舊金山就是那個地方。

（圖／AI生成）

年輕的時候，總對遠方的未來充滿著無限的想像。

那時候的腳步很快，心也很大，總覺得世界那麼寬，值得去看、去闖、去經歷。城市對我們而言，不過是一個又一個暫時停靠的名字。飛機落地，行李打開，新的生活便開始，等到有一天再次收拾行囊，便又奔向下一個未知。

直到走過一些路，看過一些人，也經歷過幾場人生的聚散，才漸漸明白人這一生真正難得的，或許不是走過多少地方，而是走過半生以後，心裡竟然還有一座城市，想起它時仍會有一點溫柔的疼惜。

對我而言，那座城市，就是舊金山 。我喜歡舊金山，並不只是因為它美。

世上漂亮的城市很多，巴黎有塞納河的浪漫，紐約有曼哈頓 的繁華，上海有醉人的外灘，倫敦有霧裡的古堡。但舊金山不一樣，它像一個看盡世事的人，不再刻意討好誰，更也不急著證明自己。它有金門大橋的壯闊，也有坡道上一盞盏黃昏時亮起的窗燈；有太平洋的浩瀚，也有巷口咖啡館裡一個人安靜讀書的午後。

它的美，從來不是盛裝登場，而是藏在風裡。

太平洋的風一年四季吹進這座城市，帶著海水微鹹的味道，也帶著一點說不清楚的蒼涼。站在金門大橋旁，看霧從海上緩緩漫過來，橋身時隱時現，天地忽然變得很大，而人變得很小。那一刻，所有曾經以為不得了的事情，都好像可以暫時放下。

年輕時，我們總以為人生是一場向遠方奔跑的比賽。要去更大的城市，要做更大的事，要證明自己比昨天更好。於是行囊裡裝著夢想，眼睛裡裝著遠方，哪裡有機會，哪裡便是下一站。那時候的我們相信，只要一直往前走，終有一天會抵達那個叫作「成功」的地方。

可是走得久了才發現，人生真正難的，從來不是抵達，而是知道自己究竟想在哪裡停下來。

舊金山之所以讓我念念不忘，或許正因為它給了我一種很矛盾的感覺，既可以向世界奔跑，也可以允許自己慢下來。

這是一座不拒絕夢想的城市，從淘金時代開始，無數人帶著一夜致富的夢想來到這裡。後來，科技、金融、藝術與移民又一波一波改變了它的面貌。不同膚色、不同語言、不同信仰、不同生活方式，在這片不算寬廣的土地上交錯生長。有人西裝革履趕著會議，有人騎著腳踏車穿過街角，有人提著菜籃走回家，也有人在街頭抱著吉他唱歌。

每一個人都在走著自己的路，而城市真正動人的地方，也許就是它從不要求所有人走同一條路。

我尤其喜歡舊金山的坡，那些坡有時陡得近乎任性，汽車停在斜坡上彷彿稍不留神便會滑向大海，可也正因如此，走在城市裡你永遠不會只看見眼前。走過一個街口，忽然就是海；轉過一個彎，遠處便露出橋影；爬上一段坡，整座城市忽然在腳下展開。

人生何嘗不是如此？我們年輕時總嫌人生的路太陡，總希望前面平坦一些，少一點挫折，少一些失去。後來才知道，正是那些陡坡，讓我們不得不抬頭；正是那些走得辛苦的日子，讓我們在某一個轉彎處，看見從未看見過的風景。

所以我喜歡舊金山的坡，它像人生，從來沒有答應過你會一路平坦，卻常常在最累的時候，給你一個意外的遠景。

而舊金山的夜，又是另一種模樣。天色慢慢沉下來，霧氣從海灣升起，街燈一盞一盞亮了。有人匆匆回家，有人坐在窗邊吃晚餐，遠處的車燈沿著山坡蜿蜒而上。這時候的城市，不再喧鬧，也不再急著向誰展示自己的繁華。我喜歡這樣的舊金山，它讓人想起人生的後半場。

前半生，我們追逐的是掌聲，是名位，是別人眼中的成就；後半生，才開始珍惜那些沒有人鼓掌的時刻，一杯熱咖啡、一頓家常飯、一場黃昏、一個熟悉的人坐在身旁。

柴米油鹽未必是英雄暮年的退場，有時反而是人生真正的落幕之美。因為走過萬水千山以後，才懂得一盞燈的溫暖；看過人世喧囂以後，才知道一個安靜的夜晚多麼珍貴。

我想，這也是我鍾情舊金山的原因。

它從來不是一座完美的城市，它有自己的陰暗，也有自己的傷痕；它有繁華，也有令人無奈的現實。但真正讓人眷戀的地方，從來不必完美，就像我們愛一個人，不是因為她沒有缺點，而是因為那些缺點與溫柔、驕傲與脆弱，最後共同成為了她。

城市也是如此。真正住進心裡的城市，從來不是旅遊手冊上的城市，而是某一個午後，你曾經坐在路旁發呆；某一個黃昏，你曾經看過那片大海；某一個下雨的晚上，你曾經走過那條長巷。

歲月會帶走很多東西，帶走盛世的容顏，帶走不希望結束的愛情，也帶走一些以為此生永遠不會忘記的人與事。但奇怪的是，一座城市卻可能留下來，也許是一陣海風，也許是一片霧，也許只是黃昏時，遠遠看見金門大橋的那一眼。

那一刻忽然明白，原來有些地方，我們離開了，卻從未真正離開；有些城市，我們不一定終老於此，卻早已把一部分生命留在那裡。舊金山於我，便是如此。

它見過我年輕時的夢想，也收藏著我走過半生以後的沉靜。它像一本沒有寫完的書，翻過多少年，仍然有幾頁捨不得闔上。

如果有一天，我真的老了，不再計較來去，也不再追問得失，我想找一個傍晚，沿著舊金山的坡慢慢走下去。不必趕路，不必赴約。只讓太平洋的風輕輕吹過白髮，讓夕陽落在遠方的海面，讓城市的燈一盞一盞亮起。然後，我會回頭看一眼。

看那座曾經讓我心心念念的城市，看霧裡若隱若現的金門大橋，看山坡上那些熟悉而陌生的屋子。那時候我大概會明白，人生最好的結局，未必是走遍天下，而是走過半生之後，終於找到一個地方，讓自己的心安靜下來。

舊金山就是那個地方。

舊金山不是我的全部人生，卻像人生最後留下的一行小字。在暮色將盡、燈火初上的時候，仍然微微發亮。而那一點光，我想，我會記得一輩子。（寄於加州）