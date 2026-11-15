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盲枝

潘家欣
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種玫瑰的人，對於不開花的枝條，有一個專門的名詞，叫作「盲枝」。

玫瑰是薔薇屬植物，有的品種直立，可栽植成中型灌木，有的則是蔓性品種，可以牽引、攀附，形成垂瀑般的花牆。但不管是哪一種玫瑰，都需要適時修剪，才能促進開花。這種植物與主人的互動性相當強，如果只澆水、施肥，卻不修剪，玫瑰就會僵苗，耍起自閉來，不發芽也不開花了。

修剪掉部分枝葉以後，玫瑰就會覺得：喔，我的葉子不夠行光合作用了，應該要長點新的出來，於是在修剪點的附近開始冒出新芽。這時候，如果養分非常充足，冒出來的往往就是花芽，持續發育就會爆出花蕾來。但也有一種狀況，就是發出來的枝條並沒有爆出花蕾，只長枝葉，甚至長到一半就停止不前，這種就不是開花枝，而稱之為「盲枝」。

盲枝的成因是光照不足，或植株蓄積的營養不夠，或是生長時遭到害蟲咬嚙，導致這新生的枝葉並沒有導向開花結果的終點，所以是「盲」了，失去了目標與方向。盲枝仍然可以行光合作用，但是同時也會消耗植株的養分，假如一株玫瑰保留大量的盲枝、盲芽，那麼她就不會有多餘的體力去開花。所以說，通常養玫瑰的人，會修剪盲枝、剝除盲芽，將過多不必要的枝條斷捨離，讓玫瑰專注於發育出更健康、更強壯的開花枝。

我的玫瑰養在陽台，日照本不足，盲枝機率特別高。新手做園藝，一開始捨不得下刀，幾十盆玫瑰全部都變成觀葉植物，甚至有幾株整整一年不發新芽，只靠著原本的舊葉子行光合作用。拉丁文有一句成語：「Sub rosa」（在玫瑰花下），源自羅馬希臘化時期神話中的沉默之神「哈波克拉特斯」（Harpocrates），因為撞見了維納斯的花間情事，於是丘比特贈與哈波克拉特斯一朵玫瑰，請祂不要說出去，哈波克拉特斯有一種將手指放在唇邊的經典姿勢，意味著保密。所以「在玫瑰花之下」這成語意思就是沉默，我那一整排僵苗的玫瑰，大概可以算是最忠實的Sub rosa，保持緘默，一語不發。

作為一名跨領域的創作者，我腦中時常冒出各種奇妙想法，手上總是很多計畫同步進行，卻沒有考慮後續的發展，最後顧此失彼，往往沒有好結果。歸根究柢，我也是盲枝發得太多，於是趁著去年入冬，拿起花剪，一口氣把所有細弱的盲枝都剪了，也把自己代辦清單上一些不那麼主要的業務給減了。既是盲枝，不發也罷，世界照樣運行。玫瑰在冬天休眠了兩個多月，立春回暖，全都開始萌芽，現在每一盆玫瑰，都高高昂起了結實的花蕾。

精華 FAQ

  • 盲枝指的是玫瑰新長出的枝條只長葉、不長花芽，甚至半途停滯，無法走向開花結果。它看似在生長，實際上卻沒有形成有效的開花能力。

  • 盲枝多半來自光照不足、植株累積的營養不夠，或生長時遭到害蟲咬嚙。這些因素都會讓新枝失去開花方向，只剩葉片與枝條的生長。

  • 作者把自己腦中同時展開卻未完成的計畫，類比成太多盲枝，於是透過修剪玫瑰，也整理代辦事項，刪去不重要的部分，讓精力回到更值得培養的目標上。

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