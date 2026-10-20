卡夫卡借給小王子的那枝筆(下)
應該從那時開始的吧！我開始替收到的每一枝鋼筆，都做了筆記：記收到的日期、記那一枝筆芯硬了、記那一枝筆桿只是螺絲鬆了。它們大多小家碧玉，既不名貴，也不夠華麗，卻替我後來的戀「筆」成癖，奠下了厚實的根基。
我一直記得，打從小四就開始投稿到檳城一家叫作《光華日報》的地方性報紙，裡面有塊學生園地，綠油油的，可以讓我青澀的文字在上面連滾帶跑，十分愜意。而每次領到幾塊錢稿費，就趕緊存起來，終於存夠了，就歡天喜地，到小鎮裡唯一一家專賣入口文具的友聯書局，給自己挑一枝最便宜，但必須把兩隻手都弄得髒兮兮才能讓它吸飽墨水的「英雄牌」鋼筆。
我攤開稿紙，在上面填滿密密麻麻的字，卻驚訝地發現，自己寫的字，怎麼一路往右邊傾斜，變得完全認不得了？原本筆畫分明的字，為了擠進又小又拘謹的方格子裡，不得不小心翼翼，不得不「筆筆」為營，到最後還是會把一些字糊成一團，看起來出奇的笨拙，出奇的「怯勢」──怎麼一點都不像我看過的大作家們在稿紙上一落一落地留下的筆跡，段段都娟秀得要命？
即便是後來，連人帶魂，雙雙被高科技捲了進去，開始在電腦上「鍵」步如飛，也開始依賴電腦多過自己的地瓜腦：打字、修稿、看版，甚至設計投影片，樣樣都是對著一台滿腹心機的電腦就完成下來，用筆寫字的機率，一刀刀地，被削去一大半。
字越寫越少，也越寫越心虛。好多字若不是在鍵盤上靠拼音將它們召喚出，都記不起完整的筆畫來了，不是忘了部首就是混淆了結構，卻還是對筆，「筆」生難忘──愛看、愛摸、愛買、愛收藏。改不了對各種類型各種價位的筆，依依「筆」捨，「筆」恭「筆」敬。那癡迷程度，已接近中度耽溺，滿滿一整個抽屜拉開來，都是記憶恍惚、血緣模糊、身世不明、各式各樣的──筆。
身為中度「戀筆患」，筆吸引我的，是它即使被鎖在玻璃櫃裡，或擱在凌亂的辦公桌上，甚至掉在一臉倦怠的尾班輕快鐵的座位底下，依舊無視於這個世界的荒謬無常，依舊在任何一個怪誕魔幻的處境裡，自顧自的幽邃飽滿，像是隨時有故事準備陳述──雖然還沒有決定用什麼樣的方式；又像是總有出其不意的結局隨時準備在紙上騰空而出──雖然永遠猜不出生命什麼時候會用最簡單的筆畫，畫出最沉重的結束。
太多疊合的經驗告訴我們，掀開筆帽前的筆，是神祕的，也是深不可測的：律師樓雙方實在走不下去了而簽署的一張協定，病房裡醫生對症宣判鋌而走險的療程寫下的最後一道處方，不得不放手讓另一個人離開證明死亡日期的一紙證明，都必須經過它一「筆」下定。不同的筆，在不同的場合，握在不同人的手裡，說悲歡離合太客氣，基本上是劫數難逃，是大局已定。
但一枝筆，一旦落在奢華品牌手裡，即刻流光溢彩，熠熠生輝，而書寫，則失去原初的目的。他們相信，「能夠被包裝，擅於說故事，可以替品牌賺錢的，就是好筆」──就連最受推崇的奢華書寫品牌萬寶龍，賣的，不外是對過去坐在桃木椅子上用鋼筆絮絮在紙上細語的情懷，是對愛、叛逆還有自由的嚮往，是對故事說了一半人就半途離開了的作家們的仰慕，而不是對一枝筆單純得像剛剛吸足了墨水那樣飽滿的愛。
高端品牌的語境，通常很含蓄，限量版的意思是：因為矜貴，所以不得不昂貴。我猜卡夫卡萬萬沒想到，他離世八十年後，竟有人把他簽的名，刻在筆帽上，並且連那筆尖也被充分利用了──「是不是刻上我一覺醒過來就變身的那隻巨型甲蟲」──他果然猜對了。
變形。變成了一種扭曲並且被異化的審美造型。卡夫卡當時躲在裡面，覺得沒有比那更安全的地方了，可現在卻被聚焦打燈、被切割剖析──所有的侵權，包括來不及親手燒毀的遺稿，以及用他的名字延伸開來的書與作品、筆和周邊產品，卡夫卡怎麼可能會願意，卻都沒有否決的權力。不擅說謊，也不懂為自己辯護的卡夫卡，最後也許只能給自己安慰，「至少，筆身由圓變方，形狀從圓柱形的筆蓋，逐漸演化成筆桿尾部的四方形，他們算是讀懂了把自己變成一隻巨型甲蟲的荒誕背後，是一種半透明的迷惘和恐懼」。
而把文學概念，注入奢侈書寫工具設計，顯然只是一種高端的商業算計，但卡夫卡應該會很高興，他的荒誕，他的陰鬱，最後都裝進了紅色的筆盒子裡，總算有個紅色的結局。雖然卡夫卡從來不喜歡紅色。
小王子不也一樣？他和卡夫卡原是不相識的兩個不同時代的人，但因為萬寶龍的「大師系列」，一前一後，都成了品牌最星光璀璨的代表。甚至，卡夫卡把筆遞給了狐狸，讓牠把牠準備對小王子說的承諾，預先用筆，端端正正地記下來，「如果你馴服了我，我們就相互不可缺少，對我來說，你就是世上的唯一──」
因此在奢華品牌的包裝下，連B612的哀傷，也是華美的，也是必須消費，才負擔得起的一種情緒，並且精美得越來越接近神話就快超越神話──我想起小王子和狐狸坐在一起看日落，而那筆從金屬筆帽到藍色烤漆筆身，只要握在手裡，那冰冷的午夜藍，就透過指尖，迅速竄遍全身──有時候日落，不一定是金黃色的。
因為小王子揚起的風衣，因為小王子坐著看日落的背影，也因為小王子麥田般晶亮的金髮，那一系列的筆，理所當然成為萬寶龍眾多跨界系列當中，最讓人心動，也賣得最轟動。而且繁華盛世，已經不需要用筆來敘說一則故事，而是用故事，來包裝一枝筆。
一枝筆，並不僅僅是記錄，而是流水潺潺、波光粼粼，用來寄託情緒，順道喚醒集體記憶。世間上沒有一筆勾銷的記憶。別擔心，偶爾筆也說說謊，也微微歪曲事實的軌跡，但存在過的，筆自然會記載下來，記下來好把過去的顛簸，犁成今天的平滑，與廣闊。（下）
因為他從小投稿、買第一枝鋼筆開始，就把每枝筆的狀態與來歷細細記錄，逐漸把書寫工具視為記憶與情感的載體，久而久之便形成戀筆成癖的習慣。 文章認為鋼筆不只是寫字工具，而是簽協定、開處方、開死亡證明等關鍵時刻的見證者；它一落筆就意味著決定已定，承載著悲歡離合與命運重量。 作者批判品牌把卡夫卡的荒誕與小王子的哀傷轉化為限量商品與情懷行銷，讓文學意象成為可販售的奢華符號，消費的不再是書寫本身，而是故事與想像。
精華 FAQ
因為他從小投稿、買第一枝鋼筆開始，就把每枝筆的狀態與來歷細細記錄，逐漸把書寫工具視為記憶與情感的載體，久而久之便形成戀筆成癖的習慣。
文章認為鋼筆不只是寫字工具，而是簽協定、開處方、開死亡證明等關鍵時刻的見證者；它一落筆就意味著決定已定，承載著悲歡離合與命運重量。
作者批判品牌把卡夫卡的荒誕與小王子的哀傷轉化為限量商品與情懷行銷，讓文學意象成為可販售的奢華符號，消費的不再是書寫本身，而是故事與想像。
上一則