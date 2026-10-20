我清楚記得那隻蚊子第一次出現的晚上。

那晚教會有聚會，我們一家把車停好後，先去附近一間餐廳吃晚餐。店裡燈光昏黃柔和，像是替白天忙碌工作的人們披上一層輕軟的薄毯；輕快的背景音樂，聲量恰恰好不會蓋住人們的交談歡笑。我們點了加洋蔥圈的漢堡、香草烤雞、蒜泥起司薯條，以及剛出爐的烤薄餅，配上幾款風味各異的蘸醬：清爽的薄荷醬、帶點刺激的薑末蒜泥、濃郁的乳酪醬，以及微酸柔滑的優格醬。每道食物的滋味都相當不錯，我們幾乎把盤子都掃光了。

從餐廳走出來，太陽已經下山，往來行人的臉隱沒在逐漸昏暗的暮色中。路燈與車燈將街道刷上一層水溶溶的薄光。一踏進教會，會堂的燈光與外頭的暮色形成強烈反差：講台、座椅、牆面、天花板到處亮晃晃地，配上聖誕節期的布置，越顯燦爛光華。

然而就在這片亮光裡，我卻注意到左側視線邊緣有一個奇怪的小黑點。像電視畫面訊號不良時冒出的細微裂縫，又像漂浮的灰塵，只是粗了些。我眨了眨眼，它還在；再揉揉眼，它依舊清楚地在那裡游移，像顯微鏡底下蠕蠕滑動的草履蟲。

飛蚊症？這個詞從腦中閃過。不是沒聽過，但總以為那是長輩才會遇到的狀況──只是「年齡」從不會因為被忽視，或不被承認，就乖乖停佇不動。

那晚我需要上台翻譯。專注在切換語言、翻聖經、熟悉講員口音語氣……那隻蟲竟然暫時不見了。但聚會結束一整個放鬆後，牠又悄悄地回到視線裡，像是提醒我，牠不想走了。

隔天醒來，睜眼第一秒牠就向我報到。心底湧上一股荒謬的感覺：原來我和牠一起睡了一覺。

先生替我在群組發了代禱請求，但他把「漂浮的小黑點」形容成「突然出現大片黑影」。這句話一丟出去，好幾位弟兄姊妹立刻回覆：「這可能是中風前兆，得立刻送急診！」「會不會是視網膜剝落？不能拖！」原本只是小小不安的我，讀著這些回應，心跳霎時比那隻蟲游動的速度還快。

偏偏遇上周末，預約醫生並不容易。那兩天看什麼都覺得怪怪的，街景、人臉、甚至手機上的一段文字……腦袋裡不時冒出有點戲劇化的念頭：這會不會是我最後一次清楚看見這些畫面？如果我真的失去視力，我最後看見的會是什麼呢？

終於等到周一，我坐在診間裡，一台又一台精密複雜的儀器輪番掃描我的眼睛。等到檢查全部做完，醫生在電腦前坐定，轉過來中英夾雜地對我說：「是Eye floaters飛蚊症，只是……妳的蚊子算比較大隻的。」

這句話讓我心頭重擔一下子滾落，卻也逗得我差點在診間裡笑出聲。

醫生說得雲淡風輕，水晶體裡的膠狀物會隨著年齡自然液化，只能習慣，無法根治。大腦會慢慢學習忽略它，有時你甚至會以為它不見了......

離開診所走到外面，頂頭的陽光亮得我瞇起眼。而那隻蚊子，依舊在眼底飛來飛去，非常確切地讓我知道，牠跟定我了。

回家的路上，我開始思考：如果這隻蚊子從此陪我看世界，牠要提醒我什麼？

大腦也許會慢慢習慣飛蚊的存在，學會把牠當成視野裡的一部分。可生活裡有些事，例如世界的不公、人的苦難、曖昧不清的惡——卻不能因為看久了就習以為常，更不能因為習慣而變得無感。

牠也提醒我，我常常忙著看別人眼中的一根小刺，卻忘記自己眼中橫著的梁木有多巨大。

年紀越大，視線越模糊，但偏偏卻容易以為自己可以看得更透徹──有時候年輕人沒有我們眼底的雜質、沒有經驗所累積的成見，反而更能看清事情的真相。

如今，我帶著這隻蚊子生活，牠陪我閱讀這個世界。我得承認，牠真的很煩。但更多時候，牠像一個掛在眼前的問號：自己正在用什麼眼光觀看這一切？

或許，這隻蚊子不是來擾亂我的，牠是在我目光所及處，刻意被擺置的一個驚嘆號；提醒我，在光明與黑暗之間，莫要忘記學著更謙卑地觀看。（寄自加州）