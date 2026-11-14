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3717號的燈光

肖宇宏
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1996年冬天，我剛到美國時，住在學校安排的臨時宿舍。真正的新生宿舍，要等到一月開學以後才能入住。雙人房一個月五百美元。聽到這個價格時，我嚇了一跳。對於一個自費留學生來說，五百美元幾乎是天文數字。於是，我開始到校外找房子。

學校教學樓的公告欄上，貼滿了各種招租廣告。手寫的、打印的，一層壓著一層，像另一個世界的市井。有一天，我看到一張紙條：「Room for rent, $300/month」，離學校步行不到十五分鐘，我照著地址找了過去。

那是一排靠近樹林的聯排別墅。冬天天黑得早，我踩著積雪，拖著行李箱，找到最邊上的那一棟，按響了門鈴，門很快開了。站在我面前的是Hollin，她個子很高，戴著眼鏡，說話爽快。我有些緊張地告訴她，我是來自中國的留學生，在附近大學念書，看到廣告，想租房間。她聽完，笑了，「你真了不起。歡迎來到美國。」很多年以後，我依然記得這句話。

她帶我上樓看房間，房間不大，一張床，一個書桌，一把椅子。冬日的陽光透過窗戶照進來，安靜而明亮，我幾乎一下就喜歡上了。「我今晚就能搬過來嗎？」「當然可以。」當天傍晚，我便搬進了那個小房間。

晚上七點左右，樓下傳來開門聲。「Hello，Anybody home?」 一個粗獷的男聲響起。「Hi，Paul.」 Hollin應了一聲。沒多久，她帶著Paul來到我的房門口。Paul朝我伸出手：「歡迎你，明，很高興認識你。」他的手寬厚有力，握得我有些發疼。

Paul祖籍蘇格蘭，年輕時曾在空軍服役，後來在一家地產公司工作。Hollin原本從事人力資源，因為公司裁員，暫時待在家裡。那天晚上，他們邀請我一起吃晚飯。餐桌上擺著烤雞翅、麵包和沙拉。電視裡播放著新聞，主持人的英語我大多聽不懂，只能安靜地吃飯。Paul卻不停地問我中國的事情。來到美國以後，這是我第一次，不是一個人吃飯。

剛開始那段時間，我最大的困難並不是生活，而是語言。新聞專業經常需要採訪，美國學生很容易找到採訪對象，而我常常連別人的話都聽不太明白。有一次，我坐在廚房裡發愁。Hollin聽完後說：「周末隔壁猶太教堂過新年，我帶你去。」

到了周末，她真的開車帶我去了。教堂裡十分熱鬧，人們互相擁抱、問候，空氣中飄著咖啡和甜點的香味。Hollin拉著我，到處介紹：「這是來自中國的明，他在大學學新聞。」後來，她甚至把我帶到活動組織者面前：「你應該接受他的採訪。」站在旁邊的我，忽然有些感動。來到美國以後，我第一次覺得，自己並不是一個旁觀者。

Paul對中國一直很好奇。有一天晚上，他把我叫進書房，從櫃子裡取出一張已經泛黃的中國地圖。「這是北京。」他的手指緩緩向下移動，「這是唐山。1976年，那裡發生過大地震，死了很多人。」那一刻，我第一次意識到，在地球另一端，真的有人曾認真注視過中國。

「你的家鄉在哪裡？」Paul問。我低頭看著地圖，離開中國不過二十多天，卻忽然覺得已經過去了很久。終於，我在地圖上找到了那個像人頭像輪廓的地方。「湖南。」Paul低頭看著那個名字，慢慢念了一遍：「Hunan……」「離北京遠嗎？」「很遠。」我笑了笑，不知為什麼，說完這句話，我忽然特別想家。

日子就這樣慢慢過去。Paul每天去上班，Hollin在家看書、做飯，而我去學校上課。有一次，我從亞洲超市買回一些豬大腸，用薑、蒜和辣椒紅燒了一鍋。晚飯時，我請他們一起嘗嘗。結果沒多久，整盤菜被三個人吃得乾乾淨淨。「明，你是個大廚。」 Hollin高興地給了我一個擁抱。Paul舉起啤酒杯，微微瞇著眼睛笑。那個晚上，我第一次覺得，在這個陌生的國家，自己似乎也有了一個家。

一年後，我搬離了3717號，和同學一起合租公寓。搬家那天，Paul幫我把箱子搬上車。臨走時，他像平常一樣，用力拍了拍我的肩膀。「Good luck，明。」 Hollin站在門口向我揮手。那一刻，我忽然覺得，自己像是在離開一個家。

後來的日子，畢業、工作、身分、家庭，生活推著人不斷往前。我再也沒有回去看過他們。直到很多年以後。那一年，我去華盛頓參加前總統雷根的公眾告別儀式。回程時，車子不知不覺開進了當年居住的社區。

我忽然想起Paul和Hollin，於是把車停在3717號門前。我站在車旁，看著那棟聯排別墅，有些恍惚。很多年前，我就是拖著兩個箱子，在雪夜裡第一次敲開這裡的門。

剛準備踏上那幾級熟悉的台階，門忽然打開了。走出來的是一對印度夫婦，男人懷裡抱著一個孩子。我停住了腳步，什麼也沒有問。忽然明白，Paul和Hollin已經不住在這裡了。

我站了一會兒，轉身回到車上。發動汽車的時候，我忽然想起，多年前那個雪夜，Hollin打開門，對我說：「歡迎來到美國。」車子慢慢駛離3717號。後視鏡裡，那棟聯排別墅越來越遠。

很多年過去了。我已經記不清那個冬天究竟有多冷，卻始終記得，在我剛剛抵達美國、最孤單無助的時候，3717號門前，曾有一盞燈，為我亮著。（寄自維吉尼亞州）

精華 FAQ

  • 因為學校安排的宿舍要等到1月才能入住，而雙人房月租要500美元，對自費留學生來說負擔太重，所以他只能到校外尋找較便宜的住處。

  • 他們不僅邀請他一起吃飯，還帶他去猶太教堂的新年活動，主動介紹他認識朋友，甚至鼓勵別人接受他的採訪，讓他感受到被接納。

  • 他回到舊址時發現原來的屋主已不在，只剩陌生住戶，因此明白往日的溫暖已成回憶，但也更深刻記得那個雪夜裡曾照亮他的那盞燈。

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