作者在萬聖節打扮成《綠野仙蹤》錫樵夫，背後是已婚研究生宿舍。（圖／作者善強提供）

1982年8月至1986年4月，我先住在加州柏克萊 （Berkeley）的大學生宿舍，之後再住已婚研究生宿舍，開啓留學美國的歲月，至今仍難忘那座洋溢自由氣息的大學城。

帶3千美元初進美國大觀園，一切都新奇，一周內花1700美元買Ford Capri銀灰色汽車，花500美元買Sony電視機，每天吃麥當勞 的大漢堡，口袋近空，幸好即住宿，吃喝無虞。但校方竟莫名其妙地安排我與3個韓國大一生同寢室，他們晝伏夜出，白天在寢室睡長覺；午夜一過，未經我的同意就擅用我向留學生 服務處借來的廚具，呯呯碰碰地吃火鍋。

凌晨二點一過，他們鳥獸散到外頭唸書或廝混，我終於可以睡了，電話卻響不停，都是女生打的。我曾詢問：「知道現在幾點嗎？」對方竟客氣地回答：「三點。」我頓時啞口無言。一早跨越地板上狼籍的杯盤與皺縮的作業紙去上課，3個床位仍空著，來不及欣賞美式的愜意風情，卻感受到韓式的粗獷風格，整個學期神情恍惚。

當時每月有近1千美元的研究助理金，存500美元支付下學期的學費，花費逾100美元餵養周末常奔赴聖荷西的汽車，經濟仍拮据，熬過第一個學期後搬到月租165美元的B型已婚研究生宿舍，這簡陋的兩層樓木屋曾是第二次世界大戰時軍眷住過的，從留學生服務處借家具擺在嗤嗤價響的地板上，謹言慎行，唯恐吵到一樓的租客。

我的韓國同學住月租220美元的A型，密實地板上的家具都是買的，他曾炫耀自己比較注重居家品質，我氣憤難平，以致至今仍記得小巫見大巫的房租。我的日本同學在外頭住獨棟房屋，最注重居家品質？這樣比不公平，日本同學的公司是其指導教授的衣食父母，我的指導教授是我的衣食父母。

平日一早開車到山上的勞倫斯國家實驗室做實驗，有課才坐巡迴車下山去上課；傍晚下山時，遠處舊金山灣區的壯觀美景盡在眼底，萬丈金黃光芒灑在舊金山、奧克蘭、灣區大橋、金門大橋、舊金山灣、太平洋上，那是柏克萊最佳的俯瞰點。

假日常往西跨越灣區大橋到漁人碼頭、中國城、日本城、金門公園等；往北跨越金門大橋到穋爾森林國定公園，環繞北灣區；往南逛史坦福與矽谷，環繞南灣區；往東北沿蕯加緬度河探訪19世紀華工的足跡；往北到中部的納帕酒鄉啜飲葡萄酒，到北緣的卡利斯托加享受溫泉與火山泥浴，且觀賞小忠實間歇泉與化石森林；往東攀山越嶺到內華達州雷諾賭場，至今仍津津樂道當年賭贏快樂事，正印證「賭博人生不想八九難過事，常想一二快樂事」的阿甘心態。

車的引擎狀況百出，每次到大學大道旁的修車廠送修時，惶恐不知老闆會說出多少修車費，常欲哭無淚地沿聖帕布羅大道走近1小時回家。3年多的修車費遠遠高於車價，少數留學生一來就買新車，無修車之虞，幾年後賣車結算反而開銷少。無足夠的資金就無聰明的投資，窮者的投資報酬率永遠不如富者，但當年的窘境反而已演化成今日美好的回憶。（寄自加州）