芝加哥華麗一英裡上摩天大樓和古老教堂。（圖／作者晴天提供）

密西根湖畔

雨過天晴，回到酒店睡了一覺。傍晚醒來，我還是想去湖邊走走。畢竟這幾天看了太多高樓、商店、人群和各種人為製造出來的繁華，那些不斷向上的欲望看得多了，不知不覺也會讓人心跳加快。我還是想看看大自然，看看那些沒有經過人類設計的東西，讓自己的心慢慢靜下來。

十分鐘時間，便從酒店走到了密西根湖邊。

面前是浩瀚的湖水，海鷗在藍天白雲下翱翔，白色的帆船在湖面上蕩漾，而身後則是延綿不斷的摩天大樓。

一座城市的兩面，就這樣同時出現在眼前：自然的美景和人造的繁華，大湖的遼闊與鋼筋水泥的野心。

我在湖邊步道旁的石階上坐下，面對著大湖和寬闊的步道，想在自然的韻律中找回內心的寧靜。

但眼前寬闊的步道幾乎被健身的人群和遊人占據了視線。

最靠湖邊的多數是穿著健身衣奔跑的男女，他們迎著晚霞和微風奮力奔跑，身材和體型幾乎都可以和明星媲美；中間是戴著頭盔、穿著騎行服在單車上飛馳的人，個個意氣風發、精神昂揚；最裡面一層則是絡繹不絕的遊客，他們似乎也受了鍛鍊者的影響，腳步變得異常輕快。

大湖裡還有游泳的人，與浪潮搏擊，奮勇前行。

看得我都有些後悔沒有帶上健身衣和泳衣，否則我很可能也會跟著他們跑起來。

這裡更像是大湖邊的健身房，可不是靜下心來看書的地方，更不是讓人面對美景發呆的地方。

那些肌肉線條突出而又緊繃的身影，其實是現代都市裡需要嚴格管理、精細維護的資本。這些都市人每天堅持鍛鍊，計算卡路里和蛋白質，保持牙齒潔白如瓷，神情自信而又充滿活力。

同時，我又不禁想到了另一種美國人。

他們是我在公車和地鐵裡常看到的很多人。如果說前一種人把自己精細管理成競爭的資本，後一種人則徹底放飛，放棄塑造自我的苦行，只考慮滿足當下的欲望，最終變成沒有任何形狀的一大灘。

美國是一個如此矛盾的地方：一邊是清教徒般的自律，一邊是現代消費主義對欲望的不斷刺激，這種矛盾也同時構成了人和整個社會的矛盾。

我坐在湖邊，看著那些不停奔跑的人，忽然又想起了我的家鄉上海。

上海也是一個讓人停不下來的地方。

這幾天，在忙碌而興奮的遊覽之後，我總想找一個可以安靜放空自己的地方，卻始終沒有找到。「華麗一英里」內外，彷彿到處都是這個城市性格的縮影——繁華、喧鬧、向上、向前。

遠方是何方

從芝加哥回多倫多，又遇到航班延誤，在機場滯留時，我向在紐約的美國朋友訴苦。

「我只去過一次芝加哥，那不是我的城市……總有一天我要離開這個國家，再也不回來。」

他已經在紐約生活了大半輩子，如今卻對這個生活了大半輩子的國家充滿了失望。

「你想去哪裡？」

我的腦子裡閃過芝加哥和紐約街頭那些來自世界各地的面孔。多少人從遠方來到這裡，帶著自己的夢想；而這個在這裡生活的人，想的卻是離開。

過了一會兒，他回覆：「去遠方。」

「祝你夢想成真。」

我又給他來了一段歌詞：

「不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方，為什麼流浪？流浪遠方，流浪……」

「哇，我喜歡三毛。」

我笑了。

年輕的時候，覺得幸福在遠方；走了很遠以後，才發現，故鄉也在遠方。（下）（寄自加拿大）

一英里的記憶(上)