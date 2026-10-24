（圖／AI協作生成）

九月的加州 ，夏天並沒有真正離去，而是用一種近乎偏執的狂熱，將自己活成一場盛大的謝幕。天空被烈日漂白成一種殘酷的蒼白，青草被一寸寸榨乾，逼出骨子裡的金黃。

午間，我拖著疲倦的身體，回到家裡。下廚為自己做了一碗清涼的冷茶泡飯，盛在碗裡，用青花瓷勺舀起，放入口中，頃刻間，茶香伴著米香在唇齒間緩緩溢開，帶來一抹清爽的舒適。

也曾是在這樣一個炎熱夏天的正午，我乘坐著公車，沿著京城的東西長安街一路駛去。車窗外，紅牆金瓦在陽光下蒸騰著白晃晃的熱浪 ；風彷彿被知了一聲高過一聲的鳴叫中留住了；胡同口的大爺光著膀子坐在樹蔭下；賣冰鎮大碗茶的叫賣聲在車流中迴蕩。

下了車，我踩著有些燙腳的柏油路，回到了姥爺的宅子裡。

屋裡的竹布藍窗簾拉上了，它像是一片靜靜的雲朵，在房間裡剪裁出了一片陰涼的避風港。畫案上放著姥爺尚未完成的桂林山水畫。姥爺半躺在藤椅裡，身著一件素淨的棉麻短衫，下面配著同色的長褲，腳蹬一雙千層底黑布鞋。他半閉著眼，不疾不徐的搖著折扇，宛如在虛空中展開了一張宣紙，清風過處皆是待落的墨痕。

「姥爺。」他睜眼見是我，眼眸中掠過一絲驚喜。「這麼熱，還跑來？」 「我想您啦。」 姥爺握著我的手道：「吃飯了嗎？」 「還沒。」 姥爺立刻吩咐傭人去做茶泡飯。不多時，冷茶泡飯端上餐桌，同時端上來還有百合香芹與清蒸蝦餃。我和姥爺邊吃邊聊，姥爺指著茶泡飯道：「妳看，它像不像山水國畫中的留白？茶汁是留白，米粒是山石。」 他停了半晌，又意味深長地說：「生活也要有留白。」 我似懂非懂地點點頭，姥爺笑了笑，折扇仍輕輕地搖著。

其實，我對茶泡飯一直情有獨鍾，只因為它是姥姥姥爺生前的喜愛，也是我年少時常吃的佳肴。顧名思義，茶泡飯聽上去既省時又省力，既簡單又隨意，既經濟又實惠。然而，真正醇香溢口的茶泡飯的製作，是有著幾分講究的。

姥姥、姥爺年輕時吃慣了茶泡飯，便沿用下來。後來，姥姥就給我做茶泡飯，她常說：「旗人家的飯，不在豐盛，在講究。」

用來做茶泡飯的米飯，並不是人們想像中粗製濫造的剩飯，而要用現煮出來的米。米和水比例必須相當，煮熟後的米粒各個飽滿，既不夾生又不粘糯，嚼起來有一種妥妥的韌勁。

姥姥尤其喜愛用茉莉花茶水泡飯。她先將花茶放入青花瓷茶壺中，兌入少許開水，浸泡片刻，待芳香四溢之時，再用開水蓄滿茶壺。然後，用茶篩子慢慢篩去茶葉和茉莉花瓣，放在玉碗中，瞬間，裊裊婷婷的氤氳托著花香在空氣中縈繞伸延。

把米飯浸泡在熱茶中，切忌立刻食用，必須稍後一個時辰，直到吸入茶水的米粒變得更加豐滿滑潤，才能開始吃。姥姥總會把它盛在我的小青花瓷碗中，再在上面放幾朵茉莉花瓣，我喜歡用小勺舀起花瓣，放在鼻尖下，猛吸一口氣，花香沁入心扉，再吃上一口茶泡飯，細嚼米粒裡的沈香。有時，我會把花瓣輕輕撈起，拭去茶漬，夾在書頁之間。多年後，再翻開舊書，紙頁間竟還留著一縷淡淡的茉莉香。

秋季的有一天，家裡來了一位啟先生，他面色紅潤，戴著一副圓框眼鏡，鏡片後是一雙笑咪咪的眼睛。進門，他對著姥爺道：「三叔，我給您請安啦。」 我姥爺回禮之後，二人落坐。啟先生是著名的書法家啟功，那時，他常來我家，與姥爺切磋山水畫藝。他們在一起除了看畫，談畫，畫畫之外，也聊《松風畫社》，因為他們倆都是畫社的創始人和成員。

到了午飯時節，姥爺便讓傭人宋姨為他們準備茶泡飯。餐桌上，除了茶泡飯以外，還有小籠包子、醬瓜丁和素燴銀耳。見我也在，啟先生便叫我過去一起用餐。啟先生端起茶泡飯，吹了吹浮在表面的茉莉花瓣，說：「地道。」並轉頭問我：「妳記不記得《紅樓夢》說到賈寶玉吃茶泡飯？」我回道：「記得。周作人在散文雜談中也說過：日本人用熱苦茶汁子泡飯，就鹹菜吃。」姥爺接過話茬兒說：「茶泡飯的歷史很長，從六朝時期就有了，據說董小宛性情淡泊，不喜歡吃油膩食物，每次吃飯，都用小壺茶，溫淘飯，其實那就是茶泡飯。」

飯後，啟先生仍興致不減，鋪開幾張報紙，說要教宋姨畫畫，宋姨聽罷，立刻放下手中尚未吃完的茶泡飯，興高采烈地跟著啟先生學畫勁松。啟先生按著姥爺教的，讓宋姨把禿筆剁開，用破筆畫松針，一下就能畫幾十根，生動逼真。啟先生在姥爺家往往一待就是大半天，臨走時，還會說一句：「今晚，接著吃茶泡飯。」

半個世紀的時光從我指尖匆匆劃過，然而，我卻始終保留著吃茶泡飯的習俗。只是如今，再沒有竹布藍窗簾下的陰涼，再沒有藤椅輕搖的午後，也再聽不到姥爺展開折扇時那一句溫和的：「妳看，它像不像山水畫裡的留白？」 許多舊日的人與事，都已在歲月深處漸漸隱去。姥姥篩茶時輕輕晃動的手腕，茶壺口裊裊升起的白霧，啟先生端著茶泡飯連聲稱讚「地道」的笑聲，宋姨放下碗筷學畫勁松的模樣……這些畫面，都像是被時光浸潤過的舊絹，一點一點褪去鮮亮，卻愈發顯出溫潤的底色。

窗外的加州依舊烈日熾盛。我低頭看著面前這碗冷茶泡飯，茶香淡淡浮起，米粒在清茶中舒展開來，恍惚間，竟與記憶中的那只青花瓷碗重疊在了一起。我再輕輕舀起一勺茶泡飯，入口微涼，茶香依舊。而那些遠去的人，並沒有真正離開。他們只是像山水畫中的留白一樣，不再喧嘩，卻一直都在。（寄自加州）