聽。黃昏時群鴉歸巢，從後院看過去鋪天蓋地；夜裡，住在樹林後面的郊狼，不知是因為爭食還是爭偶，爭吵聲不絕於耳，再配上貓頭鷹的叫聲與池塘裡的蛙鳴，夜裡不能入睡時，覺得四周充滿了野趣，生機盎然。

散步時，可以看見各家院子中的花草爭奇鬥豔，美不勝收。有人在屋簷下種了葡萄，果實纍纍，像紫水晶；另一家人在矮牆上用鐵絲網，把一棵樹修剪成七尺高的兔寶寶；還有一個院子的牆上掛了一個大匾，上面寫著：「A piece of paradise（樂園一角）」，誰會不同意呢？

有些樹木挺拔俊美，我們散步的路上有一棵最好看的樹，也許是兩棵？從根部是分開的，長成二、三十呎高，卻始終保持個體的獨立。樹枝彼此交錯，像是互相保護，卻又尊重彼此的空間，我們叫它「夫妻樹」。

現在夫妻樹依然矗立，先夫卻因腦溢血離開人世。

曾任美國國家美術館（National Gallery）館長的約翰·沃克（John Walker），在他寫的Self-Portrait With Donors中提到，他在佛羅倫斯比塔蒂莊園（Villa I Tatti）的恩師伯納德·貝倫森（Bernard Berenson）在九十多歲時跟他說：「他現在已經把行李準備好，在I Tatti把這裡當作等候最終旅程的候車站。」貝倫森將I Tatti捐給了哈佛大學，一生的收藏品也全數捐出。他說他所擁有的一切不過是暫時的擁有，不論是財富、聲名、著作與珍藏，皆是如此。

先夫生前也是把行李預備好，在「伍德牧場」等待通往永恆的列車，去到了更美好的地方。

那首歌《我是客旅》的後半首是：「請別再挽留，我要往前走，到那快樂地，活水永常流。」

我們都是在世寄居的客旅。桑樹再好，也只能是通往真正家鄉的候車站。（寄自加州）