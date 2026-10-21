近200年前英國大文豪查爾斯·狄更斯（Charles Dickens，1812年－1870年）曾感嘆寫下：那是最美好的時代，那是最糟糕的時代；那是智慧的年頭，那是愚蠢的年頭。悲天憫人的他應該沒料到的是，我們所處的今天正符合「最」美好的時代也是「最」糟糕的時代」。

1980年代我曾寄居紐約，工作單位的老闆是位年輕帥氣又和藹可親的男士，從南部調職到紐約來，嘴邊常提女友來訪之事，也喜歡開放他曼哈頓 的公寓舉辦聚會活動，外子也同受邀過，不過竟被一同志 當場看上，積極邀約，當時成為我們的笑談。

十多年後，在中西部偶遇當年的同事，才訝然聽說這盛年老闆已因愛滋病英年早逝，才知他是位同性戀 者。

更早前，因參加國際青年高峰會議與一名來自中西部土生土長的美國大學生在台灣相逢相識，所謂「有朋自遠方來 ，不亦樂乎！」活動結束後，M留在台灣教英文，我們更成為好友。母親大人將心比心，心疼M在台灣孤家寡人，常讓我請她來家中吃便飯⋯⋯一年多後，M返美，我也來美國讀研究所。再後來，M結婚特邀我當她的首席伴娘（ Maid of Honor）。我也欣然飛往中西部，目睹祝福她完成終身大事。

再接下來，她隨新婚夫婿搬離家鄉，南遷到別州的大學城上研究所。再接下來，她打電話告訴我，她離婚了。

原本看起來相當匹配的夫妻，因為前夫劈腿一名同為博士班的稍年長的單親媽媽。M挺過傷心、痛苦、沮喪、懷疑，有如教科書中的過山車的煎熬過程，從震驚否認—憤怒崩潰—自我懷疑羞辱—混亂的妥協挽回—放下執念重塑自我。M搬離了傷心地來到東岸的一古城，重新出發，繼續學業。

再後來，M想盡了辦法告知我，她將再婚，虔誠的基督徒父母都已接受並祝福，只是對方是個她。

近幾年因為社會風氣大開，因為了平權、照顧弱勢族群，而有不分性別的公廁，友人的女兒常彆著尿不敢上中學公校的公廁，一來奇怪的人太多、變態的行為也多，更有藉機性侵的事件層出不窮，而學校多半都是息事寧人，爭一隻眼閉一隻眼。

原以為只是在本地才有的現象，誰知一年前回台探親，讀高中的姪女也抱怨大同小異的奇怪現象。

老同學退而不休，偶爾受邀上公立小學代課，有回她代課生理教育，教科書裡的文章、字句都極具顛覆性的「包容」：例如教導同性戀是美好地⋯若不知自己是男是女，即是中性......讓教書的老同學自嘆感不上時代的潮流而瞠目結舌、不知所措。

近年來南部的北卡羅萊納州（Tar Heel State）的一名年輕媽媽，曾當我的面抱怨因由紐約南遷的激進教師湧進北卡州的公立學校，許多年輕的父母親反而將幼年子女轉學私校，以保障孩子們確保受到正常傳統的教育。

好友的友人在台灣經商，近年針對「性少數群體」（LGBQT）研發的護膚、化妝品產品熱賣暢銷於美，特別是南部地區。熱賣是因有需求，有需求大概是潮流使然吧！

曾搭過的跨國郵輪也有特別提供的「性少數群體」（LGBQT）的晚間聚會，以促進友誼交流。只是那些高齡剩女剩男，又有誰會去關懷呢？

最近有一則新聞，特別吸引我的注意。報導指出加州近來流行，特意打扮的單身年輕男女上高檔市場去尋偶......這也是為剩齡單身人士，提供另類的自立自強的契機。

去年我從東岸飛往德州探親，坐我身旁的兩位年輕男子，趁著飛機滑行靠停之際，攀聊起來。帶著牛仔帽、身著牛仔褲的稍年長男子，操著典型德州腔的英文，直咧咧地大聲忠告那位剛大學畢業生，來德州探親的男子：要想脫單，最好的辦法就是常去三地：酒吧、牛仔競技場、教會。脫口而出後又立馬改口：不，順序應是教會、牛仔競技場、酒吧（若你有信仰的話），使得非聽不可的我，當場不禁莞爾一笑。

在這個科技提供著便捷高效的時代，我特別想起小時候讀的論語、孟子等書。孔老夫子一生提倡的「己所不欲 、勿施於人」和「中庸之道」，提醒著「過猶不及」的道理。

古西臘時代而被後人譽為科學和哲學之父的米利都的泰勒斯，竟然比孔子早近70年提出：己所不欲、勿施於人。（Avoid doing what you would blame others for doing.）

小時候挺煩呆板文謅謅的孔夫子，如今再回頭反思：「君子中庸；小人反中庸。」、「中庸其至矣乎！民鮮能久矣。」

孔老子真知灼見，中庸大概是道德的最高境界，大家缺乏中庸已經很久了。（寄自華府）